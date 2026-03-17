Своевременное обращение в банк помогает избежать срочной продажи и сохранить финансовую стабильность семьи

17 марта 2026, 16:50, ИА Амител

Продажа квартиры

Примерно каждая четвертая квартира в России в настоящее время предлагается к продаже как "срочная". О причинах и преимуществах таких сделок агентству "Прайм" рассказал финансовый эксперт и автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

По его словам, зачастую такие продажи обусловлены негативными обстоятельствами. Например, собственник может срочно нуждаться в денежных средствах или больше не способен выплачивать ипотечный кредит. В подобных ситуациях владельцы стремятся как можно быстрее продать жилье, чтобы приобрести более доступный вариант и не оказаться без крыши над головой.

Однако есть и позитивные мотивы для срочной продажи.

«Некоторые люди могут получить значительную прибыль от продажи своей квартиры и, обнаружив более привлекательные возможности для инвестиций, стремятся воспользоваться ими как можно быстрее», — отметил эксперт.

Скидки при срочных продажах могут составлять от 10–15% для ликвидных объектов и до 30% — для менее привлекательных вариантов. Приобретение таких квартир может быть выгодным, но важно тщательно проверять все документы, поскольку за срочностью могут скрываться различные проблемы, предупредил Кричевский.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят ускорить продажу квартир и домов, изъятых у коррупционеров.