Россияне рассказали, чем будут заниматься на новогодних каникулах
Планы на праздники себе составила уже почти половина жителей страны
24 ноября 2025, 14:35, ИА Амител
Согласно результатам исследований, опубликованным "Газетой.ru", значительная часть россиян составляет списки занятий на зимние каникулы.
В 48% этих списков фигурирует намерение попробовать фирменные кофейные напитки, чай или какао в кафе либо самостоятельно приготовить их дома. 7% опрошенных планируют побывать на площадках и покататься на коньках или с горок.
Активность в домашней обстановке по-прежнему остается важной составляющей зимнего времяпрепровождения. Наиболее популярны визиты к друзьям и родственникам. Четверть респондентов планируют испечь что-нибудь или сварить глинтвейн. Реже встречаются идеи организовать дома ужин, не уступающий ресторанному, создать елочные украшения своими руками или заняться приготовлением домашних настоек.
14:54:07 24-11-2025
глинтвейн - хрень.
Пейте пиво
15:12:18 24-11-2025
Шинник (14:54:07 24-11-2025) глинтвейн - хрень.Пейте пиво... Пиво пьют летом, когда жарко. Зимой красное горячее сухонькое со специями в самый раз!
15:12:29 24-11-2025
Шинник (14:54:07 24-11-2025) глинтвейн - хрень.Пейте пиво... Ага, особенно ослиную мочу от БПЗ. Пейте сами свой бутор
А глинтвейн - тема !