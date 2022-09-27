Умер певец Борис Моисеев

Артист Борис Моисеев умер на 69 году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его арт-директора Сергея Гороха.

«Да, это так... Сегодня в 2 часа», — сказал Горох, отвечая на соответствующий вопрос.

Причина смерти пока неизвестна. О датах церемонии прощания и похорон также пока неизвестно.

По информации Telegram-канала Mash, Горох обнаружил тело артиста в его квартире на Краснопролетарской улице, придя проведать того после недавно перенесённого инсульта. Он вызвал скорую, но медики лишь констатировали смерть.

Напомним, что Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве. Работал на Украине в Харьковском театре оперы и балета, начав с должности артиста и закончив хореографом-постановщиком. Позднее уехал в Каунас, где танцевал в музыкальном театре.

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Позднее он создал танцевальное трио «Экспрессия», которое заметила Алла Пугачева — она пригласила их в свое шоу. Позднее они начали сольную карьеру, выпустив несколько спектаклей, которые принесли ему известность. За свою карьеру он получил звание Заслуженного артиста России, пять премий Золотой граммофон, а также три «Овации».

Среди его наиболее популярных композиций: «Голубая луна» и «Щелкунчик» (обе песни записаны совместно с Николаем Трубачом). Моисеев снялся более чем в десятке фильмов и выпустил 11 CD с музыкой. Долгие годы он лгал по поводу того, что является геем — в интервью ТНТ в 2010 он признался, что таким образом добивался популярности.