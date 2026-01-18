Цель поправок — сделать права пассажиров более понятными и предсказуемыми

С 1 марта 2026 года российские авиаперевозчики будут обязаны заранее информировать пассажиров обо всех ключевых условиях перелета.

Как сообщил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский, изменения закреплены в приказе Минтранса РФ № 341 и касаются порядка изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе в случае болезни или иных вынужденных обстоятельств.

«Отдельное нововведение касается семей с детьми. Авиакомпании теперь обязаны без дополнительной платы предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их взрослым соседние места на борту – с четким описанием процедуры их распределения», – говорится в публикации.

Кроме того, устранена правовая неопределенность в вопросе вынужденного отказа от перелета. Так, четко зафиксирован критерий, при котором пассажир вправе вернуть деньги – если рейс задерживается более чем на 30 минут от времени, указанного в билете.

Также детально регламентированы обязанности авиакомпаний по обеспечению пассажиров питьевой водой, питанием и размещением при задержках рейсов.

По словам Якубовского, цель поправок – сделать права пассажиров более понятными и предсказуемыми, а обязанности перевозчиков – четко зафиксированными. В итоге это должно уменьшить число конфликтов между пассажирами и авиакомпаниями за счет единых и прозрачных правил.

