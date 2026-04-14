За оскорбление чувств верующих могут начать сажать на пять лет

Поводом стали два громких инцидента на Пасху: в Петербурге девушка опубликовала фото кулича с секс-игрушкой, а в Москве сотрудница ресторана забила кальян на куличе

14 апреля 2026, 18:15, ИА Амител

Тюрьма / Фото: amic.ru
Угроза штрафов или лишения свободы на срок до одного года за оскорбление чувств верующих не останавливает некоторых россиян от противоправных действий. Об этом "Абзацу" заявил председатель правозащитного центра "Сорок сороков" Георгий Солдатов. Организация в ближайшее время начнет разрабатывать поправки, ужесточающие наказание по этой статье до пяти лет лишения свободы.

Толчком к инициативе послужили два резонансных случая, произошедших на Пасху. В Петербурге молодая девушка поздравила православных с праздником, опубликовав снимок кулича вместе с секс-игрушкой. Под давлением возмущенных пользователей она удалила пост.

А 13 апреля сотрудница московского ресторана набила пасхальный кулич табаком, использовав его вместо чаши для кальяна, и похвасталась результатом в соцсетях.

«Очевидно, что нынешняя ответственность по части 1 статьи 148 УК РФ, предусматривающая максимум один год лишения свободы, не останавливает чудаков от совершения преступных действий. К тому же наказание часто назначается условно, что только снимает барьеры. В ближайшее время начнем работу над законопроектом об ужесточении наказания до пяти лет», — заявил Солдатов.

Комментарии 34

Гость

18:22:56 14-04-2026

Светская страна? Нет, не слышали... Мракобесие самое настоящее.

Гость

18:33:06 14-04-2026

это же касается любых чувств любых верующих, правда?

dok_СФ

08:57:49 15-04-2026

Гость (18:33:06 14-04-2026) это же касается любых чувств любых верующих, правда?... вы о вере в справедливость?

Элен без ребят

11:30:47 15-04-2026

Гость (18:33:06 14-04-2026) это же касается любых чувств любых верующих, правда?... не, только избранных. им наплевать на чувства буддистов, верящих в инопланетян, науку и справедливость. а как же быть верующим в зомби? почему их можно называть психбольными, а других нет?

Такое ощущение,

18:34:00 14-04-2026

что т.н. "верющие" намеренно отвращают людей от религии. Они себя ведут так, как будто приватизировали самого господа бога.

Гость

18:38:55 14-04-2026

Такое ощущение, (18:34:00 14-04-2026) что т.н. "верющие" намеренно отвращают людей от религии. Они... Поэтому с верующими предпочитаю не иметь никаких дел. Общение любого формата исключено в принципе

Элен без ребят

11:34:13 15-04-2026

Гость (18:38:55 14-04-2026) Поэтому с верующими предпочитаю не иметь никаких дел. Общени... + очень много! самые жёсткие холивары получаются только с православными женщинами в юбках. веселые уро*рачи проигрывают с большим отрывом.

Гость

18:53:12 14-04-2026

Сосед сказал сыну что деда мороза нет, а сын так верил! посадить надолго!

Гость

19:02:53 14-04-2026

... в последний год: власть ведёт себя так, будто она уже совсем
не надеется нам понравиться

Гость

19:05:04 14-04-2026

Кагор должен быть доступен
24х7 !!!
Долой атеистические ограничения!

Гость

19:24:24 14-04-2026

Начну с сакраментальной фразы: в советское время такого не было!
Во времена повального послевоенного атеизма многие (партийные и беспартийные, комсомольцы, несоюзная молодежь) пекли куличи. Как дань традиции. Старшее поколение, рожденное при царе, само собой, их крестили во младенчестве. Молодых верующих было очень , очень мало. Чтобы поддержать бабушек, ходили к ним в гости и сами готовили пасхальное угощение. Но глубоко неверующие не превращали куличи в предмет издевательств.
Отчего это происходит сегодня? Может, ответ на чрезмерное навязывание религиозных смыслов, что воспринимается как отказ от светского государства, как записано в Конституции? Может, чувства атеистов тоже надо уважать?

@

08:29:03 15-04-2026

Гость (19:24:24 14-04-2026) Начну с сакраментальной фразы: в советское время такого не б... Так то атеизм - тоже вера. Только неузаконенная. В этом и кроется корень проблемы.

Гость

19:29:18 14-04-2026

Т.е.если я скажу что бога нет. меня посадят?

