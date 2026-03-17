Россияне из-за проблем с ипотекой начали "срочно" продавать свое жилье
Своевременное обращение в банк помогает избежать срочной продажи и сохранить финансовую стабильность семьи
17 марта 2026, 16:50, ИА Амител
Примерно каждая четвертая квартира в России в настоящее время предлагается к продаже как "срочная". О причинах и преимуществах таких сделок агентству "Прайм" рассказал финансовый эксперт и автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.
По его словам, зачастую такие продажи обусловлены негативными обстоятельствами. Например, собственник может срочно нуждаться в денежных средствах или больше не способен выплачивать ипотечный кредит. В подобных ситуациях владельцы стремятся как можно быстрее продать жилье, чтобы приобрести более доступный вариант и не оказаться без крыши над головой.
Однако есть и позитивные мотивы для срочной продажи.
«Некоторые люди могут получить значительную прибыль от продажи своей квартиры и, обнаружив более привлекательные возможности для инвестиций, стремятся воспользоваться ими как можно быстрее», — отметил эксперт.
Скидки при срочных продажах могут составлять от 10–15% для ликвидных объектов и до 30% — для менее привлекательных вариантов. Приобретение таких квартир может быть выгодным, но важно тщательно проверять все документы, поскольку за срочностью могут скрываться различные проблемы, предупредил Кричевский.
16:54:12 17-03-2026
людей загнали в 30летнюю кабалу за клетушки в человейниках.
и эту кабалу люди не могут обслуживать.
зато всем кому положено - озолотились
18:40:27 17-03-2026
"Скидки при срочных продажах могут составлять от 10–15% для ликвидных объектов и до 30% — для менее привлекательных вариантов." - ранее писал, что это минус первоначальный взнос за жилье, это когда люди не оценили адекватно свои финансовые возможности и агент/риэлтор не донес и не разъяснил людям риски (поступил как редиска, лишь бы комиссию заработать, а после хоть трава не расти). Типичная ситуация, в период кризисов. Но банковском портфеле ипотечников таких людей процент. Банк не пострадает все учтено и застраховано. Люди получат жизненный опыт с потерей финансовых средств.
20:32:34 17-03-2026
Гость (18:40:27 17-03-2026) "Скидки при срочных продажах могут составлять от 10–15% для ... Банки ужесточили требования. Раньше при возникновении финансовых сложностей(уменьшение дохода, проблемы со здоровьем) люди перекредитовывались и платили дальше. Теперь народ загнан в мышеловку. Новые кредиты не дадут, даже минимум для следующего платежа, чтобы как-то перекрутиться, восстановиться. Для чего эта политика? Сначала подсадили большую часть населения на кредитную иглу, агрессивно навязывая кредиты, теперь подводят к последней черте...