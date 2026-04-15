Девушка, сфотографировавшая кулич и секс-игрушку, извинилась за свой поступок

В отношении нее возбуждено уголовное дело

15 апреля 2026, 15:30, ИА Амител

Девушка сфотографировала кулич и секс-игрушку / Фото: "Осторожно новости"

Жительница Ленинградской области принесла извинения за фото с секс-игрушкой на фоне пасхального кулича. Об этом сообщает 78.ru.

Девушка назвала свой поступок "глупостью", признала вину и заявила, что не хотела никого оскорблять.

«Свою вину признаю, раскаиваюсь и впредь больше так никогда не буду делать», — сказала она.

Правоохранители обратили внимание на 20-летнюю жительницу Мурино, после того как на ее странице в соцсети появилось фото, на котором рядом с праздничной едой, включая пасхальный кулич, лежал фаллоимитатор.

Пост быстро заметили. Девушка удалила публикацию и извинилась, но было поздно — в отношении нее уже возбудили уголовное дело.

Девушка приехала в Ленобласть из Хакасии и работала кассиром в магазине. В соцсетях она рассказывала о своих трудовых буднях. По ее словам, из-за этих коротких видео ее уволили.

