Жительница Алтайского края попыталась уехать из России с чужим паспортом
Она нашла документ женщины, которая очень похожа на неё, но не смогла «проскочить» таможню
23 ноября 2022, 10:34, Илья Звягинцев
Жительница Алтайского края попыталась уехать из России с поддельным паспортом, но не смогла. Об этом сообщает Mash Siberia.
Несколько лет назад женщина с мужем переехала из Узбекистана в Алтайский край, но после того как супруга посадили в тюрьму, она захотела вернуться на родину.
Женщина испугалась того, что её не выпустят из страны из-за сидящего мужа, а потому решила воспользоваться чужим паспортом.
Несмотря на то, что внешне она была похожа на ту, чей паспорт взяла, на таможне её не пропустили.
Теперь в отношении женщины заведут уголовное дело.
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