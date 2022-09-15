В Алтайском крае осужденные не захотели трудиться на исправительных работах и добровольно отправились в колонию

В Алтайском крае двое осуждённых не захотели трудиться на исправительных работах и по собственной инициативе отправились в колонию-поселение. Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчины должны были работать в сельсовете, однако на рабочее место они так и не пришли.

Один из осуждённых получил 100 часов обязательных работ за кражу, а другой — 200 часов за сексуальные отношения с лицом, не достигшим 16 лет.

«На уголовно-исполнительной комиссии осуждённые заявили, что их не устраивают исправительные работы. Мол, и место работы какое-то не то, и график сложный, и конфликты могут возникнуть с коллегами, и даже пьяными нельзя приходить — в общем, сплошные минусы», — пишет канал.

Комиссия заменила обязательные работы колонией. Первому придётся лишиться свободы на 12 дней, а второму — на 22 дня.