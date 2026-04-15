Девушка, сфотографировавшая кулич и секс-игрушку, извинилась за свой поступок
В отношении нее возбуждено уголовное дело
15 апреля 2026, 15:30, ИА Амител
Жительница Ленинградской области принесла извинения за фото с секс-игрушкой на фоне пасхального кулича. Об этом сообщает 78.ru.
Девушка назвала свой поступок "глупостью", признала вину и заявила, что не хотела никого оскорблять.
«Свою вину признаю, раскаиваюсь и впредь больше так никогда не буду делать», — сказала она.
Правоохранители обратили внимание на 20-летнюю жительницу Мурино, после того как на ее странице в соцсети появилось фото, на котором рядом с праздничной едой, включая пасхальный кулич, лежал фаллоимитатор.
Пост быстро заметили. Девушка удалила публикацию и извинилась, но было поздно — в отношении нее уже возбудили уголовное дело.
Девушка приехала в Ленобласть из Хакасии и работала кассиром в магазине. В соцсетях она рассказывала о своих трудовых буднях. По ее словам, из-за этих коротких видео ее уволили.
Ранее сообщалось, что россиянка сделала кальян на пасхальном куличе и получила уголовное дело.
15:57:13 15-04-2026
так и есть, глупость.
15:57:42 15-04-2026
обычное резиновое изделие.. возбудились?
16:29:18 15-04-2026
А в чем она раскаивается? Перед кем вина-то? Пострадавшая здесь - только она.
16:35:20 15-04-2026
Если мозг с горошину, то ей уже не помочь.
16:55:20 15-04-2026
Гость (16:35:20 15-04-2026) Если мозг с горошину, то ей уже не помочь.... зато такие могут быстрее демографию поправить.
17:43:14 15-04-2026
Гость (16:35:20 15-04-2026) Если мозг с горошину, то ей уже не помочь....
У верунов?
17:40:30 15-04-2026
Дура, конечно, безмозглая. Придётся ей в Хакассии продолжать жить. Быдло в ней с детства.
18:01:50 15-04-2026
Это ещё хорошо, что у нас светское государство, а не религиозное
20:43:28 15-04-2026
С "мужем" ужинала. Снимала соседка.
21:03:27 15-04-2026
Она просто добила своих колег блогеров.
00:07:00 16-04-2026
зря скрыли лицо этой свиньи