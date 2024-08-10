Путешественники, приплывшие из Бийска в Барнаул, рассказали о проделанном пути

Свое увлечение они бросать не собираются

10 августа 2024, 16:50, ИА Амител

Плот для заплыва из Бийска в Барнаул / Фото: Инцидент Барнаул

Четверо жителей Барнаула и один москвич, которые прибыли в Барнаул на самодельном плоту из Бийска, рассказали о своём путешествии. Их слова передает "Бийский рабочий".

По словам одного из участников заплыва, они планировали идти по реке в течение 12 дней, но получилось всего восемь.

Как рассказали путешественники, они потратили целый год на строительство плота. До пляжа за Бийском, откуда они начали свой заплыв, плот пришлось доставлять небольшим грузовиком.

На месте компания надувала баллоны, которые использовались для создания конструкции плота, устанавливала рулевые и заносила на борт аккумуляторы, холодильники и двухъярусные кровати.

Путешественники делали остановки на берегах и островах. Дважды в пути их заставала буря. Мужчинам приходилось под проливным дождём удерживать всю конструкцию, чтобы её не унесло. Однако, по их словам, они не унывали и под звуки грома и молнии пели песни.

Мужчины также отметили, что не собираются бросать своё увлечение, на которое их вдохновил старый советский фильм «Верные друзья». В следующем году они планируют повторить своё путешествие.