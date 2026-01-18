Рейс Сочи — Кемерово совершил экстренную посадку в Барнауле

На борту воздушного судна находилось более 160 пассажиров

В Барнауле при посадке в самолет с трапа упало шесть человек / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

18 января около 08:00 по местному времени пассажирский Boeing 737‑800 авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс по маршруту Сочи – Кемерово, совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Барнаула имени Г. С. Титова.

Причина – техническая неисправность, сообщает Западно‑Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram‑канале.

На борту воздушного судна находилось более 160 пассажиров. После посадки самолет был отстранен от дальнейшей эксплуатации. В связи с инцидентом Барнаульская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия для проверки обстоятельств происшествия.

Напомним, что 10 января произошел другой инцидент с воздушным судном. На борту самолета рейса Москва – Ереван авиакомпании FlyOne Armenia загорелась сумка одного из пассажиров.

Возгорание случилось незадолго до посадки, а бортпроводники оперативно потушили огонь. Пострадавших не было.