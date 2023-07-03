Работать вообще не умеют. Мнения алтайских экспертов о трудовом воспитании в школах
Понятие "приучать к труду" хотят закрепить в законе об образовании
03 июля 2023, 07:25, ИА Амител
Депутаты Госдумы в первом чтении единогласно поддержали законопроект о возрождении трудового воспитания в школах. Документ предполагает привлечение ребят к высадке цветов и деревьев, поддержанию чистоты и порядка в учебном заведении, а также дежурства по классу, школе и столовой. Согласие для участия в таких мероприятиях от школьников и их родителей больше не потребуется. Что об этом думают опрошенные amic.ru эксперты из Алтайского края, читайте в нашем материале.
Ничего не умеют делать, кроме как сидеть в телефоне
В российские школы хотят вернуть трудовое воспитание. Поправки к закону об образовании, которые обсуждают в Госдуме, планируют принять в ближайшие месяцы. И если это случится, уже с сентября ученики начнут проводить уборку в классе и ходить на субботники. Эту идею "двумя руками" поддерживает заместитель председателя постоянного комитета АКЗС по образованию и науке Сергей Писарев. Имея опыт работы учителем, а также директором школы, он отмечает положительное влияние коллективного и индивидуального труда на формирование навыков, которые пригодятся молодому поколению в жизни.
"Я очень благодарен школе и родителям за то, что они меня научили абсолютно всему. Я умею готовить, стирать, шить, строгать, копать, забивать гвозди. Да, я не профессионал в столярном деле, но элементарные вещи сделать смогу. Современные приборы и технологии существенно облегчают жизнь человека, но люди элементарно не могут разобраться, как подключить стиральную машинку или миксер, приготовить еду", – говорит Сергей Писарев.
Этому их на практике должны учить со школьной скамьи, убежден депутат. При этом учебные заведения необходимо обеспечить материально-технической базой: отвертками, рубанками, станками. Для девочек нужно проводить уроки домоводства, чтобы, выйдя замуж, они не искали рецепты борща и плюшек в интернете, а уже умели готовить. Положительно скажется трудовое воспитание и на экономике страны в целом, считает Сергей Писарев.
"Хочу подчеркнуть, что в Госдуме неслучайно говорят о том, что для привлечения учеников к работам согласия родителей больше не потребуется. У нас, к сожалению, появилась большая плеяда родителей, которые воспитывают своих детей в тепличных условиях и говорят, что пока они не выросли, работать не должны. В итоге на рабочих местах мы видим, что эти дети, вырастая, абсолютно ничего не умеют делать, кроме как сидеть в телефоне. К сожалению, они вообще не способны работать. А поскольку высшее образование по итогу получают не все, общество столкнулось с проблемой отсутствия рабочих кадров. И появляться они начнут тогда, когда дети начнут трудиться", – убежден Писарев.
Приучать к труду нужно с 1 класса
Заслуженный учитель РФ, экс-директор гимназии № 40 Александр Овсиевский идею возвращения трудового воспитания в школах тоже поддерживает: это будет идти, в первую очередь, на благо семьи, у детей начнет формироваться чувство ответственности и долга. При этом собеседник агентства убежден: так, как это было в 80-90-е годы, – уже не получится. По его мнению, это будет некая пародия, потому что многие современные родители требуют прописать список конкретных работ, к которым будут привлекать ребят.
"Важно, чтобы по итогу не получилось по принципу "шаг вперед, два назад". Сейчас родители активно настаивают, чтобы все было только по согласию, требуют составить списки определенных дел. Но могут возникнуть какие-то нерегулируемые ситуации, где ребята могли бы помочь, так как предусмотреть все невозможно. Здесь нужно руководствоваться здравым смыслом учителей и классных руководителей и поручать детям дела по их силам", – убежден Александр Овсиевский.
Определенная часть родителей и вовсе высказываются категорически против таких перемен, говорит заслуженный учитель РФ. Люди сами себе оказывают медвежью услугу тем, что их дети не приспособлены к жизни. Овсиевский отмечает, что многие подростки сейчас не умеют держать в руках лопату, не могут убрать даже за собой и вымыть посуду. А поддерживают идею преимущественно люди более старшего поколения. В итоге это может привести к расколу в классе.
"Сельские дети и определенная часть городских ребят будут помогать школе. Какая-то часть родителей будет запрещать своим чадам это делать. И их уже не переделать, они будут считать, что проблема в школе. А ведь ребенка необходимо интегрировать в общество: нужно получать знания, учиться работать, заниматься спортом. И все это должно идти естественным образом, а не через насилие. Чтобы он не рассматривал подметание пола как унижение. И тут все зависит от семьи, как дома ему это преподносят. В конечном итоге все это отразится на обществе", – говорит Александр Овсиевский.
Чтобы возвращение трудового воспитания прошло наиболее безболезненно, внедрять его нужно для детей с 1 класса. Убрать за собой бумажки, перевернуть стул после уроков – не составит труда, говорит бывший директор школы. Так дети постепенно будут приучаться. А вот ребят старших классов лучше оставить в покое. Это поколение "мы уже потеряли", отмечает Александр Овсиевский.
Не допустить нарушения гражданских прав школьников
Председатель краевого совета отцов при правительстве Алтайского края Юрий Абдуллаев считает, что перечень работ, к которым будут привлекать детей, следует все-таки прописать, чтобы избежать нарушения гражданских прав школьников. Он убежден, что Министерство просвещения с этой задачей справится. Не нужно утрировать ситуацию: заставлять мыть туалеты и классы детей не будут.
