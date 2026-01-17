Репетитор по игре Counter-Strike 2 рассказал, что зарабатывает больше ста тысяч в месяц
Геймер помогает новичкам освоиться в игре, а также тренирует киберспортсменов
17 января 2026, 19:20, ИА Амител
Основываясь на личном опыте, тренер по Counter-Strike 2 (CS2) Петр Постников сообщил "Газете.ru", что ежемесячный заработок российского наставника по CS2 колеблется в пределах 80–120 тысяч рублей. По его словам, в наиболее прибыльные периоды его доход превышает 150 тысяч рублей.
Постников занимается обучением в сфере киберспорта с 2017 года. Он получил специализированное образование в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФК) по направлению "Компьютерный спорт".
Изначально специалист занимался проведением тренировок по таким онлайн-шутерам, как Counter-Strike: Global Offensive и Tom Clancy's Rainbow Six Siege, некоторое время преподавал Valorant, но впоследствии полностью сконцентрировался на Counter-Strike 2. Согласно его заявлению, стабильный финансовый поток от тренерской деятельности появился в последние два-три года, когда он активно начал продвигать свои услуги в интернете.
Тренер также отметил сезонность спроса на его услуги, подчеркнув, что в летние месяцы наблюдается спад активности, связанный с отъездами учеников на отдых с семьями. В то же время начало учебного года характеризуется значительным увеличением числа желающих обучаться.
очень мало , если это единственный доход. то фу. если он еще на сборной и проходки пишет с монетизацией, то еще туда-сюда...+рекламку коекакую ставить за 200 000 мес. Тогда еще приемлемо
Так нормально. Этот тип просто играет в КС'ку, разговаривает с учениками и думает по 100к в месяц.
Стало очень интересно что это за тупость.
Какие еще тренера ?
Люди вы сошли с ума?
Сиди играй - какой тренер.
О боги...