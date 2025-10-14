План Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Главные тезисы и мнения

Эксперты называют главное препятствие реализации ближневосточной программы президента США

14 октября 2025, 10:05, ИА Амител

Дональд Трамп во время выступления с речью на "Саммите мира" в Шарм-эш-Шейхе / Фото: Amr Nabil / ТАСС

В египетском городе Шарм-эш-Шейхе 13 октября начался "саммит мира", в котором принимают участие лидеры более 20 государств, представители международных и региональных организаций, обсуждающие декларированное окончание ближневосточного конфликта и послевоенное устройство сектора Газа. Предполагается, что мирный процесс будет проходить согласно плану президента США Трампа. Каковы главные положения документа, мнения о его реализации – в материале amic.ru.

20 шагов к миру?

План Трампа по умиротворению Газы из 20 пунктов был опубликован в сентябре Белым домом на официальной странице в сети Х.

Что предусматривает этот план? Его основные положения таковы:

сектор Газа станет территорией, свободной от радикалов и террористов и не будет представлять угрозу соседям;

сектор Газа будет перестроен "ради блага людей";

движение ХАМАС возвращает всех заложников – живых и мертвых, а Израиль освобождает 250 палестинцев, отбывающих пожизненное наказание, а также 1700 жителей Газы, что были задержаны после 7 октября, включая всех женщин и детей;

участники ХАМАС, согласившиеся на мирное сосуществование и сдачу оружия, должны быть амнистированы;

возобновление поставок гуманитарной помощи в сектор Газа;

в течение переходного периода сектор Газа будет управляться "технократическим, аполитичным палестинским комитетом, ответственным за повседневное обеспечение работы общественных служб и муниципалитетов для жителей Газы". В его состав войдут палестинцы и международные эксперты. Комитету предстоит работать под контролем и надзором "Совета мира", который возглавит Дональд Трамп;

в секторе Газа будет создана особая экономическая зона с особыми тарифами и ставками доступа;

никто не будет принужден покинуть сектор Газа, желающие смогут вернуться;

ХАМАС необходимо отказаться от участия в управлении Газой – напрямую или косвенно;

в Газе будут развернуты Международные стабилизационные силы (МСС), которые будут обучать палестинских полицейских и консультироваться с Иорданией и Египтом;

Израиль не станет оккупировать или аннексировать Газу;

по мере реформ и восстановления Газы могут возникнуть условия для палестинского самоопределения и государственности.

Как разоружить ХАМАС?

Каковы оценки плана и принесет ли он долгожданный мир на Ближний Восток?

Несмотря на то, что ХАМАС согласился с основными положениями плана Трампа, в организации существуют серьезные разногласия по поводу дальнейших действий, пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Находящиеся за пределами Газы представители ХАМАС не смогут полностью влиять на военное крыло организации, находящееся в регионе. Судя по всему, они не смогут убедить сложить оружие всех боевиков», – пишет издание.

Чтобы план Трампа сработал, требуется решить важнейший вопрос: пойдет ли ХАМАС на сложение оружия, размышляет газета The New York Times.

«Нетаньяху давно заявляет, что не примет никакого соглашения, в котором ХАМАС откажется разоружиться. Однако палестинская военизированная группировка уже публично отвергла эти требования. Сам Трамп не упомянул об этой проблеме ни в соцсетях, ни в своем телеинтервью. Ни Израиль, ни ХАМАС не сделали на этот счет никаких публичных комментариев».

Научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов скептически оценивает "план Трампа" из-за отсутствия конкретики по поводу разоружения ХАМАС.

«Не прописано ни в каких документах, кто отвечает за это и кому ХАМАС должно подчиняться. Есть намеки на некие арабские коллективные силы, которые еще не созданы. Непонятен мандат. Его надо предоставить какой-то международной организации, региональной или глобальной – неясно. Это следует сделать под эгидой правительства. На техническое правительство в ХАМАС согласились. Но это не подразумевает, что ХАМАС останется в стороне», – поделился он сомнениями с РИА Новости.

Несмотря на то, что ХАМАС не намерен разоружаться, в плане Трампа говорится о "разоружении", "демилитаризации" и "реинтеграции" палестинских формирований, говорил ранее amic.ru востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов:

«Причем это должно происходить под контролем неких международных сил, с чем ХАМАС категорически не согласился. Его руководители уже заявили, что готовы сдать оружие только палестинскому правительству, в котором само движение будет в той или иной форме участвовать».

Впрочем, есть и оптимистичные оценки события. Трамп – бизнесмен, он ничего не делает без выгоды, считает постоянный член Китайского общества изучения будущего, доктор экономических наук, коммерческий юрист Чу Хэцзюнь.