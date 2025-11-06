Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют к концу года

Так, например, в этом году уже рекордно снизилась цена на яйца

06 ноября 2025, 17:05, ИА Амител

Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2025 году в России зафиксировано снижение цен на курицу и картофель на 22 и 26% соответственно, если сравнивать с показателями 2024 года. Об этом сообщил "Газете.ru" Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве РФ. Эксперт прогнозирует, что к концу года вероятно удешевление риса, сливочного масла и сахара.

Балынин отметил, что капуста, огурцы и помидоры сейчас стоят дешевле, чем в декабре прошлого года, на 30, 47 и 18% соответственно. Однако, по его мнению, в ближайшее время можно ожидать небольшого роста цен на эти овощи. Снижение стоимости плодоовощной продукции, по словам эксперта, обусловлено богатым урожаем внутри страны и эффективностью государственных программ поддержки сельского хозяйства.

Сохранение низких цен, например, на картофель, до следующего урожая в 2026 году, во многом будет зависеть от того, насколько качественно аграрии организуют хранение урожая, собранного в 2025-м.