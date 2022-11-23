Взрыв газа произошел в новосибирской многоэтажке

В многоэтажке в Новосибирске произошёл взрыв газа. Об этом рассказали в сообществе Mash Siberia.

Инцидент случился в доме по адресу Титова, 242. По предварительным данным, на момент происшествия в квартире находились три человека: мужчина, который ремонтировал холодильник, а также двое хозяев.

Рабочий в результате взрыва газового баллона погиб, хозяин квартиры получил переломы, а женщина не пострадала.

15 квадратных метров жилья выгорели. Спасатели эвакуировали из дома 20 человек, среди которых пятеро детей.