"Труд никакого вреда ребенку не нанесет. Более того, это будет способствовать сплочению коллектива, повышению коммуникабельности, взаимопомощи, разделению ролей. При должной организации в школе, которая, я уверен, будет, это пойдет детям только на пользу. Полы в школах моют уборщики и их от этой работы никто не освободит. А, например, поднять стулья, перед тем как уйти, намочить тряпку и вытереть доску, приготовить класс к уроку дети могут. В нашем совете отцов я не вижу, чтобы кто-то был сильно против этой инициативы. Конечно, есть поколение родителей, которые выросли без трудового воспитания и неизвестность их пугает. Говорят, что мы вернемся к рабовладельческому обществу, но ничего подобного не будет. Мы это все переживали и выросли людьми", – отметил Абдуллаев.
08:21:59 03-07-2023
Давно пора
08:26:34 03-07-2023
Почему именно не оплачиваемый труд приучает ребенка к труду, а оплачиваемый нет, платите деньги и приучайте причем нормальные деньги, как взрослым, пусть приучаются деньги зарабатывать, а не бесплатно на государство работать.
08:50:25 03-07-2023
Гость (08:26:34 03-07-2023) Почему именно не оплачиваемый труд приучает ребенка к труду,... довоспитываетесь так до того, что ваше чадо за то чтобы мусор из дома вынести соточку с вас попросит
08:58:04 03-07-2023
Гость (08:50:25 03-07-2023) довоспитываетесь так до того, что ваше чадо за то чтобы мусо... А у нас только два варианта - или везде даром, или везде за деньги?.. По-другому не бывает? ЗЫ Особенно радует то, что прямо с первого класса будет это, с позволения сказать, "трудовое воспитание". Мало им мозги забивают политикой.
09:59:16 03-07-2023
Гость (08:50:25 03-07-2023) довоспитываетесь так до того, что ваше чадо за то чтобы мусо... Вы так не воспитывайте, пусть ваш ребенок не только за бесплатно на государство работает, для лучшего воспитания пусть ещё и на частников поработает, а то не дай бог денег у вас за вынос мусора дома попросит, пусть ваш ребенок приучается работать за бесплатно, а своего я воспитаю сама без участия государства мне помощники не нужны, государство лучше пусть займётся созданием рабочих мест, а не решает свои проблемы за счёт моего ребенка, военным опять зарплату повысили на 10,5, я так понимаю за счёт расходов на содержание школ.
12:34:15 03-07-2023
Гость (09:59:16 03-07-2023) Вы так не воспитывайте, пусть ваш ребенок не только за беспл... так идите контрактником-то, не завидуйте военным. Не вижу очередей у военкомата, хотя каждый день миом хожу
21:25:19 03-07-2023
Гость (08:50:25 03-07-2023) довоспитываетесь так до того, что ваше чадо за то чтобы мусо... представляете, многие так и делают
11:03:44 03-07-2023
Гость (08:26:34 03-07-2023) Почему именно не оплачиваемый труд приучает ребенка к труду,... Монетизировать всё что угодно, детский труд, материнский труд, труд жены, всякие брачные контракты - это всё что пришло к нам вместе западной концепцией жизнеустройства. Да, это вполне присуще людям материальным приземленным . Но всё-такие есть нематериальные понятия как душа, любовь, доброта, уважение, честь, саморазвитие, просветление, трудолюбие наконец. Особенно для русской цивилизации. Чтобы привить ребенку эти качества их нельзя путать с материальным. Кстати благодарные глаза за помощь, победа над собой, да просто вид выполненной работы - уже бальзам на сердце! ) А материальные блага придут такому человеку обязательно!
11:16:49 03-07-2023
Гость (11:03:44 03-07-2023) Монетизировать всё что угодно, детский труд, материнский тру... Очень удобно, правда? Любишь мужа - будешь корячиться второй сменой и у плиты, и намывая полы, и обихаживая детей. А "любимый" в лучшем случае будет "помогать с детьми", как будто он не второй родитель, а погулять вышел, и дети имеют отношение к жене, но не к нему. А он "помогает" по доброте душевной. Очень удобно, когда кто-то забесплатно "просветляется", а кто-то имеет с этого вполне материальную выгоду. Главное, вовремя пропихнуть идею, что это полезно для души и вообще вы что, не русские, что ли, не можете поработать за так? К сведению - есть такие люди, волонтеры называются. Вот они совершенно добровольно работают бесплатно. Но - по своему собственному желанию. Только волонтеров у нас почему-то принято всячески гнобить. Чего стоит только постоянное "лучше бы вы..." от людей, которые не сделали чуть менее чем нифига. Хотя казалось бы...
11:36:07 03-07-2023
Гость (11:16:49 03-07-2023) Очень удобно, правда? Любишь мужа - будешь корячиться второй... Поясню. То что было написано мною это скорее как должно быть, а не как сейчас. Для сегодняшнего больного общества (пораженного вирусом западенчества), наверное, нужны другие более жесткие "воспитательные" меры - кнута и пряника. Но стремиться к лучшему и оздоровливаться надо в любом случае, чем раньше тем лучше! Кстати если всё сводить к монетизации, то почему бы гос-ву не пойти по пути увеличения вперёд штрафов чем поощрений? Так вроде экономичней получится)
11:50:54 03-07-2023
Гость (11:36:07 03-07-2023) Поясню. То что было написано мною это скорее как должно быть... Фарш невозможно провернуть назад... И нет, так не "должно быть". Туда же порочную практику льгот и всего прочего - это еще одна кормушка и способ не платить людям деньги. Платите нормальные зп и пенсии - и не надо будет никаких льгот, человек сам решит, куда и какую сумму ему потратить. Впрочем, если для вас "западенчество" - это самоуважение и то, что труд должен оплачиваться, за исключением добровольного труда человека по его желанию - то, думаю, мы друг друга не поймем.
