Россияне рассказали, чем будут заниматься на новогодних каникулах

Планы на праздники себе составила уже почти половина жителей страны

24 ноября 2025, 14:35, ИА Амител

Новый год / Фото: amic.ru

Согласно результатам исследований, опубликованным "Газетой.ru", значительная часть россиян составляет списки занятий на зимние каникулы.

В 48% этих списков фигурирует намерение попробовать фирменные кофейные напитки, чай или какао в кафе либо самостоятельно приготовить их дома. 7% опрошенных планируют побывать на площадках и покататься на коньках или с горок.

Активность в домашней обстановке по-прежнему остается важной составляющей зимнего времяпрепровождения. Наиболее популярны визиты к друзьям и родственникам. Четверть респондентов планируют испечь что-нибудь или сварить глинтвейн. Реже встречаются идеи организовать дома ужин, не уступающий ресторанному, создать елочные украшения своими руками или заняться приготовлением домашних настоек.