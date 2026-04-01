Журналисты порой допускают такие опечатки, что кажется, это их подсознательное пробивает дорогу

01 апреля 2026, 18:04, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E

В честь Дня смеха корректор amic.ru Светлана поделилась опечатками, которые допустили наши журналисты во время подготовки материалов. Вдоволь насмеявшись, мы решили поднять настроение и вам. А Свете — большое спасибо за ее работу.

"Мобилизованному ежемесячно приходит денежное довольствие, надбавки и стразовые выплаты". Конечно, имелись в виду "страховые выплаты". Но стразы — это красиво.

"Также рядом с игровым полем возведут трибуны со зрителями". А ведь удобно: зрителей зазывать не надо, всегда на трибунах.

"Жители Краносярска рассказывают, что над городом пролетел метеорит". В школе, где учился автор, не было учителя географии. Вот так и сказывается дефицит кадров.

"Ядреный взрыв" — а что не так? Ядерный тоже может быть ядреным.

"Спасатели призвали придерживаться требований особого противопóжраного режима" — это не опечатка, а режим для тех, кто объелся шашлыков в майские выходные, уверяет автор.

"Раком пора сбежать от рутины, а Львам нельзя ругаться с соседями. Гороскоп на 4 августа". Тут редактор тоже согласен: не важно как, лишь бы сбежать, даже раком.

"Град размером с перепи́ленное яйцо". А вы видели перепиленное яйцо? Ну хотя бы представьте! Большое? Так что ни слова лжи.

Картинка сгенерирована нейросетью Dall-E

"Технология вышивания арбузов". Речь шла о выращивании. Но у нашей журналистки больше склонность к вышиванию.

"Двух несовершеннолетних приговорили к реальным срокам за подготовку театра". Конкретно в этом предложении речь шла о теракте. Но кто знает, что будет завтра.

"Кроме того, в распространяемой поддельной подделке". Ну если эта подделка поддельная, что еще сказать?

"Бесплатную юридическую помощь предлагают распространить на одиноких детей с маленькими родителями". У нас так активно поднимают демографию, что скоро одинокие дети с маленькими родителями не будут удивлять.

"Они запрещали привлекать долгосрочное финансирование и развлекать акции в США". Товарищ майор, наш редактор тоже категорически против развлечения акций в США, честное слово!

"Используйте этот день для творческого самовыразительства и искусственных проектов". Просто "умелые ручки" нейросети и ленивый автор.

"Штрафы для громких родителей хотят увеличить в 40 раз". Речь о водителях. Но: эй вы там, наверху! Введите штрафы и на очень громких родителей.

"И курс доллара вернется к 100 за рубль". О, голубая мечта поэта...

"Там имеются приспособления для перевозки маломобильных людей и розетки для зарядки граждан". Про выгорание слышали? Чтобы не допустить, гражданам тоже нужна зарядка, уверяет автор.

"Согласно материалам следствия, группа, состоящая из 32-летнего мужчины, его 17-летнего брата и их общего ровесника, инсценировали дорожно-транспортное происшествие". Да, любим математические загадки. Кто решит, тот молодец.

"Например, поступление крупной суммы на счет – более 600 тысяч рублей, после чего вкладчик сразу же стремится их обналичить и зарыть вклад". Внушению автору уже сделано: хочется отрыть вклад. Автор возражает: сначала нужно, чтобы его зарыли, потом отроем.

"Возможны гололюдные явления". Да просто зима надоела уже. Хочется солнце, пляж, жару и голых людей тоже, да.

"В этом году из федерального бюджета Алтайский рай получит 284,2 миллиона рублей". Так вот где начинается рай!

Хорошего настроения!