13:22:30 03-07-2023
Гость (11:50:54 03-07-2023) Фарш невозможно провернуть назад... И нет, так не "должно бы... Да, мы не поймём друг друга, потому что вы про деньги, я про другое. И заметьте, я не против достойной оплаты труда - наоборот двумя руками за! Только не за счёт колоний и печатного станка как на "цивилизованном" Западе.
13:27:05 03-07-2023
Гость (13:22:30 03-07-2023) Да, мы не поймём друг друга, потому что вы про деньги, я про... Я вообще-то про самоуважение, чувство собственного достоинства и прочие не очень, видимо, понятные вещи) Но для вас все, что не укладывается в вашу парадигму - "про деньги". Да и помощь из-под палки - такое себе. Впрочем, и правда не будем.
14:49:15 03-07-2023
Гость (13:27:05 03-07-2023) Я вообще-то про самоуважение, чувство собственного достоинс... У вас тело на первом месте и связанный функционал которые естественно надо обеспечивать, никто не спорит. Отсюда САМОуважение, чувство СОБСТВЕННОГО достоинства, которому больно когда его бьют палкой по телу, принуждают. Но на этом уровне не найти ни правды, ни истины, и никаких ответов. Это эгоцентризм, где "у каждого своя правда". я же про то что справедливость может быть коллективная, надо выйти за рамки своего эго и заняться воспитанием души как приоритетным делом. Вообще наши далекие предки всё это знали.
17:25:32 03-07-2023
Гость (14:49:15 03-07-2023) У вас тело на первом месте и связанный функционал которые ес... А дайте определение "коллективной справедливости", а? Ну и когда начинается стон про прекрасную какраньшию, где все были счастливы...
17:34:07 03-07-2023
Гость (14:49:15 03-07-2023) У вас тело на первом месте и связанный функционал которые ес... Откуда вы знаете, что у меня на первом месте? Или обязательно коллективно что-то там, чтобы быть духовным? Книжки в тишине читать не катит?
13:56:11 03-07-2023
Гость (11:16:49 03-07-2023) Очень удобно, правда? Любишь мужа - будешь корячиться второй... как давно с любимым расстались?
11:37:54 03-07-2023
Гость (11:03:44 03-07-2023) Монетизировать всё что угодно, детский труд, материнский тру... При чем здесь во всем этом государство? С воспитательной ролью прекрасно справится семья, у государства есть другие задачи.
13:00:53 03-07-2023
Гость (08:26:34 03-07-2023) Почему именно не оплачиваемый труд приучает ребенка к труду,... Вы дома тоже платите ребенку за то, что он посуду за собой моет или убирает вещи по местам?
13:09:08 03-07-2023
Гость (13:00:53 03-07-2023) Вы дома тоже платите ребенку за то, что он посуду за собой м... То есть если вы дома моете посуду и пол, то логично будет, чтобы вы это делали и в тех местах, где учитесь или работаете? Нет? Вы не должны, но ребенок должен? Почему?
16:31:54 03-07-2023
Гость (13:09:08 03-07-2023) То есть если вы дома моете посуду и пол, то логично будет, ч... Ребенка ЗА СОБОЙ хотят учить убирать. ЗА СОБОЙ протереть СВОЮ парту, поднять СВОЙ стул, привести в порядок СВОЙ класс во время дежурства.
17:28:42 03-07-2023
Гость (16:31:54 03-07-2023) Ребенка ЗА СОБОЙ хотят учить убирать. ЗА СОБОЙ протереть СВО... Так вы тоже за СОБОЙ свой кабинет или цех моете. Или не моете? Упс. Так в чем разница-то? Ребенок должен убирать свой класс, вы не должны свой цех - у вас техничка моет. Ну и вишенкой на торте, как мы тут на днях выяснили, у таких, как вы, уборка рабочего места - это стереть пыль со стола и вымыть чашку) Пол - это уже не оно)
21:27:19 03-07-2023
Гость (13:09:08 03-07-2023) То есть если вы дома моете посуду и пол, то логично будет, ч... а вы уже вырастили индивидуальную не преспособленную к жизни снежинку или в будущем планируете?
10:33:14 04-07-2023
Элен без ребят (21:27:19 03-07-2023) а вы уже вырастили индивидуальную не преспособленную к жизни... Мимо кассы. Ребенок давно самостоятелен, живет отдельно со своей семьей и зарабатывает. Так что сказать-то хотели?
08:33:32 03-07-2023
Зато у нас выросло поколение эффкктивных руководителей. Успешно водят руками в наших карманах...
08:54:35 03-07-2023
Всё должно быть добровольно, а не принудительно. В противном случае, такие действия только оттолкнут детей от уборок, посадок и тд.
13:04:27 03-07-2023
Иван (08:54:35 03-07-2023) Всё должно быть добровольно, а не принудительно. В противном... Учеба в школе тоже, по-вашему, должна быть добровольной?
13:16:55 03-07-2023
Гость (13:04:27 03-07-2023) Учеба в школе тоже, по-вашему, должна быть добровольной? ... Опять двадцать пять. Ну некорректно сравнивать учебу и принудительный труд, который является, внезапно, формой наказания. Хотя как по мне, так и учебу можно сделать добровольной. Чем тащить кучу митрофанушек, которым нифига не надо, и тратить на них время учителей, проще заниматься с теми, кто хочет учиться - а так не учатся ни те, ни другие. Одни потому, что не хотят, другие потому, что им мешают те, кто не хочет.
16:33:33 03-07-2023
Гость (13:16:55 03-07-2023) Опять двадцать пять. Ну некорректно сравнивать учебу и прину... Очень даже корректно. Учеба - это тоже труд. И учебы многие тоже расценивают как наказание, когда у тебя забирают смартфон и заставляют учиться. Но вы этого почему-то не понимаете, и учебу не считаете трудом.
