Рейс Сочи — Кемерово совершил экстренную посадку в Барнауле
На борту воздушного судна находилось более 160 пассажиров
18 января 2026, 14:17, ИА Амител
18 января около 08:00 по местному времени пассажирский Boeing 737‑800 авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс по маршруту Сочи – Кемерово, совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Барнаула имени Г. С. Титова.
Причина – техническая неисправность, сообщает Западно‑Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram‑канале.
На борту воздушного судна находилось более 160 пассажиров. После посадки самолет был отстранен от дальнейшей эксплуатации. В связи с инцидентом Барнаульская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия для проверки обстоятельств происшествия.
Напомним, что 10 января произошел другой инцидент с воздушным судном. На борту самолета рейса Москва – Ереван авиакомпании FlyOne Armenia загорелась сумка одного из пассажиров.
Возгорание случилось незадолго до посадки, а бортпроводники оперативно потушили огонь. Пострадавших не было.
14:33:30 18-01-2026
Уже должны были горячим народ покормить, по идее. Как дальше отправили, не сказано.
15:12:10 18-01-2026
ДМВ (14:33:30 18-01-2026) Уже должны были горячим народ покормить, по идее. Как дальше... Кто пешком, кто на 11-м номере выдвинулись в Кемерово. В пути будут обеспечены прохладительные напитки.
15:30:04 18-01-2026
ДМВ (14:33:30 18-01-2026) Уже должны были горячим народ покормить, по идее. Как дальше... Тут недалеко. Сами доберутся.
15:43:45 18-01-2026
ДМВ (14:33:30 18-01-2026) Уже должны были горячим народ покормить, по идее. Как дальше... Отправили назад в Сочи переждать морозы!!!
15:12:16 18-01-2026
Слава богу сел.
17:45:47 18-01-2026
Стас Пле (15:12:16 18-01-2026) Слава богу сел.... Слава конструкторам этого самолёта!!!
18:38:04 18-01-2026
Такси Барнаул-Кемерово, всего ха 17 000 рублей. 5 часов и мы там).
19:55:56 18-01-2026
Странно только то, что он долетел до Кемерово, прошел над аэропортом, потом сделал пару кругов и только после этого ушел в Барнаул 🤔 если действительно имело место техническая неисправность, то лететь лишние 250 км - Как минимум, странно. По метеоусловиям тоже непонятно.. рейс с7 из Москвы спокойно сел в Кемерово с первого захода ровно в то время, когда Сочинский круги наворачивал
20:16:21 18-01-2026
Александр (19:55:56 18-01-2026) Странно только то, что он долетел до Кемерово, прошел над аэ... может топливо сжигал?