Взрыв газа произошел в новосибирской многоэтажке
По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газовый баллон
23 ноября 2022, 13:52, Илья Звягинцев
В многоэтажке в Новосибирске произошёл взрыв газа. Об этом рассказали в сообществе Mash Siberia.
Инцидент случился в доме по адресу Титова, 242. По предварительным данным, на момент происшествия в квартире находились три человека: мужчина, который ремонтировал холодильник, а также двое хозяев.
Рабочий в результате взрыва газового баллона погиб, хозяин квартиры получил переломы, а женщина не пострадала.
15 квадратных метров жилья выгорели. Спасатели эвакуировали из дома 20 человек, среди которых пятеро детей.
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