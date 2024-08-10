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Путешественники, приплывшие из Бийска в Барнаул, рассказали о проделанном пути

Свое увлечение они бросать не собираются

10 августа 2024, 16:50, ИА Амител

Плот для заплыва из Бийска в Барнаул / Фото: Инцидент Барнаул
Плот для заплыва из Бийска в Барнаул / Фото: Инцидент Барнаул

Четверо жителей Барнаула и один москвич, которые прибыли в Барнаул на самодельном плоту из Бийска, рассказали о своём путешествии. Их слова передает "Бийский рабочий".

По словам одного из участников заплыва, они планировали идти по реке в течение 12 дней, но получилось всего восемь.

Как рассказали путешественники, они потратили целый год на строительство плота. До пляжа за Бийском, откуда они начали свой заплыв, плот пришлось доставлять небольшим грузовиком.

На месте компания надувала баллоны, которые использовались для создания конструкции плота, устанавливала рулевые и заносила на борт аккумуляторы, холодильники и двухъярусные кровати.

Путешественники делали остановки на берегах и островах. Дважды в пути их заставала буря. Мужчинам приходилось под проливным дождём удерживать всю конструкцию, чтобы её не унесло. Однако, по их словам, они не унывали и под звуки грома и молнии пели песни.

Мужчины также отметили, что не собираются бросать своё увлечение, на которое их вдохновил старый советский фильм «Верные друзья». В следующем году они планируют повторить своё путешествие.

Барнаул

Комментарии 10

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Гость

16:56:35 10-08-2024

Чё повторить-то!?
Надо дальше...!

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Гость

17:10:53 10-08-2024

А москвич то , барнаулец переобутый ?

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Читатель

17:27:44 10-08-2024

Мы в общей сложности, проплыли от Телецкого до Камня на Оби , правда на резиновых лодках. Зато очень мобильно.

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Владимир

18:06:51 10-08-2024

Я сплавлялся из Бийска и потратил 12 дней.

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Musik

19:45:02 10-08-2024

Том Сойер алтайский.
Молодцы.

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Барнаулец

22:53:03 10-08-2024

Ваш пример пусть будет заразителен. Вы молодцы. Снимите о своем путешествии фильм. Это интересно.

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Мимонепроходящий

08:58:25 11-08-2024

Обывателям зайдет. Но лет 20 назад друзья мои прошли от Бийска до Салехарда на байдарке. Это поинтереснее будет.

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Гость

09:29:36 11-08-2024

А это вообще законно? Скорее всего, в этом есть какое-нибудь нарушение чего-нибудь. Тем более в такое время.

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Гость

11:04:20 11-08-2024

Молодцы вообще ребята!

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Гость

15:12:42 11-08-2024

Шляпа. В 50-ых годах был сплав из Новосибирска до Сталинграда

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