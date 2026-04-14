За оскорбление чувств верующих могут начать сажать на пять лет

Поводом стали два громких инцидента на Пасху: в Петербурге девушка опубликовала фото кулича с секс-игрушкой, а в Москве сотрудница ресторана забила кальян на куличе

14 апреля 2026, 18:15, ИА Амител

Тюрьма / Фото: amic.ru

Угроза штрафов или лишения свободы на срок до одного года за оскорбление чувств верующих не останавливает некоторых россиян от противоправных действий. Об этом "Абзацу" заявил председатель правозащитного центра "Сорок сороков" Георгий Солдатов. Организация в ближайшее время начнет разрабатывать поправки, ужесточающие наказание по этой статье до пяти лет лишения свободы.

Толчком к инициативе послужили два резонансных случая, произошедших на Пасху. В Петербурге молодая девушка поздравила православных с праздником, опубликовав снимок кулича вместе с секс-игрушкой. Под давлением возмущенных пользователей она удалила пост.

А 13 апреля сотрудница московского ресторана набила пасхальный кулич табаком, использовав его вместо чаши для кальяна, и похвасталась результатом в соцсетях.