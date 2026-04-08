Роскачество намерено в будущем проводить проверки автозапчастей

Под проверку попадут автомобили и комплектующие как российских, так и зарубежных брендов, в том числе китайских

08 апреля 2026, 18:17, ИА Амител

Обслуживание авто, ремонт / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В будущем Роскачество планирует начать проверки в сфере автомобильной промышленности — в том числе исследовать запчасти и отдельные узлы автомобилей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава организации Максим Протасов.

Протасов отметил, что многие зарубежные аналоги Роскачества занимаются подобными исследованиями, и такая работа есть в планах российской организации — однако в текущем году запускать ее не планируется.

Проверки будут касаться продукции как российского, так и иностранного автопрома, включая китайских производителей. Для старта инициатив нужно не только создать специальную систему, но и запустить соответствующие полигоны — они уже есть у Роскачества.

«Для нас это отдельное направление работы», — подчеркнул Протасов.

В прошлом году Роскачество заключило соглашение с АвтоВАЗом по двум направлениям. Во‑первых, организация займется диагностикой качества процессов и внедрением системы менеджмента качества — не только на предприятиях АвтоВАЗа, но и у других участников отрасли, включая поставщиков автоагрегатов и продукции для российского автопрома.

Во‑вторых, в рамках соглашения достигнута договоренность о просвещении потребителей со стороны автомобильной отрасли. В качестве примера Протасов привел проведенное в конце прошлого года исследование шин.

Тогда специалисты выявили токсичные элементы, а по итогам работы правительство приняло ряд решений в отношении экологического сбора.