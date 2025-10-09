Счастье на тарелке: в Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие от осенней хандры
09 октября 2025, 17:00, ИА Амител
Роспотребнадзор напомнил о продуктах, которые способствуют выработке серотонина и помогают справляться с осенней хандрой.
По данным ведомства, значительное количество "гормона счастья" содержится в сыре. Среди рекомендуемых сортов названы "Швейцарский", "Рокфор", "Чеддер", "Пошехонский", "Пармезан", "Фета" и брынза.
Также для поддержания эмоционального фона полезны блюда из яиц, мяса и птицы, а также рыба и морепродукты. Эти продукты позволяют восполнить запасы белка. В числе рекомендуемых круп – гречневая, манная, кукурузная, овсяная, пшеничная и перловая.
В рацион специалисты советуют включать орехи и семена: арахис, грецкие и кедровые орехи, миндаль, фундук, фисташки, кунжут и семечки подсолнечника. Дополнительно положительное влияние оказывают грибы, включая белые, шиитаке и вешенки.
Ведомство подчеркивает, что секрет заключается в сбалансированном и питательном рационе, а углеводы в умеренном количестве в холодное время года также допустимы.
19:19:21 09-10-2025
никогда не комментировала советы про правильную еду, но тут не могу промолчать...читаю, значит, перечень продуктов, снимающих осеннюю хандру- и начинаю хандрить: кг белых сухих грибов- 2 тыщи, кг фундука- 1 тыща, кг пармезан-феты-рокфор - 2 тыщи, кг съедобных шоколадных конфет-1, 5 тыщи....это ж головная боль и тоска!!!! ...вот только то и утешает, что всю эту жуть можно бюджетной овсянкой по 23 рэ за кило заменить, она тожеть в списке антихандрозных продуктов значится....
10:03:02 10-10-2025
тамара (19:19:21 09-10-2025) никогда не комментировала советы про правильную еду, но тут ... Вы себе представляете 1 кг сушеных белых грибов? Это целый мешок. Вот и ешьте свою овсянку, раз пусто в голове.
10:34:56 10-10-2025
Гость (10:03:02 10-10-2025) Вы себе представляете 1 кг сушеных белых грибов? Это целый м... да? а мне шампиньонов на килограмм пакетик отвесили, где у вас там мешками килограмм взвешивают? Поделитесь
11:45:37 10-10-2025
Гость (10:34:56 10-10-2025) да? а мне шампиньонов на килограмм пакетик отвесили, где у в... Даже не знаю, как с вами поделиться. Сушил белые грибы и знаю сколько они весят. И при чем здесь шампьньоны в заморозке, непонятно.
19:20:51 09-10-2025
Вы кода последний раз Пошехонский видели в продаже? Родившиеся после 99 вообще имеют право такой сыр кропить святой водой..
10:07:35 10-10-2025
Гость (19:20:51 09-10-2025) Вы кода последний раз Пошехонский видели в продаже? Родившие... пошехонский сыр видела вчера в монетке
09:55:52 10-10-2025
кто наставил минусов то?