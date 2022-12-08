В Сибири осудили блогера с девушкой, скинувших на пенсионерку кресло с седьмого этажа

В Новосибирске вынесли приговор блогеру Роману Белозёрову и его подруге Камилле Сарсекеевой, которые в марте 2022 года выбрасывали старую мебель из окна квартиры на седьмом этаже дома и убили пенсионерку, пишет «КП-Новосибирск».

«Одно из кресел упало прямо на голову вышедшей рано утром из подъезда на прогулку с собакой пенсионерке. 81-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Молодых людей взяли под стражу, обвинив в умышленном убийстве, совершённом группой лиц. Спустя два месяца статью переквалифицировали на менее тяжкую — причинение смерти по неосторожности», — отмечает издание.

Блогер вину признал в полном объёме, девушка вину не признала. По её словам, она не причастна к выбрасыванию именно кресла.

Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы. Гособвинитель предложил назначить Белозёрову один год шесть месяцев исправительных работ, а Сарсекеевой — один год восемь месяцев.

Судья пришла к выводу, что подсудимые не желали смерти пожилой женщине. Также решила, что исправление возможно без реального лишения свободы.

В итоге блогер и девушка получили по одному году исправительных работ, при этом 10% от их доходов будут перечислять в пользу государства.