В Алтайском крае два человека сгорели в иномарке

В Алтайском крае два человека сгорели в автомобиле Chevrolet, сообщает «Инцидент Рубцовск» со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, происшествие случилось 23 апреля около 05:58 на трассе К-20 в Новичихинском районе.

На момент прибытия спасателей машина горела открытым огнём. В тушении участвовали три единицы техники и шесть спасателей.

На месте пожара нашли тела двух человек. По данным паблика, погибшие — рыбаки из Рубцовска. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее попавшей под поезд с детьми алтайской учительнице предъявили иск на 10 млн рублей.