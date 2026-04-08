Роскачество намерено в будущем проводить проверки автозапчастей
Под проверку попадут автомобили и комплектующие как российских, так и зарубежных брендов, в том числе китайских
08 апреля 2026, 18:17, ИА Амител
В будущем Роскачество планирует начать проверки в сфере автомобильной промышленности — в том числе исследовать запчасти и отдельные узлы автомобилей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава организации Максим Протасов.
Протасов отметил, что многие зарубежные аналоги Роскачества занимаются подобными исследованиями, и такая работа есть в планах российской организации — однако в текущем году запускать ее не планируется.
Проверки будут касаться продукции как российского, так и иностранного автопрома, включая китайских производителей. Для старта инициатив нужно не только создать специальную систему, но и запустить соответствующие полигоны — они уже есть у Роскачества.
«Для нас это отдельное направление работы», — подчеркнул Протасов.
В прошлом году Роскачество заключило соглашение с АвтоВАЗом по двум направлениям. Во‑первых, организация займется диагностикой качества процессов и внедрением системы менеджмента качества — не только на предприятиях АвтоВАЗа, но и у других участников отрасли, включая поставщиков автоагрегатов и продукции для российского автопрома.
Во‑вторых, в рамках соглашения достигнута договоренность о просвещении потребителей со стороны автомобильной отрасли. В качестве примера Протасов привел проведенное в конце прошлого года исследование шин.
Тогда специалисты выявили токсичные элементы, а по итогам работы правительство приняло ряд решений в отношении экологического сбора.
20:05:19 08-04-2026
А раньше, то есть, не было? Ну ладно, не об этом, а во сколько нам это обойдётся?
09:01:52 09-04-2026
Будущее такое неопределённое время бытия особенно без связи с обозримым. ..