17:33:04 03-07-2023
Гость (16:33:33 03-07-2023) Очень даже корректно. Учеба - это тоже труд. И учебы многие ... Только почему-то принудительным трудом наказывают, а принудительной учебой - нет. И , опять же, я как раз считаю, что и учеба должна быть добровольной. Не хочешь - велкам работать туда, где берут с тремя классами ЦПШ, делов-то. Если человека все устраивает - почему нет.
14:12:37 03-07-2023
Гость (13:04:27 03-07-2023) Учеба в школе тоже, по-вашему, должна быть добровольной? ... Да. Кто не хочет, пусть не учится и другим не мешает учиться.
16:35:39 03-07-2023
Гость (14:12:37 03-07-2023) Да. Кто не хочет, пусть не учится и другим не мешает учитьс... Так потом эти олухи будут среди нас жить, будут верить, что Земля плоская, а на Южном полюсе живут макаки. Эти люди только вред будут наносить обществу, в котором живут своей тупостью и необразованностью.
17:31:08 03-07-2023
Гость (16:35:39 03-07-2023) Так потом эти олухи будут среди нас жить, будут верить, что ... Среди тех, кто во все это верит - полно людей, получивших "лучшее в мире советское образование"))) А там, кстати, и труды были) Так что...
09:22:11 03-07-2023
Двумя руками ЗА ! Пора уже заставлять хоть что-то делать малолетних бездельников-тунеядцев.
09:30:28 03-07-2023
Гость (09:22:11 03-07-2023) Двумя руками ЗА ! Пора уже заставлять хоть что-то делать мал... Чайлдхейт? А не малолетних? Тут намедни резвился чел, который жаловался, что у них-де не хватает специалистов. То есть в его мозгах (или что там у него вместо) прослеживалась цепочка: не мыл полы в школе - не выучился и не стал спецом, спецов не хватает. Вы очень его напоминаете. Сами-то давно полы на рабочем месте мыли?
09:49:19 03-07-2023
Гость (09:22:11 03-07-2023) Двумя руками ЗА ! Пора уже заставлять хоть что-то делать мал... Судя по всему, детей у вас нет
09:54:21 03-07-2023
Гость (09:49:19 03-07-2023) Судя по всему, детей у вас нет... и лучше бы никогда не было
10:02:08 03-07-2023
Гость (09:22:11 03-07-2023) Двумя руками ЗА ! Пора уже заставлять хоть что-то делать мал... Своих бездельников заставляйте, о своих мы побеспокоимся сами, может я хочу чтобы мой ребенок был бездельником, это мое право, какое вы имеете к этому отношение.
13:06:52 03-07-2023
Гость (10:02:08 03-07-2023) Своих бездельников заставляйте, о своих мы побеспокоимся сам... ВАШ бездельник потом В НАШЕМ обществе жить будет. И НАМ будет создавать проблемы своим тунеядством и дурью. Так что не надо тут "мы сами как хотим...".
13:47:46 03-07-2023
Ну нечего вы же живёте в нашем мире и создаёте нам проблемы, почему им нельзя, трудоголик амиковский)
16:37:34 03-07-2023
Гость (13:47:46 03-07-2023) Ну нечего вы же живёте в нашем мире и создаёте нам проблемы... "нИчего", не "нЕчего". Да выучите уже родной язык! Жаль вас никто вовремя не заставил учиться в школе. Еще рассуждает тут.
17:09:06 03-07-2023
Гость (16:37:34 03-07-2023) "нИчего", не "нЕчего". Да выучите уже родной язык! Жаль вас ... Зачем? Меня все устраивает, это вам надо голову лечить, воспитывать взрослых людей, это невротизм.
09:27:21 03-07-2023
труд сделал из обезьяны человека. яжемамки, вы же не хотите чтобы ваш спиногрыз стал обезьяной?
09:31:50 03-07-2023
Гость (09:27:21 03-07-2023) труд сделал из обезьяны человека. яжемамки, вы же не хотите ... У нас дети. А своих спиногрызов можете хоть башкой об угол бить - может, хоть гены свои не передадите, популяция будет чище.
10:05:48 03-07-2023
Гость (09:27:21 03-07-2023) труд сделал из обезьяны человека. яжемамки, вы же не хотите ... Хотим, вы своих спиногрызов воспитывайте.
16:38:51 03-07-2023
Гость (10:05:48 03-07-2023) Хотим, вы своих спиногрызов воспитывайте.... Ваши спиногрызы потом будут нашим детям создавать проблемы. Как вот вы сейчас своей тупостью это делаете.
09:34:27 03-07-2023
Приучать нужно, согласен. Но то, что прям все поголовно бездельники и неумехи - по-моему, преувеличение. Молодежь активно работает и сантехниками, и электриками, и водителями, и строителями, и т.д. Не говоря уже об сфере обслуживания и торговли
10:13:08 03-07-2023
Гость (09:34:27 03-07-2023) Приучать нужно, согласен. Но то, что прям все поголовно безд... Приучать к труду может только семья, причем здесь школа, вы думаете за 2 недели можно приучить к труду ребенка, смешно, кто на это ведётся, ага счас прям за 2 недели трудоголика вырастит.
09:37:37 03-07-2023
Спиногрызы, бездельники, тунеядцы - это все о детях. Про матерей - яжмамки и прочее. Работать, молчать, не отсвечивать, должны, должны, должны. Нас били и мы нормальными выросли, ачетакова. И че это клятые баппы рожать не хотят в таких идеальных условиях? Вы главное не молчите, по крайней мере, будет понятна степень агрессии общества по отношению к женщинам, а теперь уже и к детям.
