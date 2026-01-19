Ремонт водопровода на проспекте Строителей в Барнауле продлится до утра 20 января
Работы по устранению утечки на магистрали диаметром 300 мм начались вечером, но завершить их к 20:30 не удалось
19 января 2026, 20:30, ИА Амител
Аварийные работы на проспекте Строителей, 117, в Барнауле продолжаются дольше запланированного. Как сообщил главный инженер барнаульского водоканала Евгений Чайкин, устранить повреждение водопровода планируется только к 06:00 утра 21 января.
Работы на магистрали диаметром 300 мм начались вечером в понедельник, 19 января. Специалисты "Росводоканала" локализовали утечку и приступили к земляным работам. На месте было задействовано семь единиц специальной техники, для автомобилистов перекрыли две полосы в направлении от вокзала к Павловскому тракту.
По последним данным, к устранению аварии привлечены уже две бригады специалистов. На данный момент холодное водоснабжение не отключали, и в случае необходимости жителей обещают предупредить заранее. Водителям по-прежнему рекомендуется объезжать участок проспекта Строителей в районе дома № 117.
22:25:19 19-01-2026
кошмар... не готовы к таким зимам или какая причина??