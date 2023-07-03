Понятие "приучать к труду" хотят закрепить в законе об образовании

03 июля 2023, 07:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы в первом чтении единогласно поддержали законопроект о возрождении трудового воспитания в школах. Документ предполагает привлечение ребят к высадке цветов и деревьев, поддержанию чистоты и порядка в учебном заведении, а также дежурства по классу, школе и столовой. Согласие для участия в таких мероприятиях от школьников и их родителей больше не потребуется. Что об этом думают опрошенные amic.ru эксперты из Алтайского края, читайте в нашем материале.

Ничего не умеют делать, кроме как сидеть в телефоне

В российские школы хотят вернуть трудовое воспитание. Поправки к закону об образовании, которые обсуждают в Госдуме, планируют принять в ближайшие месяцы. И если это случится, уже с сентября ученики начнут проводить уборку в классе и ходить на субботники. Эту идею "двумя руками" поддерживает заместитель председателя постоянного комитета АКЗС по образованию и науке Сергей Писарев. Имея опыт работы учителем, а также директором школы, он отмечает положительное влияние коллективного и индивидуального труда на формирование навыков, которые пригодятся молодому поколению в жизни.

"Я очень благодарен школе и родителям за то, что они меня научили абсолютно всему. Я умею готовить, стирать, шить, строгать, копать, забивать гвозди. Да, я не профессионал в столярном деле, но элементарные вещи сделать смогу. Современные приборы и технологии существенно облегчают жизнь человека, но люди элементарно не могут разобраться, как подключить стиральную машинку или миксер, приготовить еду", – говорит Сергей Писарев.

Этому их на практике должны учить со школьной скамьи, убежден депутат. При этом учебные заведения необходимо обеспечить материально-технической базой: отвертками, рубанками, станками. Для девочек нужно проводить уроки домоводства, чтобы, выйдя замуж, они не искали рецепты борща и плюшек в интернете, а уже умели готовить. Положительно скажется трудовое воспитание и на экономике страны в целом, считает Сергей Писарев.

"Хочу подчеркнуть, что в Госдуме неслучайно говорят о том, что для привлечения учеников к работам согласия родителей больше не потребуется. У нас, к сожалению, появилась большая плеяда родителей, которые воспитывают своих детей в тепличных условиях и говорят, что пока они не выросли, работать не должны. В итоге на рабочих местах мы видим, что эти дети, вырастая, абсолютно ничего не умеют делать, кроме как сидеть в телефоне. К сожалению, они вообще не способны работать. А поскольку высшее образование по итогу получают не все, общество столкнулось с проблемой отсутствия рабочих кадров. И появляться они начнут тогда, когда дети начнут трудиться", – убежден Писарев.

Приучать к труду нужно с 1 класса

Заслуженный учитель РФ, экс-директор гимназии № 40 Александр Овсиевский идею возвращения трудового воспитания в школах тоже поддерживает: это будет идти, в первую очередь, на благо семьи, у детей начнет формироваться чувство ответственности и долга. При этом собеседник агентства убежден: так, как это было в 80-90-е годы, – уже не получится. По его мнению, это будет некая пародия, потому что многие современные родители требуют прописать список конкретных работ, к которым будут привлекать ребят.

"Важно, чтобы по итогу не получилось по принципу "шаг вперед, два назад". Сейчас родители активно настаивают, чтобы все было только по согласию, требуют составить списки определенных дел. Но могут возникнуть какие-то нерегулируемые ситуации, где ребята могли бы помочь, так как предусмотреть все невозможно. Здесь нужно руководствоваться здравым смыслом учителей и классных руководителей и поручать детям дела по их силам", – убежден Александр Овсиевский.

Определенная часть родителей и вовсе высказываются категорически против таких перемен, говорит заслуженный учитель РФ. Люди сами себе оказывают медвежью услугу тем, что их дети не приспособлены к жизни. Овсиевский отмечает, что многие подростки сейчас не умеют держать в руках лопату, не могут убрать даже за собой и вымыть посуду. А поддерживают идею преимущественно люди более старшего поколения. В итоге это может привести к расколу в классе.

"Сельские дети и определенная часть городских ребят будут помогать школе. Какая-то часть родителей будет запрещать своим чадам это делать. И их уже не переделать, они будут считать, что проблема в школе. А ведь ребенка необходимо интегрировать в общество: нужно получать знания, учиться работать, заниматься спортом. И все это должно идти естественным образом, а не через насилие. Чтобы он не рассматривал подметание пола как унижение. И тут все зависит от семьи, как дома ему это преподносят. В конечном итоге все это отразится на обществе", – говорит Александр Овсиевский.

Чтобы возвращение трудового воспитания прошло наиболее безболезненно, внедрять его нужно для детей с 1 класса. Убрать за собой бумажки, перевернуть стул после уроков – не составит труда, говорит бывший директор школы. Так дети постепенно будут приучаться. А вот ребят старших классов лучше оставить в покое. Это поколение "мы уже потеряли", отмечает Александр Овсиевский.

Не допустить нарушения гражданских прав школьников

Председатель краевого совета отцов при правительстве Алтайского края Юрий Абдуллаев считает, что перечень работ, к которым будут привлекать детей, следует все-таки прописать, чтобы избежать нарушения гражданских прав школьников. Он убежден, что Министерство просвещения с этой задачей справится. Не нужно утрировать ситуацию: заставлять мыть туалеты и классы детей не будут.

"Труд никакого вреда ребенку не нанесет. Более того, это будет способствовать сплочению коллектива, повышению коммуникабельности, взаимопомощи, разделению ролей. При должной организации в школе, которая, я уверен, будет, это пойдет детям только на пользу. Полы в школах моют уборщики и их от этой работы никто не освободит. А, например, поднять стулья, перед тем как уйти, намочить тряпку и вытереть доску, приготовить класс к уроку дети могут. В нашем совете отцов я не вижу, чтобы кто-то был сильно против этой инициативы. Конечно, есть поколение родителей, которые выросли без трудового воспитания и неизвестность их пугает. Говорят, что мы вернемся к рабовладельческому обществу, но ничего подобного не будет. Мы это все переживали и выросли людьми", – отметил Абдуллаев.