09:41:07 03-07-2023
Гость (09:37:37 03-07-2023) будет понятна степень агрессии общества на текущий момент есть только одна агрессивная самка "можете хоть башкой об угол бить". других агрессоров не видно
09:50:10 03-07-2023
Гость (09:41:07 03-07-2023) на текущий момент есть только одна агрессивная самка "может... Хех, то есть зеркалочка вам не нравится? А что так? То есть спиногрызы и самки - нормально, обезьяны - нормально, но как только корзиночке предложили воспитывать своих детей своими же методами - то у кого-то подгорело? А что не так? Это ж вы ратуете за "я тебя породил, я тебя и убью" - тут как-то на полном серьезе доказывали, что ребенок до 18 лет собственность (!) родителя. Не чужой же человек лупцевать будет, а родитель. И вдруг не нравится.
09:51:07 03-07-2023
Гость (09:41:07 03-07-2023) на текущий момент есть только одна агрессивная самка "может... То есть все, написанное выше - это не агрессия, это вы погулять вышли. Отлично.
09:55:59 03-07-2023
ух как самка разбушлатилась. боишься, что твой "колокольчик" школьную лопату сломает или половую тряпку порвет? пусть просит лом и им территорию подметает. его то поди не сумеет сломать.
10:11:50 03-07-2023
Гость (09:55:59 03-07-2023) ух как самка разбушлатилась. боишься, что твой "колокольчик"... Детка, тебя, как я понимаю, воспитывали как надо? Ты трудился в детстве в поте лица? Но че-то не помогло))) Из тебя даже тролль весьма посредственный. Надо ж было родителям такую бездарь вырастить.
10:16:04 03-07-2023
Для обучения работе раньше уроки труда были. А желание заставить пахать на дядю бесплатно, у депутатов не отнять
10:18:33 03-07-2023
Нынешние дети совсем стали потребителями и тунеядцами. Ко мне привезли внуков из Москвы(7 и 10 лет), так я с ума с ними схожу - они способны только сидеть в телефоне и заказывать доставку еды. Я стараюсь их накормить полезной едой - супы, свежие салаты, каши. Им ничего этого не надо. Вот только пиццы и прочая мура. А помочь на кухне - это для них катастрофа, ничего не умеют и не хотят. Про дачу уж молчу, грядки прополоть, это по их мнению вообще издевательство и пишут родителям, что "бабушка над нами издевается".
10:23:42 03-07-2023
Гость (10:18:33 03-07-2023) Нынешние дети совсем стали потребителями и тунеядцами. Ко мн... значит их такими воспитали их родители. А кто воспитывал их родителей? Правильно, ВЫ!!! Ну так что ж на зеркало пенять?
11:25:14 03-07-2023
Гость (10:23:42 03-07-2023) значит их такими воспитали их родители. А кто воспитывал их ... Так я и воспитывала свою дочь правильно. Она всё умеет делать и делает. Но современные дети ведь читают и смотрят по ТВ рекламу, где только бесятся, отдыхают, да в телефонах сидят и считают, что вот она жизнь. И в интернете много чего читают и за их права везде пишут, но про обязанности нет. Ведь раньше небыло такого, что дети могли по ТВ пожаловаться на родителей или даже подать на них в суд и всегда будут правы, а родителей затаскают. Трудно воспитывать правильно в одни руки, а окружающая обстановка не помогает, а наоборот развращает
11:35:05 03-07-2023
Гость (11:25:14 03-07-2023) Так я и воспитывала свою дочь правильно. Она всё умеет... То есть воспитывают не родители, а ТВ? Атлично. В нынешних жутких условиях воспитать ребенка невозможно, я правильно понимаю? Раньше кивали на улицу, когда из ребенка вырастал тунеядец и преступник, теперь вот на ТВ. То, что в доме можно вообще не иметь телевизора, для вас новость?) Или хотя бы контролировать в раннем детстве, что и как ребенок смотрит. И да, если все так плохо, то почему одни дети вырастают, читая книги, нормально учатся, получают специальность и работают, а другие - нет? Может, все-таки в консерватории что подправить? Или вы думаете, что если запретить ТВ, интернет и гаджеты, то все наладится само собой? Типа при Советах никто балду не пинал, все учились и вообще были паиньками?
10:28:24 03-07-2023
Гость (10:18:33 03-07-2023) Нынешние дети совсем стали потребителями и тунеядцами. Ко мн... Ой все... То есть вы, я так понимаю, воспитали своих детей, родителей этих самых внуков, как надо. Они работали, ели полезное и вотэтовотвсе. А чего это вдруг ваши дети не воспитали своих? Так, как надо? (Опустим даже тот факт, что это надо только вам) Так может, это прежде всего ваша вина? По логике вещей, воспитанные "как надо" ваши дети должны были воспитать и своих так же, нет? Но что-то пошло не так))) Вы сейчас кого виноватыми здесь хотите сделать? Внуков или их родителей? Напоминает вопли о том, что детей надо бить, если они плохо себя ведут. Но почему-то на резонный вопрос, почему бы не бить родителей - ведь это они не выполнили свои обязанности и не воспитали детей, поднимается вой.
10:40:49 03-07-2023
Гость (10:18:33 03-07-2023) Нынешние дети совсем стали потребителями и тунеядцами. Ко мн... При чем здесь государство стесняюсь спросить, может всё-таки дело в вас, как вы воспитали своих детей, так и они воспитывают своих, это их дети и их проблема, вас не устраивает отправьте их домой.
13:13:01 03-07-2023
Гость (10:18:33 03-07-2023) Нынешние дети совсем стали потребителями и тунеядцами. Ко мн... А нас бабушка (работала всю жизнь педагогом) не стеснялась привлекать к труду :-) как посуду мыть в условиях когда воды мало, как гречку перебрать для каши, белить потолки, стряпать пироги, картошку окучивать и т.д. После нее и уверенность появляется, что со всем справишься, что ничего в этом сложного нет.
