Россиянам посоветовали как можно быстрее погасить долги за ЖКУ

Платить вовремя нужно для того, чтобы не начислялись пени

16 января 2026, 12:15, ИА Амител

Счет за ЖКУ. Коммуналка / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с журналистами RT разъяснил порядок начисления пеней за просрочку платежей за жилищно‑коммунальные услуги. Парламентарий подчеркнул, если платеж не внесен вовремя, это вовсе не означает немедленного наказания.

С 1 марта в России будет установлен единый срок оплаты коммунальных услуг – до 15‑го числа месяца, следующего за расчетным. При этом первые 30 дней просрочки не повлекут за собой начисления пеней.

«С 31‑го по 90‑й день пени составляют 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки, с 91‑го дня – 1/130 ключевой ставки. Ограничение коммунальных услуг возможно только при задолженности более чем за два месяца и только после обязательного письменного уведомления не менее чем за 20 дней», – разъяснил Якубовский.

Депутат отдельно отметил, что административные штрафы за сам факт просрочки законодательно не предусмотрены. При этом он рекомендовал гражданам погашать долги как можно быстрее, чтобы не допускать роста пеней, либо обращаться в свою управляющую компанию за оформлением рассрочки.

«Разовая или кратковременная просрочка не является критичной и не влечет жестких санкций», – заключил он.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что с 1 марта 2026 года срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен на пять дней.

Такое изменение связано с тем, что у многих россиян заработная плата поступает в период с 12-го по 15-е число, и оплачивать коммунальные услуги после получения денег для них существенно удобнее.

