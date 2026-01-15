Россияне стали чаще доверять "врачам из телевизора"
Спрос на медиков, ведущих дистанционные консультации, вырос более чем в десять раз
В России телемедицинский сегмент демонстрирует бурный рост: по данным "Газеты.ru", интерес к удаленным консультациям врачей увеличился более чем в десять раз за прошедшие пять лет.
Эксперты связывают столь значительный подъем с недавним появлением телемедицины как формы оказания медицинской помощи и ее переходом от стадии тестирования к широкому применению в последние годы.
В столице число вакансий для врачей, работающих дистанционно, возросло почти в восемь раз за тот же период, а в Санкт-Петербурге – более чем в 18 раз.
04:53:06 16-01-2026
Скоро не только врачам из телевизора, а к бабкам - знахаркам в лес за медицинской помощью ходить будет народ. К участковому врачу, а уж к узкому специалисту и подавно не попасть в наше время!! Тот ещё квест! Пока дождешься талон - уже и не надо.
08:01:45 16-01-2026
Потому что к реальным врачам из поликлиники не попадёшь!...
09:17:34 16-01-2026
Место ушиба надо показывать, если не на лице?
10:18:39 16-01-2026
у россиян как бы выбора особого нет, искалеченными и убитыми не хотят быть.