12:25:44 04-07-2023
Гость (10:18:33 03-07-2023) Нынешние дети совсем стали потребителями и тунеядцами. Ко мн... Это вы их так воспитали! Вопросы все к вам и к их родителям..Почему за то,что ваши дети не хотят есть ваш суп, должны отвечать ребята по всей стране???От осинок не родятся апельсинки .
10:35:49 03-07-2023
Дело не про лень и труд. Холопы изначально, с малых лет должны себя таковыми на сто процентов ощущать, а не цивиллизованными людьми
13:14:43 03-07-2023
Гость (10:35:49 03-07-2023) Дело не про лень и труд. Холопы изначально, с малых лет долж... Вы бы язык родной поучили, прежде чем про холопов рассуждать. Не труд делает из человека холопа, а вот такое сознание, как у вас.
13:24:30 03-07-2023
Гость (13:14:43 03-07-2023) Вы бы язык родной поучили, прежде чем про холопов рассуждать... Не труд, а принудительный труд, ага)
10:48:41 03-07-2023
Депутаты предлагают все законы из прошлого, тем самым тащат нас назад в прошлое, нет не одного прогрессивного закона, интересно к какому веку нас отбросит в прошлое.
10:57:02 03-07-2023
Гость (10:48:41 03-07-2023) Депутаты предлагают все законы из прошлого, тем самым тащат ... Для вас это новость? Плач по РКМП идет уже не первый год. Кто-то бы и деревеньку-другую холопов не прочь был заиметь.
11:40:02 03-07-2023
Пожалуй основной тезис противников трудового воспитания в школах: "Любой труд должен быть оплачен", вроде бы все логично, НО, во сколько они оценят "тот стакан воды", который им поднесут в "трудную минуту" следующие этому тезису детки ?
11:57:12 03-07-2023
Гость (11:40:02 03-07-2023) Пожалуй основной тезис противников трудового воспитания в шк... Да достали уже со своим стаканом. В голове не укладывается - вы рожаете не людей, не личностей, а обслугу, которая вам будет вечно обязана и должна? Если вы любите ребенка и он знает, что дом - это то место, где его поймут и поддержат, как бы там ни было, и не боится идти домой с любой проблемой - никуда не денется ваш стакан. Ну а если вы перевалили воспитание на школу и даете карт-бланш всем, кто что-то от вашего ребенка хочет - у меня для вас плохие новости.
12:21:32 03-07-2023
Гость (11:57:12 03-07-2023) Да достали уже со своим стаканом. В голове не укладывается -... В воспитании ребенка, как бы вам не хотелось, есть три составляющие: семья, школа и "улица" и какая из составляющих имеет доминирующие значение, зависит от конкретного случая, в семье воспитывают себе подобного, в школе "члена общества", "улица" "реальной" жизни.
12:38:36 03-07-2023
Гость (12:21:32 03-07-2023) В воспитании ребенка, как бы вам не хотелось, есть три соста... Извините, но на "улицу" ребенок выходит сильно позже пяти лет. А основной "профиль", согласно социологии, закладывается до этого возраста. Насчет общества... Вы СССР не застали? Нас типа воспитывали в духе социализма, компартии и вот этого вот всего. И сколько было тех, кто реально верил и ничего не понимал? Просто привыкли на людях быть "как все" и не отсвечивать, а думать свое. Так что, ИМХО, роль семьи тут все же решающая. Вспоминается текст про "как вы заставляете ребенка читать книги") Ну и опять же, надомное обучение пока не запретили. Правда, боюсь, это скоро исправят.
12:55:59 03-07-2023
Гость (12:38:36 03-07-2023) Извините, но на "улицу" ребенок выходит сильно позже пяти ле... И опять вы не правы, в "песочнице" ребенок начинает знакомится с "улицей" гораздо раньше пяти лет, под "условным" наблюдением родителей/бабушек/дедушек/соседей/старших , а про СССР, в котором прожил большую часть жизни, была такая поговорка: " воспитывать ребенка надо пока он поперек лавки ложится, а когда вдоль лавки ложится, то воспитывать уже поздно - надо перевоспитывать"
13:05:12 03-07-2023
Гость (12:55:59 03-07-2023) И опять вы не правы, в "песочнице" ребенок начинает знакомит... Вы сейчас где ту условную "песочницу" видите? Дети гуляют с родителями и исключительно с ними, общаются со сверстниками, причем, чаще всего, с такими, которые, что называется, "из одного муравейника" и выбраны теми же родителями. До определенного возраста, и это не пять лет, а гораздо больше. Условная "улица" - это влияние не только сверстников, но и детей постарше, а зачастую и не детей. И нет, один-два ребенка маргиналов в садовской группе - это не оно. Так где вы видите ту самую "улицу" до школы, например? Ну ежели это не маргинальная семья, конечно, где дети предоставлены сами себе и шляются где хотят.
19:03:30 03-07-2023
Гость (13:05:12 03-07-2023) Вы сейчас где ту условную "песочницу" видите? Дети гуляют с ... такое ощущение что вы сидите дома и строго до 5-7 лет водите ребенка за ручку,извиняюсь спросить-а работа как?
10:56:57 04-07-2023
гость (19:03:30 03-07-2023) такое ощущение что вы сидите дома и строго до 5-7 лет водите... А вы пятилетнего ребенка одного гулять отпускаете? реально? Может, пора опеке вами заинтересоваться? И да, представляете, в первом классе детей никто одних из школы не выпускал - только в руки родителей или других членов семьи по списку. Так что да, в 5-7 лет ребенок в норме не ходит один нигде.
13:40:34 03-07-2023
Гость (11:57:12 03-07-2023) Да достали уже со своим стаканом. В голове не укладывается -... Эх, мне уже 30+ , а мама до сих пор этим стаканом пристыжает, и это очень обидно и раздражает. И видать ещё долго такая токсичность не выветрится в наших людях...
