Россия с 1 августа закроет 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

В их числе 13 автомобильных и семь железнодорожных погранпереходов

29 июля 2025, 09:45, ИА Амител

Российское правительство распорядилось закрыть 20 пунктов пропуска, действовавших на государственной границе с Украиной. Нововведения вступят в силу с 1 августа. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Закрыть с 1 августа 2025 г. пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 г., по перечню согласно приложению", - сказано в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Так, автомобильные пункты пропуска перестанут работать в Белгородской (Безымено, Вергелевка, Головчино, Клименки, Тишанка), Брянской (Зерново, Белая Березка), Ростовской (Донецк (Северный), Куйбышево (Дьяково), Титовка, Можаевка) и Курской (Новобелая, Теткино (Бояро-Лежачи), Воронежская) областях.

В перечень железнодорожных погранпереходов попали Гартмашевка в Воронежской области, Долбино и Разъезд Выстр в Белгородской области, Локоть и Теткино в Курской области, а также Разъезд Карьер 122 км и Чертково в Ростовской области.

Часть закрываемых пунктов оказалась на территории РФ в 2022 году после вхождения в ее состав Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.