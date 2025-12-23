Психолог рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники
Точно не стоит составлять себе список дел на каникулы
23 декабря 2025, 17:28, ИА Амител
Многие россияне перед новогодними каникулами начинают строить амбициозные планы и составлять списки дел. Однако, по словам клинического психолога Юлии Королевой, такой подход может довести до хронической усталости, пишет thisnews.ru.
По словам специалиста, желание извлечь максимальную пользу из каждого мгновения – своего рода символ нашего времени. Люди стремятся сочетать приятное с полезным, в итоге даже моменты отдыха переходят в категорию задач и достижений.
Психолог отметила, что в погоне за личностным ростом и эффективностью люди утратили способность просто отдыхать. В итоге любые промежутки свободного времени воспринимаются как упущенная возможность. Человеку начинает казаться, что он делает недостаточно. Он игнорирует внутренний ритм и свои истинные потребности, создавая себе новый стресс.
Вместо этого эксперт советует перестать требовать от себя постоянной продуктивности и дать разрешение ничего не делать – замедлиться и просто быть.
«Создавайте планы, направленные исключительно на восстановление физических и душевных ресурсов», – рекомендует Юлия Королева.
В свое расписание лучше включить чтение любимых книг, неторопливые прогулки и встречи с друзьями и близкими. Не стоит забывать о правильном питании, достаточном количестве сна и умеренных физических нагрузках.
Также психолог настаивает, что на период праздников важно ограничить время пребывания в социальных сетях и снизить частоту проверки сообщений из мессенджеров. Она советует не сравнивать свои успехи с чужими и помнить, что соцсети показывают отредактированную версию реальности.
К Новому году – 2026 Минтруд сделал россиянам настоящий подарок, объявив 31 декабря выходным днем. Соответственно, последним рабочим днем станет 30 декабря. Правда, сокращенным он не станет.
08:07:12 24-12-2025
какие книги? лопату в руки и снег кидать
и душеполезно и телу помогает
и самое главное - доброе дело
08:15:02 24-12-2025
Гость (08:07:12 24-12-2025) какие книги? лопату в руки и снег кидатьи душеполезно и ... Оно и понятно, тем кто снег лопатой кидает, тем читать не интересно. Разные миры.
08:51:46 24-12-2025
Гость (08:15:02 24-12-2025) Оно и понятно, тем кто снег лопатой кидает, тем читать не ин... Вы, наверное, когда кофий пьете мизинчик оттопыриваете, а ложечку не убираете?
11:52:29 24-12-2025
Гость (08:15:02 24-12-2025) Оно и понятно, тем кто снег лопатой кидает, тем читать не ин... Не всегда так. Мне, например, и читать интересно, и снег лопатой покидать я не прочь.