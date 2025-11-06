Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют к концу года
Так, например, в этом году уже рекордно снизилась цена на яйца
06 ноября 2025, 17:05, ИА Амител
В 2025 году в России зафиксировано снижение цен на курицу и картофель на 22 и 26% соответственно, если сравнивать с показателями 2024 года. Об этом сообщил "Газете.ru" Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве РФ. Эксперт прогнозирует, что к концу года вероятно удешевление риса, сливочного масла и сахара.
Балынин отметил, что капуста, огурцы и помидоры сейчас стоят дешевле, чем в декабре прошлого года, на 30, 47 и 18% соответственно. Однако, по его мнению, в ближайшее время можно ожидать небольшого роста цен на эти овощи. Снижение стоимости плодоовощной продукции, по словам эксперта, обусловлено богатым урожаем внутри страны и эффективностью государственных программ поддержки сельского хозяйства.
Сохранение низких цен, например, на картофель, до следующего урожая в 2026 году, во многом будет зависеть от того, насколько качественно аграрии организуют хранение урожая, собранного в 2025-м.
17:12:44 06-11-2025
Лапша на ушах подешевеет.
17:18:35 06-11-2025
Эксперты не устали лапшу вешать.
17:30:33 06-11-2025
Интересно, в каком городе эксперты живут и соответствует ли их работа требованиям международной системе качества Р ИСО.... Какие-то сомнения в достоверности данных.Почти каждый день хожу в магазины. Как-то не очень заметно, а скорее вообще не заметно, что продукты и тарифы, ЖКХ и проезд на общественном транспорте дешевеют.
18:03:27 06-11-2025
Всё только дорожает, абсолютно всё. А ещё ухудшается качество и объём уменьшается.
18:46:23 06-11-2025
кабачки?
21:30:56 06-11-2025
Все знают какие. Никакие.
07:12:17 07-11-2025
Горожанин. (17:30:33 06-11-2025) Интересно, в каком городе эксперты живут и соответствует ли ... - "вообще не заметно, что продукты и тарифы, ЖКХ и проезд на общественном транспорте дешевеют." В 2024 году ты выбрал себе слугу народа, так что терпи казак.
12:16:56 07-11-2025
В Магните яйца точно подорожали. А за ЖКХ с 1 августа стал платить на 650 руб. больше. Что ещё подорожало, уже и писать не хочется. А что подорожает до конца этого года и с началом 2026 года - читайте на Амике. Он неправды не скажет.Поэтому Амик -моё главное СМИ на Алтае!
