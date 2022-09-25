В Якутии задержали замминистра, выпускника алтайского вуза

В Якутии задержали первого замминистра здравоохранения республики Романа Савина, сообщает ТАСС.

Собеседник в правоохранительных органах рассказал изданию, что чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении госконтракта на закупку медицинских изделий в рамках борьбы с коронавирусом. Как считает следствие, закупка осуществлялась по завышенной цене, из-за чего бюджет Якутии недосчитался более 151 млн рублей. Помимо этого, Савин не принял мер по обеспечению срока поставки оборудования и не обеспечил подготовку места их эксплуатации и введение в пользование, в результате чего пострадали люди.

В итоге Савина поместили в изолятор временного содержания Якутска до избрания меры пресечения. Свою вину он не признает.

По данным МВД, чиновник заключил контракт с коммерческой фирмой на закупку 18 концентраторов ещё в 2021 году на сумму 620 млн рублей. «При этом стоимость оборудования оказалась завышена более чем на 150 млн рублей», — рассказали изданию в пресс-центре.

Романа Савина назначили на должность в мае 2021 года. Местные СМИ отмечают, что в 2011-м он окончил Алтайский государственный медицинский университет по специальности «Экономика и управление на предприятии здравоохранения».