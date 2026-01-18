НОВОСТИПроисшествия

Рейс Сочи — Кемерово совершил экстренную посадку в Барнауле

На борту воздушного судна находилось более 160 пассажиров

18 января 2026, 14:17, ИА Амител

В Барнауле при посадке в самолет с трапа упало шесть человек / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
18 января около 08:00 по местному времени пассажирский Boeing 737‑800 авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс по маршруту Сочи – Кемерово, совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Барнаула имени Г. С. Титова. 

Причина – техническая неисправность, сообщает Западно‑Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram‑канале.

На борту воздушного судна находилось более 160 пассажиров. После посадки самолет был отстранен от дальнейшей эксплуатации. В связи с инцидентом Барнаульская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия для проверки обстоятельств происшествия.

Напомним, что 10 января произошел другой инцидент с воздушным судном. На борту самолета рейса Москва – Ереван авиакомпании FlyOne Armenia загорелась сумка одного из пассажиров. 

Возгорание случилось незадолго до посадки, а бортпроводники оперативно потушили огонь. Пострадавших не было.

Самолет / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

С весны 2026 года в России изменятся правила авиаперевозок

Цель поправок — сделать права пассажиров более понятными и предсказуемыми
Комментарии 9

Avatar Picture
ДМВ

14:33:30 18-01-2026

Уже должны были горячим народ покормить, по идее. Как дальше отправили, не сказано.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:10 18-01-2026

ДМВ (14:33:30 18-01-2026) Уже должны были горячим народ покормить, по идее. Как дальше... Кто пешком, кто на 11-м номере выдвинулись в Кемерово. В пути будут обеспечены прохладительные напитки.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:30:04 18-01-2026

ДМВ (14:33:30 18-01-2026) Уже должны были горячим народ покормить, по идее. Как дальше... Тут недалеко. Сами доберутся.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:45 18-01-2026

ДМВ (14:33:30 18-01-2026) Уже должны были горячим народ покормить, по идее. Как дальше... Отправили назад в Сочи переждать морозы!!!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Стас Пле

15:12:16 18-01-2026

Слава богу сел.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей😎

17:45:47 18-01-2026

Стас Пле (15:12:16 18-01-2026) Слава богу сел.... Слава конструкторам этого самолёта!!!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:38:04 18-01-2026

Такси Барнаул-Кемерово, всего ха 17 000 рублей. 5 часов и мы там).

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

19:55:56 18-01-2026

Странно только то, что он долетел до Кемерово, прошел над аэропортом, потом сделал пару кругов и только после этого ушел в Барнаул 🤔 если действительно имело место техническая неисправность, то лететь лишние 250 км - Как минимум, странно. По метеоусловиям тоже непонятно.. рейс с7 из Москвы спокойно сел в Кемерово с первого захода ровно в то время, когда Сочинский круги наворачивал

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:16:21 18-01-2026

Александр (19:55:56 18-01-2026) Странно только то, что он долетел до Кемерово, прошел над аэ... может топливо сжигал?

  -1 Нравится
Ответить
