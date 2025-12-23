Психолог рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники

Точно не стоит составлять себе список дел на каникулы

Многие россияне перед новогодними каникулами начинают строить амбициозные планы и составлять списки дел. Однако, по словам клинического психолога Юлии Королевой, такой подход может довести до хронической усталости, пишет thisnews.ru.

По словам специалиста, желание извлечь максимальную пользу из каждого мгновения – своего рода символ нашего времени. Люди стремятся сочетать приятное с полезным, в итоге даже моменты отдыха переходят в категорию задач и достижений.

Психолог отметила, что в погоне за личностным ростом и эффективностью люди утратили способность просто отдыхать. В итоге любые промежутки свободного времени воспринимаются как упущенная возможность. Человеку начинает казаться, что он делает недостаточно. Он игнорирует внутренний ритм и свои истинные потребности, создавая себе новый стресс.

Вместо этого эксперт советует перестать требовать от себя постоянной продуктивности и дать разрешение ничего не делать – замедлиться и просто быть.

«Создавайте планы, направленные исключительно на восстановление физических и душевных ресурсов», – рекомендует Юлия Королева.

В свое расписание лучше включить чтение любимых книг, неторопливые прогулки и встречи с друзьями и близкими. Не стоит забывать о правильном питании, достаточном количестве сна и умеренных физических нагрузках.

Также психолог настаивает, что на период праздников важно ограничить время пребывания в социальных сетях и снизить частоту проверки сообщений из мессенджеров. Она советует не сравнивать свои успехи с чужими и помнить, что соцсети показывают отредактированную версию реальности.

