Россияне из-за проблем с ипотекой начали "срочно" продавать свое жилье

Своевременное обращение в банк помогает избежать срочной продажи и сохранить финансовую стабильность семьи

17 марта 2026, 16:50, ИА Амител

Продажа квартиры / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Примерно каждая четвертая квартира в России в настоящее время предлагается к продаже как "срочная". О причинах и преимуществах таких сделок агентству "Прайм" рассказал финансовый эксперт и автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

По его словам, зачастую такие продажи обусловлены негативными обстоятельствами. Например, собственник может срочно нуждаться в денежных средствах или больше не способен выплачивать ипотечный кредит. В подобных ситуациях владельцы стремятся как можно быстрее продать жилье, чтобы приобрести более доступный вариант и не оказаться без крыши над головой.

Однако есть и позитивные мотивы для срочной продажи.

«Некоторые люди могут получить значительную прибыль от продажи своей квартиры и, обнаружив более привлекательные возможности для инвестиций, стремятся воспользоваться ими как можно быстрее», — отметил эксперт.

Скидки при срочных продажах могут составлять от 10–15% для ликвидных объектов и до 30% — для менее привлекательных вариантов. Приобретение таких квартир может быть выгодным, но важно тщательно проверять все документы, поскольку за срочностью могут скрываться различные проблемы, предупредил Кричевский.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят ускорить продажу квартир и домов, изъятых у коррупционеров.

Квартира, новостройка, продажа / Изображение сгенерировано

Продажи новостроек в России упали на 30% после "схемы Долиной"

Объем нераспроданного жилья остается высоким, а конкуренция с вторичным рынком сдерживает рост цен
Комментарии 3

Гость

16:54:12 17-03-2026

людей загнали в 30летнюю кабалу за клетушки в человейниках.
и эту кабалу люди не могут обслуживать.
зато всем кому положено - озолотились

Гость

18:40:27 17-03-2026

"Скидки при срочных продажах могут составлять от 10–15% для ликвидных объектов и до 30% — для менее привлекательных вариантов." - ранее писал, что это минус первоначальный взнос за жилье, это когда люди не оценили адекватно свои финансовые возможности и агент/риэлтор не донес и не разъяснил людям риски (поступил как редиска, лишь бы комиссию заработать, а после хоть трава не расти). Типичная ситуация, в период кризисов. Но банковском портфеле ипотечников таких людей процент. Банк не пострадает все учтено и застраховано. Люди получат жизненный опыт с потерей финансовых средств.

Гость

20:32:34 17-03-2026

Гость (18:40:27 17-03-2026) "Скидки при срочных продажах могут составлять от 10–15% для ... Банки ужесточили требования. Раньше при возникновении финансовых сложностей(уменьшение дохода, проблемы со здоровьем) люди перекредитовывались и платили дальше. Теперь народ загнан в мышеловку. Новые кредиты не дадут, даже минимум для следующего платежа, чтобы как-то перекрутиться, восстановиться. Для чего эта политика? Сначала подсадили большую часть населения на кредитную иглу, агрессивно навязывая кредиты, теперь подводят к последней черте...

