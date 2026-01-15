НОВОСТИОбщество

Россияне стали чаще доверять "врачам из телевизора"

Спрос на медиков, ведущих дистанционные консультации, вырос более чем в десять раз

15 января 2026, 23:15, ИА Амител

Прием у врача / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Прием у врача / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России телемедицинский сегмент демонстрирует бурный рост: по данным "Газеты.ru", интерес к удаленным консультациям врачей увеличился более чем в десять раз за прошедшие пять лет.

Эксперты связывают столь значительный подъем с недавним появлением телемедицины как формы оказания медицинской помощи и ее переходом от стадии тестирования к широкому применению в последние годы.

В столице число вакансий для врачей, работающих дистанционно, возросло почти в восемь раз за тот же период, а в Санкт-Петербурге – более чем в 18 раз.

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Госдуме предложили обеспечить медиков служебным жильем с правом выкупа

Похожая инициатива уже обсуждалась в Татарстане применительно к педагогам
Комментарии 4

Avatar Picture
Светлана

04:53:06 16-01-2026

Скоро не только врачам из телевизора, а к бабкам - знахаркам в лес за медицинской помощью ходить будет народ. К участковому врачу, а уж к узкому специалисту и подавно не попасть в наше время!! Тот ещё квест! Пока дождешься талон - уже и не надо.

  14
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:01:45 16-01-2026

Потому что к реальным врачам из поликлиники не попадёшь!...

  9
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

09:17:34 16-01-2026

Место ушиба надо показывать, если не на лице?

  -3
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:39 16-01-2026

у россиян как бы выбора особого нет, искалеченными и убитыми не хотят быть.

  0
Ответить
