В барнаульской новостройке затопило квартиру после дождя

Происшествие случилось в одном из домов ЖК «Марс» на улице Попова

31 июля 2022, 21:28, Никита Черников

В Барнауле после проливного дождя 30 июля затопило квартиру в одной из новостроек ЖК «Марс», сообщили жильцы в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».

Происшествие случилось на 16-м этаже жилого дома, расположенном по улице Попова, 142.

«Прорвало трубу для слива на техэтаже. Есть информация, что труба может быть не предназначена для таких целей, а также нет гидроизоляции над квартирой», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 июля во время дождя ребёнка потоком воды унесло на проезжую часть. Следователи проверяют видео с этим инцидентом. Прокуратура тем временем занимается проверкой ливнёвок.

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