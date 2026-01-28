На Алтайский край надвигается резкое потепление до -3 градусов

Комфортная погода может сохраниться и в первую неделю февраля

28 января 2026, 22:04, ИА Амител

Зима на Алтае / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в ближайшие дни ожидается значительное потепление, которое продержится как минимум до субботы, 31 января.

Так, уже к четвергу, 29 января, температура в южных районах повысится до -3...-9 градусов. 30 января ночью ожидается -10...-15 градусов. Днем станет еще теплее — от -4 до -9. Утром возможны изморозь и туман. Ветер юго-западный.

31 января ночью столбики термометров покажут -14...-19 градусов (до -21 в отдельных районах). Днем температура вновь составит -4...-9. Ветер юго-восточный.

Согласно предварительному прогнозу, мягкая погода может задержаться и на первую декаду февраля.

В краевой столице также ожидается потепление. В четверг, 29 января, — до -9...-11 градусов, в пятницу, 30 января, — до -5...-7, а в субботу, 31 января, — до -9.

Сильных осадков в ближайшие дни не прогнозируется. Такая погодная аномалия связана с приходом теплых воздушных масс. Метеорологи рекомендуют жителям края воспользоваться периодом потепления, но быть внимательными на дорогах из-за возможного утреннего тумана.