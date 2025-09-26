Как мы будем отдыхать на Новый год в 2026 году и когда нужно будет выходить на работу?
Выходных будет чуть больше, чем обычно
26 сентября 2025, 13:33, ИА Амител
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил график выходных на весь 2026 год. Соответственно, стало известно, как мы будем отдыхать на Новый год. Новости радостные: выходных будет больше, чем мы обычно привыкли.
О том, сколько дней мы отдыхаем на новогодние праздники в 2026 году и когда нужно будет выходить на работу, – в материале amic.ru.
1
Сколько дней мы будем отдыхать на Новый год в 2026 году?
В этот раз у нас будет 12 выходных. Это следует из постановления, которое уже подписал глава правительства Михаил Мишустин.
2
Будет ли 31 декабря 2025 года выходным днем?
Да. 31 декабря в этом году выпадает на среду, но этот день все равно будет выходным из-за переносов праздничных дней. Так что идти на работу в последний день года большинству россиян не придется.
3
Какие дни будут новогодними выходными в 2026 году?
Мы будем отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
«В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и среду, 31 декабря, соответственно. Таким образом, в 2026 году будут следующие дни отдыха: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней)», – говорится в сообщении кабмина.
4
Когда мы выходим на работу после новогодних праздников в 2026 году?
На работу нужно будет выходить в понедельник, 12 января 2026 года.
