В барнаульской новостройке затопило квартиру после дождя

В Барнауле после проливного дождя 30 июля затопило квартиру в одной из новостроек ЖК «Марс», сообщили жильцы в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».

Происшествие случилось на 16-м этаже жилого дома, расположенном по улице Попова, 142.

«Прорвало трубу для слива на техэтаже. Есть информация, что труба может быть не предназначена для таких целей, а также нет гидроизоляции над квартирой», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 июля во время дождя ребёнка потоком воды унесло на проезжую часть. Следователи проверяют видео с этим инцидентом. Прокуратура тем временем занимается проверкой ливнёвок.