Путешественники, приплывшие из Бийска в Барнаул, рассказали о проделанном пути
Свое увлечение они бросать не собираются
10 августа 2024, 16:50, ИА Амител
Четверо жителей Барнаула и один москвич, которые прибыли в Барнаул на самодельном плоту из Бийска, рассказали о своём путешествии. Их слова передает "Бийский рабочий".
По словам одного из участников заплыва, они планировали идти по реке в течение 12 дней, но получилось всего восемь.
Как рассказали путешественники, они потратили целый год на строительство плота. До пляжа за Бийском, откуда они начали свой заплыв, плот пришлось доставлять небольшим грузовиком.
На месте компания надувала баллоны, которые использовались для создания конструкции плота, устанавливала рулевые и заносила на борт аккумуляторы, холодильники и двухъярусные кровати.
Путешественники делали остановки на берегах и островах. Дважды в пути их заставала буря. Мужчинам приходилось под проливным дождём удерживать всю конструкцию, чтобы её не унесло. Однако, по их словам, они не унывали и под звуки грома и молнии пели песни.
Мужчины также отметили, что не собираются бросать своё увлечение, на которое их вдохновил старый советский фильм «Верные друзья». В следующем году они планируют повторить своё путешествие.
16:56:35 10-08-2024
Чё повторить-то!?
Надо дальше...!
17:10:53 10-08-2024
А москвич то , барнаулец переобутый ?
17:27:44 10-08-2024
Мы в общей сложности, проплыли от Телецкого до Камня на Оби , правда на резиновых лодках. Зато очень мобильно.
18:06:51 10-08-2024
Я сплавлялся из Бийска и потратил 12 дней.
19:45:02 10-08-2024
Том Сойер алтайский.
Молодцы.
22:53:03 10-08-2024
Ваш пример пусть будет заразителен. Вы молодцы. Снимите о своем путешествии фильм. Это интересно.
08:58:25 11-08-2024
Обывателям зайдет. Но лет 20 назад друзья мои прошли от Бийска до Салехарда на байдарке. Это поинтереснее будет.
09:29:36 11-08-2024
А это вообще законно? Скорее всего, в этом есть какое-нибудь нарушение чего-нибудь. Тем более в такое время.
11:04:20 11-08-2024
Молодцы вообще ребята!
15:12:42 11-08-2024
Шляпа. В 50-ых годах был сплав из Новосибирска до Сталинграда