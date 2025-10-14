План Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Главные тезисы и мнения
Эксперты называют главное препятствие реализации ближневосточной программы президента США
14 октября 2025, 10:05, ИА Амител
В египетском городе Шарм-эш-Шейхе 13 октября начался "саммит мира", в котором принимают участие лидеры более 20 государств, представители международных и региональных организаций, обсуждающие декларированное окончание ближневосточного конфликта и послевоенное устройство сектора Газа. Предполагается, что мирный процесс будет проходить согласно плану президента США Трампа. Каковы главные положения документа, мнения о его реализации – в материале amic.ru.
20 шагов к миру?
План Трампа по умиротворению Газы из 20 пунктов был опубликован в сентябре Белым домом на официальной странице в сети Х.
Что предусматривает этот план? Его основные положения таковы:
- сектор Газа станет территорией, свободной от радикалов и террористов и не будет представлять угрозу соседям;
- сектор Газа будет перестроен "ради блага людей";
- движение ХАМАС возвращает всех заложников – живых и мертвых, а Израиль освобождает 250 палестинцев, отбывающих пожизненное наказание, а также 1700 жителей Газы, что были задержаны после 7 октября, включая всех женщин и детей;
- участники ХАМАС, согласившиеся на мирное сосуществование и сдачу оружия, должны быть амнистированы;
- возобновление поставок гуманитарной помощи в сектор Газа;
- в течение переходного периода сектор Газа будет управляться "технократическим, аполитичным палестинским комитетом, ответственным за повседневное обеспечение работы общественных служб и муниципалитетов для жителей Газы". В его состав войдут палестинцы и международные эксперты. Комитету предстоит работать под контролем и надзором "Совета мира", который возглавит Дональд Трамп;
- в секторе Газа будет создана особая экономическая зона с особыми тарифами и ставками доступа;
- никто не будет принужден покинуть сектор Газа, желающие смогут вернуться;
- ХАМАС необходимо отказаться от участия в управлении Газой – напрямую или косвенно;
- в Газе будут развернуты Международные стабилизационные силы (МСС), которые будут обучать палестинских полицейских и консультироваться с Иорданией и Египтом;
- Израиль не станет оккупировать или аннексировать Газу;
- по мере реформ и восстановления Газы могут возникнуть условия для палестинского самоопределения и государственности.
Как разоружить ХАМАС?
Каковы оценки плана и принесет ли он долгожданный мир на Ближний Восток?
Несмотря на то, что ХАМАС согласился с основными положениями плана Трампа, в организации существуют серьезные разногласия по поводу дальнейших действий, пишет американская газета The Wall Street Journal.
«Находящиеся за пределами Газы представители ХАМАС не смогут полностью влиять на военное крыло организации, находящееся в регионе. Судя по всему, они не смогут убедить сложить оружие всех боевиков», – пишет издание.
Чтобы план Трампа сработал, требуется решить важнейший вопрос: пойдет ли ХАМАС на сложение оружия, размышляет газета The New York Times.
«Нетаньяху давно заявляет, что не примет никакого соглашения, в котором ХАМАС откажется разоружиться. Однако палестинская военизированная группировка уже публично отвергла эти требования. Сам Трамп не упомянул об этой проблеме ни в соцсетях, ни в своем телеинтервью. Ни Израиль, ни ХАМАС не сделали на этот счет никаких публичных комментариев».
Научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов скептически оценивает "план Трампа" из-за отсутствия конкретики по поводу разоружения ХАМАС.
«Не прописано ни в каких документах, кто отвечает за это и кому ХАМАС должно подчиняться. Есть намеки на некие арабские коллективные силы, которые еще не созданы. Непонятен мандат. Его надо предоставить какой-то международной организации, региональной или глобальной – неясно. Это следует сделать под эгидой правительства. На техническое правительство в ХАМАС согласились. Но это не подразумевает, что ХАМАС останется в стороне», – поделился он сомнениями с РИА Новости.
Несмотря на то, что ХАМАС не намерен разоружаться, в плане Трампа говорится о "разоружении", "демилитаризации" и "реинтеграции" палестинских формирований, говорил ранее amic.ru востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов:
«Причем это должно происходить под контролем неких международных сил, с чем ХАМАС категорически не согласился. Его руководители уже заявили, что готовы сдать оружие только палестинскому правительству, в котором само движение будет в той или иной форме участвовать».
Впрочем, есть и оптимистичные оценки события. Трамп – бизнесмен, он ничего не делает без выгоды, считает постоянный член Китайского общества изучения будущего, доктор экономических наук, коммерческий юрист Чу Хэцзюнь.
«Прямолинейный по натуре Трамп с самого начала открыто заявил о своих планах: он намерен превратить Газу в новую Ривьеру. Будучи профессионалом по сделкам с недвижимостью, он прекрасно знает, как превратить дешевый клочок земли в "золотой участок". У Газы, хотя там существует проблема с нехваткой пресной воды, выгодное географическое положение – вполне подходящее для превращения ее в туристический рай. Появление еще одного сияющего огнями реклам города на побережье Средиземного моря, в принципе, не выглядит так уж и фантастично», – пишет он на портале "Украина.ру".
10:18:59 14-10-2025
Перекурят ребятки - и опять мочить пойдут, кого надо
12:06:00 14-10-2025
Многие верят..
12:24:29 14-10-2025
Сколько он уже войн остановил! Миротворец! Но если главную не получится, оакажется все зря. На Томагавки надеется