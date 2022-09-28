Жительница алтайского города украла с прилавка акустическую гитару и попалась полиции

В Бийске полицейские задержали 34-летнюю местную жительницу по подозрению в краже акустической гитары с прилавка в магазине, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

О краже правоохранителям сообщили сотрудники отдела.

«У сотрудников торговой точки подозрения пали на женщину, которая проявляла интерес к музыкальному инструменту. Правоохранители изъяли запись с камер видеонаблюдения, расположенных в зале. И действительно, на кадрах видно, как неизвестная выносит товар из помещения», — пояснили в ведомстве.

Женщину задержали и возбудили в отношении неё уголовное дело о краже. Она призналась в содеянном и написала явку с повинной. Похищенный музыкальный инструмент изъяли.