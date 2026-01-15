Россиянок начали обманывать мошенники-"нейропринцы"

Сгенерированные ухажеры втираются в доверие к девушкам за счет фейковых роликов, демонстрирующих красивую жизнь

15 января 2026, 16:05, ИА Амител

Мужчины / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Новая волна кибермошенничества захлестывает Россию: фейковые женихи, созданные нейросетями, обманом вытягивают миллионы из доверчивых россиянок на платформах онлайн-знакомств.

Одна из девушек, Ирина, поделилась с "Базой" историей виртуального романа с импозантным и серьезным мужчиной, стремящимся найти свою вторую половинку. Представительный предприниматель, недавно потерявший супругу, объяснял невозможность голосовых и видеокоммуникаций душевной травмой. Однако он регулярно присылал короткие видео, демонстрирующие его повседневную жизнь: прогулки, утренний кофе и философские размышления.

Впоследствии "вдовцу" срочно понадобились средства для медицинского вмешательства. Очарованная кавалером Ирина была готова отправить ему 6 млн рублей, но в последний момент ее остановили сомнения, вызванные предыдущим опытом онлайн-обмана, где лжевозлюбленный также уклонялся от видеозвонков.

Ольга, к сожалению, не избежала участи жертвы и потеряла 8 млн рублей. Ее виртуальный партнер предлагал совместное приумножение средств. Спустя несколько недель романтической переписки, он намекнул о своих успехах в сфере криптовалют и смарт-контрактов. Когда Ольга, поверив его словам, подключила свой криптокошелек к указанному смарт-контракту, аферист моментально похитил все ее сбережения.