12:45:44 03-07-2023
Гость (11:40:02 03-07-2023) Пожалуй основной тезис противников трудового воспитания в шк... Вы я так полагаю считаете, что без трудового воспитания в школе, стакан воды вам ваш ребенок не принесет, интересно тогда какая ваша роль в воспитании ребенка, родить и отдать на воспитание в государство, пусть учитит его государство стакан воды носить родителю.))
11:43:58 03-07-2023
раньше осенью школы вывозили школьников работать на поля - убирать капусту, лук, картошку надо снова сделать отработку в колхозе обязательной и потом -а где кружки? резьбы по дереву, авиамодели, судомодели, фотография где все????
11:53:44 03-07-2023
Гость (11:43:58 03-07-2023) раньше осенью школы вывозили школьников работать на поля - у... То есть работать будут дети, а денежку получать кто-то? Это вы прямо отлично придумали. Напомню - при СССР дети работали там, где тупо не хотели работать колхознички) Например, к работам на сахарной свекле тех детей на пушечный выстрел обычно не подпускали - ибо там можно было реально заработать. Давайте опять сделаем так, что работать бесплатно будут одни, а деньги получать другие. Великолепная же идея.
11:54:56 03-07-2023
Сфигали дети должны кому-то убирать картошку??? Вместо учебы корячится на чьем-то поле, чтобы фермер сэкономив на рабочих прибыль побольше получил? Кружки есть в каждой школе . Их полнО! и причем они бесплатные
11:56:30 03-07-2023
Гость (11:43:58 03-07-2023) раньше осенью школы вывозили школьников работать на поля - у... Ну сделайте, не беда, что колхозов уже нет)), пусть фермерам бесплатно помогают, пятилетку надо организовать по выращиванию рабов.
16:44:21 03-07-2023
Гость (11:56:30 03-07-2023) Ну сделайте, не беда, что колхозов уже нет)), пусть фермерам... Да вы уже РАБ в вашем таком сознании. Что без палки работать не хотите. Это рабское как раз сознание в вас сидит.
17:43:01 03-07-2023
Гость (16:44:21 03-07-2023) Да вы уже РАБ в вашем таком сознании. Что без палки работать... Вот это поворот... То есть обязанность работать бесплатно на кого-то левого - это у нас теперь работать не из-под палки. А из-под палки, как я понимаю, за деньги и добровольно?)))
18:54:23 03-07-2023
Гость (16:44:21 03-07-2023) Да вы уже РАБ в вашем таком сознании. Что без палки работать... Мне 57 и я люблю свою работу, мне палка не нужна, я с удовольствием иду на работу, при этом она хорошо оплачивается, деньги зарабатывать я люблю, я и при советах на хорошей работе работала и хорошо зарабатывала, а на бесплатную отработку в школе я сходила один раз и решила, что там делать нЕчего, (у меня так Т9 пишет), и больше я туда не ходила, я и школу то не особо посещала, о чем не жалею ни капли, кто получил высшее образование зарабатывали меньше меня в два раза.
21:26:15 03-07-2023
Гость (18:54:23 03-07-2023) Мне 57 и я люблю свою работу, мне палка не нужна, я с удовол... Бухгалтер что ли?
10:18:06 04-07-2023
Гость (21:26:15 03-07-2023) Бухгалтер что ли?... Советский бухгалтер зарабатывал 120 руб., а я сказала же в два раза больше, 300 руб, без высшего образования, не гадай, не догадаешся, ваших мозгов всегда хватало только на то чтобы стать бухгалтерами, это было тогда престижно, товараведами, инженерами, врачами, учителями вы массово шли учится на эти профессии, получали 120-150.
10:21:26 04-07-2023
Гость (21:26:15 03-07-2023) Бухгалтер что ли?... Я вообще не понимаю, как можно любить работу бухгалтера, это жесть, я работаю с людьми, я люблю людей, я от них заряжаюсь позитивом.
10:35:37 04-07-2023
Гость (10:21:26 04-07-2023) Я вообще не понимаю, как можно любить работу бухгалтера, это... Ну так не все экстраверты же. Мне вот общение с рандомными людьми ничего, кроме дискомфорта, не доставляет. Для меня удаленка - отличный выход.
12:14:21 03-07-2023
Гость (11:43:58 03-07-2023) раньше осенью школы вывозили школьников работать на поля - у... Да, помню отработку в колхозе, ровно 4 дня, приехал папа моей подруги одноклассницы, начальник, и забрал нас домой, ведь советская система была справедлива, дети работяг работают, а дети начальников могут этого не делать, я думаю и сейчас так будет, будет отрабатывать только беднота, богатые откупятся.
12:41:31 03-07-2023
"Семья прекрасно справляется с воспитанием,а государство пусть создают рабочие места..."- пишут некоторые .Оно и видно,как семья справилась,что дети лишнее движение за денежку хотят,после себя не уберут посуду,грядочку(маленькую) прополоть-ох ,головку напекло... пол помыть ,вещи убрать -не хочу,и таких примеров могу кучу привести!Это я про внуков,приезжающих на лето.Родителям говорю:надо приучать к труду,я что обязана их обслуживать?Ответ:не принуждай,мама,не травмируй психику,не хотят,не надо на них давить,когда захотят-сделаютДа и им это не пригодится,мол,жить будут не так,как мы жили,а побогаче!По секрету скажу-это уже 13 лет одна песня,а воз и ныне там! Сказать,чтоб не приезжали больше-не могу,все же за год соскучиться успеваю,а потом,бац ,и то же самое!ПОЭТОМУ ...Однозначно за трудовое воспитание в школе и плевать мне на сопли родителей,делающих из своих чад недорослей и обломовщину!
