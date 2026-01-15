Россияне стали чаще доверять "врачам из телевизора"

Спрос на медиков, ведущих дистанционные консультации, вырос более чем в десять раз

15 января 2026, 23:15, ИА Амител

Прием у врача / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России телемедицинский сегмент демонстрирует бурный рост: по данным "Газеты.ru", интерес к удаленным консультациям врачей увеличился более чем в десять раз за прошедшие пять лет.

Эксперты связывают столь значительный подъем с недавним появлением телемедицины как формы оказания медицинской помощи и ее переходом от стадии тестирования к широкому применению в последние годы.

В столице число вакансий для врачей, работающих дистанционно, возросло почти в восемь раз за тот же период, а в Санкт-Петербурге – более чем в 18 раз.