Гость

19:46:30 14-04-2026

Гость (19:29:18 14-04-2026) Т.е.если я скажу что бога нет. меня посадят?...
Нет, конечно. Это ваша вера, что бога нет! Посадить должны того, кто будет навязывать вам веру в него и оскорблять ваши чувства.

Гость

19:34:34 14-04-2026

А у простых, неверующих людей, которых большинство чувств нет? Кто их защитит от повального мракобесия?

Гость

19:35:40 14-04-2026

Теперь понимаете за что в начале века попов с колоколен скидывали?

Элен без ребят

11:35:40 15-04-2026

Гость (19:35:40 14-04-2026) Теперь понимаете за что в начале века попов с колоколен скид... почему теперь? вменяемым это было сразу понятно.

гость

19:42:19 14-04-2026

А уголовная статья действует в одну сторону или нет,если в одну то тогда это уже дискриминация получается,если в обе.так почему не одного попа до сих пор не привлекли за те оскорбления что они несут

Гость

19:50:53 14-04-2026


можете верить в учебник по квантовой физике, в минбарцев или в скали с малдером - верующими на это по барабану.

проблемы начинаются, когда вы даже здесь, желчью исходите

Гость

20:24:02 14-04-2026

Гость (19:50:53 14-04-2026) верующими на это по барабану. почему тогда их корежит что нормальные люди не верят в сказочных персонажей?

Гость

20:21:12 14-04-2026

Может им тогда отгородиться и жить отдельно от нормальных людей, чтобы их никто не оскорблял?

Гость

20:25:03 14-04-2026

"В ближайшее время начнем работу над законопроектом об ужесточении наказания до пяти лет», — заявил Солдатов"-------- За чем мелочиться! Как в Иране, без суда! Камнями эабивать.

Гость

20:40:22 14-04-2026

Следующий шаг: наказание за публичное поедание шашлыка из свинины, оскорбляющего некоторых верующих?

Гость

20:43:01 14-04-2026

Сарказм есть вынужденная реакция на лицемерие попов, живущих далеко не по божьим заповедям!

Игорь ухо

21:10:30 14-04-2026

Кулич это как символ конца поста. Кто от чего постился тот то себе и приготовил.... Все просто одна не .... Весь пост. Другая кальян не купила. Просто нужно проверить правда постились или как все.

Гость

23:04:52 14-04-2026

В самих храмах очень много хамства. Служители ведут себя не корректно. Не хочется туда ходить. Особенно в Никольскрй церкви и на Спартаке. Батюшки свой коллектив не воспитывают, и они грубо разговаривают с прихожанами. Никольская вообще, как тюрьма, особенно кто продаёт свечи - эти женщины зажрались, считаю их надо убрать оттуда

Гость

00:04:26 15-04-2026

Гость (23:04:52 14-04-2026) В самих храмах очень много хамства. Служители ведут себя не ... сАвеЦкое воспитание, что поделать?

Гость

09:18:09 15-04-2026

Гость (23:04:52 14-04-2026) В самих храмах очень много хамства. Служители ведут себя не ... Зачем ты вообще туда ходишь?

Элен без ребят

11:37:31 15-04-2026

Гость (09:18:09 15-04-2026) Зачем ты вообще туда ходишь?... тоже интересно. ладно бы приятно было, а если тебе там хамят, но все равно идёшь... мазохизм какой- то

Чучмек

07:24:02 15-04-2026

↑↑↑ Вот же корёжит сатанистов в комментариях :) ↑↑↑

Гость

09:18:45 15-04-2026

Чучмек (07:24:02 15-04-2026) ↑↑↑ Вот же корёжит сатанистов в комментариях :) ↑↑↑... Ты сейчас оскорбил чувства верующих в Сатану. Пятёрик тебе корячится.

Гость

10:16:48 15-04-2026

Гость (09:18:45 15-04-2026) Ты сейчас оскорбил чувства верующих в Сатану. Пятёрик тебе к...
Так в сатану как раз и верят только христиане )

Гость

16:32:35 15-04-2026

Сколько памятников Пушкина должны закрыть за его сказ о Попе и работнике его Балде? Разве Ходжа Насредин под запретом? Вера не должна мешать государству, а государство не должно вмешиваться в церковные дела. Церковь должна осуждать такие поступки, но не в судах, а в проповедях.

Гость

19:45:02 17-04-2026

Я атеист.
Защитите мои чувства от верующих.

