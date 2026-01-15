"Россияне все активнее "пересаживаются" на готовую еду"

В лидерах – азиатская кухня и лапша быстрого приготовления

15 января 2026, 15:15, ИА Амител

Еда / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России наблюдается подъем в секторе готовой кулинарии. По информации "Коммерсанта", оборот средств в данной отрасли уже достиг 4 трлн рублей. При этом предпочтения потребителей также претерпевают изменения. Несмотря на востребованность привычных блюд, все больше граждан России выбирают кухню азиатских стран.

В минувшем году интерес к ней увеличился приблизительно на 40%. В торговых точках чаще приобретают суши, роллы, том-ям, фобо и вок. Следует отметить, что ретейлеры также адаптируются к существующему спросу. В торговых сетях все чаще можно увидеть зоны самообслуживания, где предлагается лапша быстрого приготовления.