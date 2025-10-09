Секрет заключается в сбалансированном и питательном рационе

09 октября 2025, 17:00, ИА Амител

Сыр на столе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Роспотребнадзор напомнил о продуктах, которые способствуют выработке серотонина и помогают справляться с осенней хандрой.

По данным ведомства, значительное количество "гормона счастья" содержится в сыре. Среди рекомендуемых сортов названы "Швейцарский", "Рокфор", "Чеддер", "Пошехонский", "Пармезан", "Фета" и брынза.

Также для поддержания эмоционального фона полезны блюда из яиц, мяса и птицы, а также рыба и морепродукты. Эти продукты позволяют восполнить запасы белка. В числе рекомендуемых круп – гречневая, манная, кукурузная, овсяная, пшеничная и перловая.

В рацион специалисты советуют включать орехи и семена: арахис, грецкие и кедровые орехи, миндаль, фундук, фисташки, кунжут и семечки подсолнечника. Дополнительно положительное влияние оказывают грибы, включая белые, шиитаке и вешенки.

Ведомство подчеркивает, что секрет заключается в сбалансированном и питательном рационе, а углеводы в умеренном количестве в холодное время года также допустимы.