12:54:55 03-07-2023
Гость (12:41:31 03-07-2023) "Семья прекрасно справляется с воспитанием,а государство пус... Так и нам плевать на вас и ваших внуков) Вы тут выше писали, кажется, что дочь воспитали "правильно"? А теперь ваша правильная дочь что-то не рвется своих детей воспитывать так, как вы хотите? И чего бы это... И вишенкой на торте - вы не смогли воспитать дочь в своей парадигме, ничего не можете сделать с внуками, но хотите, чтобы это сделала за вас школа?.. Вы правда такая наивная или притворяетесь?
13:13:46 03-07-2023
Я лично запрещаю своим детям работать физически. Ребенок должен хорошо учиться, чтобы быть лидером. Мой сын никогда не работал и сдал егэ на 100 баллов. Все время шло на учебу. Сейчас учится в престижном вузе. Зачем детям с тяпкой на картофельном поле ходить? Чтобы что? Заработать какому-то капиталисту еще больше денег? Привыкнуть к рабству? Мы сейчас не в СССР живет. Сейчас капитализм - либо ты эксплуатируешь, либо тебя. Никакого труда на общее благо давно нет. Нет ума - иди работать на завод, есть ум - организуй производство, привлеки людей (рабочую силу), чтобы у них была работа и деньги. Как вариант для молодежи - оформи стартап, получи деньги на разработку, найми сотрудников, получи прибыль. Примеров таких знаю очень много. Я лично в деревне вырос и с детства видел обычных нищих деревенских мужиков и жирного фермера на джипе с самым красивым домом в деревне. Ни разу не видел, чтобы тяпка и физический труд помогли разбогатеть. Но вот всякие неумные терпилы, которые всю жизнь за три копейки прогорбатились "у станка", сейчас пытаются молодежь испортить.
13:59:14 03-07-2023
Гость (13:13:46 03-07-2023) Я лично запрещаю своим детям работать физически. Ребенок дол... Доля правды в ваших словах есть. Но в целом - не согласен. Хорошо учиться, и быть лидером - абсолютно разные вещи, друг с другом не связанные. Тут как в лотерею выпадает. Не быть знакомым с физическим трудом, не уметь самому что-то делать - ну это значит быть рукожопом, вечным лохом, которого норовят обмануть как "неумные работяги", так и "умные коммерсанты". Вообще работоспособность модели проверяется в крайних состояних. Если все будут с тяпками ходить - будет много картошки. А если все будут "предпримчивыми" - будет бесконечно нарастающая грызня конкурентов, а картошка привозная и дорогая.
13:13:49 03-07-2023
Гость (13:06:52 03-07-2023) ВАШ бездельник потом В НАШЕМ обществе жить будет. И НАМ буд... А ничего, что вы и ваш оппонент так-то равноправны? С чего вы решили, что это ВАШЕ общество, а не его? И потом, если человек не нарушает УК и прочие кодексы, какое право вы имеете что-то от него требовать? Он вам ничего не должен и вас не трогает. Его дело, как ему жить.
16:46:37 03-07-2023
Гость (13:13:49 03-07-2023) А ничего, что вы и ваш оппонент так-то равноправны? С чего в... Потому что аутсайдеры - это отщепенцы общества, а не общество. Нет у бездельника и лодыря права голоса. Какая от них польза? То, что они небо коптят и живут на наши налоги? Чтобы ПРАВО получить, нужно ОБЯЗАННОСТИ выполнять.
17:40:23 03-07-2023
Гость (16:46:37 03-07-2023) Потому что аутсайдеры - это отщепенцы общества, а не обществ... Кгхм... А не бездельник и не лодырь это кто? Вот например навязший у всех в зубах программер. Он кто? Руками не работает, коды пишет, и, внезапно, очень неплохо зарабатывает. Но с вашей точки зрения он - лодырь. Отщепенец. Полы не моет, физически не работает. И? Вы как вообще делите людей на лодырей и не лодырей?
21:32:07 03-07-2023
Гость (17:40:23 03-07-2023) Кгхм... А не бездельник и не лодырь это кто? Вот например на... Прогеры, работающие на Сбер, Тинькоф, Яндекс не бездельники, но не приносящие обществу ничего, а за счет него хорошо живут (зп до 700 т.руб.). Банки и прочие менялы "цифровой экономики" - паразиты общества.
10:31:33 04-07-2023
Гость (21:32:07 03-07-2023) Прогеры, работающие на Сбер, Тинькоф, Яндекс не бездельники,... Да щаз бы. Давайте не будет тех же карт Сбера и их нормальной работы. РКО, безнала для юриков и прочего. Давайте опять носить наличку сумками. Ну и да, пишущие тут как-то в период пандемии радовались, что-де "ничего не производящие" буду плохо жить. При этом им было невдомек, что падение спроса отразится и на них тоже, причем напрямую.
14:20:12 03-07-2023
"Работать вообще не умеют" из рта депутатов звучит особенно смешно...
14:26:27 03-07-2023
Гость (14:20:12 03-07-2023) "Работать вообще не умеют" из рта депутатов звучит особенно ... вот таких вот будущих "депутатов" и стараются вырастить яжемамки пишущие, что их дитачки работать не будут.
20:38:05 03-07-2023
Гость (14:26:27 03-07-2023) вот таких вот будущих "депутатов" и стараются вырастить яжем... Как и мамка, на онлифанс, монетизируют свою задницу.
06:57:23 05-07-2023
Я помню, вот этот якобы полезный труд в 80-х...Полы в классе мыть гряной вонючей тряпкой без перчаток, ведро это огромное с водой таскать туда-сюда... Окна мыть и заклеивать, потом расклеивать и снова мыть.. Нафига это в жизни нужно-то? Родители сами своих детей воспитают, школа от этого устранилась давно.