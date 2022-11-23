Жительница Алтайского края попыталась уехать из России с чужим паспортом

Жительница Алтайского края попыталась уехать из России с поддельным паспортом, но не смогла. Об этом сообщает Mash Siberia.

Несколько лет назад женщина с мужем переехала из Узбекистана в Алтайский край, но после того как супруга посадили в тюрьму, она захотела вернуться на родину.

Женщина испугалась того, что её не выпустят из страны из-за сидящего мужа, а потому решила воспользоваться чужим паспортом.

Несмотря на то, что внешне она была похожа на ту, чей паспорт взяла, на таможне её не пропустили.

Теперь в отношении женщины заведут уголовное дело.