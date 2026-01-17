Репетитор по игре Counter-Strike 2 рассказал, что зарабатывает больше ста тысяч в месяц

Геймер помогает новичкам освоиться в игре, а также тренирует киберспортсменов

17 января 2026

Геймер, компьютер / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Основываясь на личном опыте, тренер по Counter-Strike 2 (CS2) Петр Постников сообщил "Газете.ru", что ежемесячный заработок российского наставника по CS2 колеблется в пределах 80–120 тысяч рублей. По его словам, в наиболее прибыльные периоды его доход превышает 150 тысяч рублей.

Постников занимается обучением в сфере киберспорта с 2017 года. Он получил специализированное образование в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФК) по направлению "Компьютерный спорт".

Изначально специалист занимался проведением тренировок по таким онлайн-шутерам, как Counter-Strike: Global Offensive и Tom Clancy's Rainbow Six Siege, некоторое время преподавал Valorant, но впоследствии полностью сконцентрировался на Counter-Strike 2. Согласно его заявлению, стабильный финансовый поток от тренерской деятельности появился в последние два-три года, когда он активно начал продвигать свои услуги в интернете.

Тренер также отметил сезонность спроса на его услуги, подчеркнув, что в летние месяцы наблюдается спад активности, связанный с отъездами учеников на отдых с семьями. В то же время начало учебного года характеризуется значительным увеличением числа желающих обучаться.