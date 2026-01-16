Россиянам посоветовали как можно быстрее погасить долги за ЖКУ
Платить вовремя нужно для того, чтобы не начислялись пени
16 января 2026, 12:15, ИА Амител
Депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с журналистами RT разъяснил порядок начисления пеней за просрочку платежей за жилищно‑коммунальные услуги. Парламентарий подчеркнул, если платеж не внесен вовремя, это вовсе не означает немедленного наказания.
С 1 марта в России будет установлен единый срок оплаты коммунальных услуг – до 15‑го числа месяца, следующего за расчетным. При этом первые 30 дней просрочки не повлекут за собой начисления пеней.
«С 31‑го по 90‑й день пени составляют 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки, с 91‑го дня – 1/130 ключевой ставки. Ограничение коммунальных услуг возможно только при задолженности более чем за два месяца и только после обязательного письменного уведомления не менее чем за 20 дней», – разъяснил Якубовский.
Депутат отдельно отметил, что административные штрафы за сам факт просрочки законодательно не предусмотрены. При этом он рекомендовал гражданам погашать долги как можно быстрее, чтобы не допускать роста пеней, либо обращаться в свою управляющую компанию за оформлением рассрочки.
«Разовая или кратковременная просрочка не является критичной и не влечет жестких санкций», – заключил он.
Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что с 1 марта 2026 года срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен на пять дней.
Такое изменение связано с тем, что у многих россиян заработная плата поступает в период с 12-го по 15-е число, и оплачивать коммунальные услуги после получения денег для них существенно удобнее.
Накануне многодетным семьям напомнили о крупных скидках на оплату ЖКХ. Размер скидки может достигать минимум 30%.
12:22:41 16-01-2026
заботливые
13:57:11 16-01-2026
Гость (12:22:41 16-01-2026) заботливые... "Заботливые" .... Более, чем, до тоски заботливые.
12:23:36 16-01-2026
Конечно, проблема с оплатой исключительно в сроках. Д. Б
12:37:04 16-01-2026
Так и не нашел в статье, что же депутат посоветовал, как можно быстрее погасить долги за ЖКУ! Только угрозы, штрафы, пени...
12:42:48 16-01-2026
Гость (12:37:04 16-01-2026) Так и не нашел в статье, что же депутат посоветовал, как мож... Последние годы, только угрозы, штрафы , пени.... Ни государство, а зверь.
14:12:06 16-01-2026
Гость (12:37:04 16-01-2026) Так и не нашел в статье, что же депутат посоветовал, как мож... Русский речь вам не знаком? тут не много другой смысл, короче чем быстрее тем лучше.
17:34:49 16-01-2026
Гость (12:37:04 16-01-2026) Так и не нашел в статье, что же депутат посоветовал, как мож... он посоветовал не КАК можно скорее, а как можно СКОРЕЕ погасить...
12:57:59 16-01-2026
депутат может лучше посоветует где денег взять?
13:33:24 16-01-2026
А еще может депутат ответит на вопрос: "Почему в Барнауле не работают УК". Вот есть такая Венера, Силин и его женушка руководят. Год с Анатолия, 87 берут деньги и не занимаются обслуживанием дома. Судились с Инспекцией, проиграли. Кто этого типа "крушует" в городе? У него с и другими домами проблема
20:08:48 16-01-2026
Вы ещё больше поднимите...скоро вообще перестанут платить...денег нет и народа!!!