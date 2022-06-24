В Москве спецназовцы избили активистов «СтопХама»

Спецназовцы избили активистов движения «СтопХам», которые проводят рейды по городам России в поисках нарушителей правил дорожного движения. О перепалке изданию «Подъём» рассказал основатель «СтопХама» Дмитрий Чугунов.

По словам Чугунова, активисты проводили рейд в Москве. Они увидели, как в районе Ярославского шоссе на тротуаре паркуется автомобиль, что является грубым нарушением правил, и начали снимать его на камеру.

Из машины вышел человек в майке с надписью «Гром» (созданное в 2003 году специальное подразделение ФСКН России, ныне действует в составе МВД). Нарушитель заявил, что он «при исполнении», однако отказался показывать свои документы. Как вспоминает Чугунов, в машине сидели ещё люди.

«После — словесный конфликт, и этот джентльмен напал на активиста, сел сверху и начал кричать: „Работает полиция“. Потом присоединились ещё человек 10-15, которые активистов в жёсткой форме избили. Приняли решение: лучший способ защиты — нападение», — рассказал основатель «СтопХам».

После инцидента активистов отвезли в отдел полиции, а после — в Следственный комитет. Сотрудники МВД заявили, что «стопхамовцы» напали на них, а потому они проходят по делу как потерпевшие. По некоторой информации, трое участников движения пострадали, им потребовалась помощь врачей.