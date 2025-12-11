Новый глава компании Андрей Ткаченко заявил, что с 2016 года издание не получало прибыли и работало на заемные средства

11 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

Редакция уральского издания Ura.ru приостанавливает работу на 72 часа для переговоров с журналистами и решения финансовых проблем. Об этом в эфире телеканала РБК заявил новый директор медиакомпании Андрей Ткаченко.

По его словам, после присоединения Ura.ru к холдингу Readovka выяснилось, что у компании "колоссальная долговая нагрузка". С 2016 года издание ни разу не получало прибыли и работало на внутригрупповые займы, не платя налог на прибыль.

Ткаченко связывает это с неэффективным управлением и высокими выплатами бывшему главе редколлегии Михаилу Вьюгину, чья премия, по утверждению нового директора, достигала 30–35 млн рублей в год.

Новое руководство также столкнулось с сопротивлением части коллектива, что привело к увольнению нескольких ключевых сотрудников.

Приостановка работы продлится до воскресенья 10:00 по уральскому времени. За это время планируется провести переговоры с журналистами и начать реструктуризацию долгов. Ранее на имущество компании был наложен арест по иску Генпрокуратуры.