В Алтайском крае два человека сгорели в иномарке
Инцидент случился в Новичихинском районе
24 апреля 2022, 07:05, Никита Черников
В Алтайском крае два человека сгорели в автомобиле Chevrolet, сообщает «Инцидент Рубцовск» со ссылкой на МЧС.
По данным ведомства, происшествие случилось 23 апреля около 05:58 на трассе К-20 в Новичихинском районе.
На момент прибытия спасателей машина горела открытым огнём. В тушении участвовали три единицы техники и шесть спасателей.
На месте пожара нашли тела двух человек. По данным паблика, погибшие — рыбаки из Рубцовска. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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