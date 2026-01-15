Россияне все активнее "пересаживаются" на готовую еду
В лидерах – азиатская кухня и лапша быстрого приготовления
В России наблюдается подъем в секторе готовой кулинарии. По информации "Коммерсанта", оборот средств в данной отрасли уже достиг 4 трлн рублей. При этом предпочтения потребителей также претерпевают изменения. Несмотря на востребованность привычных блюд, все больше граждан России выбирают кухню азиатских стран.
В минувшем году интерес к ней увеличился приблизительно на 40%. В торговых точках чаще приобретают суши, роллы, том-ям, фобо и вок. Следует отметить, что ретейлеры также адаптируются к существующему спросу. В торговых сетях все чаще можно увидеть зоны самообслуживания, где предлагается лапша быстрого приготовления.
На лапшу это да. Чтобы загнуться поскорее от нее...
Значит не настолько бедны, насколько ноют.
Гость (15:37:17 15-01-2026) "Россияне все активнее "пересаживаются" на готовую еду"З... Да много молодежи вообще беспомощны в быту.
Гость (16:19:16 15-01-2026) Да много молодежи вообще беспомощны в быту.... Одно не отменяет другого. Были бы бедными - быстро бы научились готовить сами т.к. не было бы лишних денег на покупку готовой еды.
можно написать и 80% повышения спроса.. никто не побьёт за ложные статистики
чушь
В лапше быстрого приготовления пальмовое масло и Е-шки. А так удобно. Залил кипятком и ужин готов.
В советское время ВСЕ потребляли готовую еду. Начиная с детского сада. ВСЕ обедали в общепите. Домашнюю еду потребляли в выходные. Не видели ничего особенного в таком положении вещей. Столовская еда была разного качества, как повезет. Сейчас готовая еда бывает вполне вкусной, на любой карман и аппетит. Когда есть время, лучше готовить дома. Но во время большой загруженности работой рациональнее питаться готовым. Это не лень, а разумный подход.
Гость (17:19:29 15-01-2026) В советское время ВСЕ потребляли готовую еду. ВСЕ обедали в общепите.. Вы какой то кривой призыв указали. Запоминайте: "Все ОБЕДАЛИ в общепите". Теперь используйте в своих фантазийных пасквилях. А заводская столовка это общепит или заводская столовка? Кстати, а где ВСЕ завтракали и ужинали? Кстати два. Даже сейчас неготовую еду никто не ест. А в СССР этим точно никто не занимался.
Гость (17:40:31 15-01-2026) Вы какой то кривой призыв указали. Запоминайте: "Все ОБЕДАЛИ... Заводская столовка – это общественное питание, однозначно. Независимо от принадлежности, заводу или государству, принцип один, готовят профессионалы. Про завтрак. В основном кофе/чай с булочкой, пирожком, бутер с маслом и сыром, всё магазинное. Большинство работали с 8-9 утра некогда рассусоливать. Ужин из полуфабрикатов (купленных в кулинарии, котлет или пельменей из столовой; сделанных в выходной заморозок).
Удивляет ваш пассаж «даже сейчас неготовую еду никто не ест. А в СССР этим точно никто не занимался», вы заголовок статьи читали?
Про пасквиль. Вы значение слова знаете? «Пасквиль — жанр текста, обычно сатирического или клеветнического характера, предназначенный для публичного унижения, дискредитации или осмеяния определённого лица, группы или явлений»
Гость (17:19:29 15-01-2026) В советское время ВСЕ потребляли готовую еду. Начиная с детс... В Эрдмана! Срочно! Приступ у деда!
Гость (19:23:29 15-01-2026) В Эрдмана! Срочно! Приступ у деда!... Вы уже там? Лечение не помогает? Рветесь стоять у кухонной плиты 24/7?
Люди не хотят после работы еще и у плиты стоять. Отлично что есть сейчас такой вариант, и ругаться не надо кому готовить в семье когда оба работают. Жена -домохозяйка сейчас роскошь, вот и выкручиваются как могут.
Гость (17:30:17 15-01-2026) Люди не хотят после работы еще и у плиты стоять. Отлично что... Такое себе оправдание когда руки растут из попы.
Все попутали( столовскую еду, доширак, заморозку...
Но в целом верно, сейчас активными людьми обычно готовятся простые блюда, на крайняк одно большое в выходной чтобы на неделе погреть пару раз