НОВОСТИОбщество

Россияне рассказали, чем будут заниматься на новогодних каникулах

Планы на праздники себе составила уже почти половина жителей страны

24 ноября 2025, 14:35, ИА Амител

Новый год / Фото: amic.ru
Новый год / Фото: amic.ru

Согласно результатам исследований, опубликованным "Газетой.ru", значительная часть россиян составляет списки занятий на зимние каникулы.

В 48% этих списков фигурирует намерение попробовать фирменные кофейные напитки, чай или какао в кафе либо самостоятельно приготовить их дома. 7% опрошенных планируют побывать на площадках и покататься на коньках или с горок.

Активность в домашней обстановке по-прежнему остается важной составляющей зимнего времяпрепровождения. Наиболее популярны визиты к друзьям и родственникам. Четверть респондентов планируют испечь что-нибудь или сварить глинтвейн. Реже встречаются идеи организовать дома ужин, не уступающий ресторанному, создать елочные украшения своими руками или заняться приготовлением домашних настоек.

отдых и развлечения Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2026

Комментарии 3

Avatar Picture
Шинник

14:54:07 24-11-2025

глинтвейн - хрень.
Пейте пиво

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:18 24-11-2025

Шинник (14:54:07 24-11-2025) глинтвейн - хрень.Пейте пиво... Пиво пьют летом, когда жарко. Зимой красное горячее сухонькое со специями в самый раз!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:29 24-11-2025

Шинник (14:54:07 24-11-2025) глинтвейн - хрень.Пейте пиво... Ага, особенно ослиную мочу от БПЗ. Пейте сами свой бутор
А глинтвейн - тема !

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров