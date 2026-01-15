Россиянок начали обманывать мошенники-"нейропринцы"
Сгенерированные ухажеры втираются в доверие к девушкам за счет фейковых роликов, демонстрирующих красивую жизнь
15 января 2026, 16:05, ИА Амител
Новая волна кибермошенничества захлестывает Россию: фейковые женихи, созданные нейросетями, обманом вытягивают миллионы из доверчивых россиянок на платформах онлайн-знакомств.
Одна из девушек, Ирина, поделилась с "Базой" историей виртуального романа с импозантным и серьезным мужчиной, стремящимся найти свою вторую половинку. Представительный предприниматель, недавно потерявший супругу, объяснял невозможность голосовых и видеокоммуникаций душевной травмой. Однако он регулярно присылал короткие видео, демонстрирующие его повседневную жизнь: прогулки, утренний кофе и философские размышления.
Впоследствии "вдовцу" срочно понадобились средства для медицинского вмешательства. Очарованная кавалером Ирина была готова отправить ему 6 млн рублей, но в последний момент ее остановили сомнения, вызванные предыдущим опытом онлайн-обмана, где лжевозлюбленный также уклонялся от видеозвонков.
Ольга, к сожалению, не избежала участи жертвы и потеряла 8 млн рублей. Ее виртуальный партнер предлагал совместное приумножение средств. Спустя несколько недель романтической переписки, он намекнул о своих успехах в сфере криптовалют и смарт-контрактов. Когда Ольга, поверив его словам, подключила свой криптокошелек к указанному смарт-контракту, аферист моментально похитил все ее сбережения.
16:27:34 15-01-2026
Голодную щуку можно на успешного принца поймать. На простого карася не клюнет.
16:46:23 15-01-2026
Принц который просит взаймы) гениальность клюющих на это просто зашкаливает😂 как то даже не жаль)
22:22:54 15-01-2026
Гость (16:46:23 15-01-2026) Принц который просит взаймы) гениальность клюющих на это про... Это дочери, тех кто воду заряжал перед телевизором, помните времена?? Я тогда был крайне удивлен такими глупостями. Сейчас меня любители той воды заминусуют))
19:36:38 15-01-2026
Достаточно элементарно включить мозги, чтобы за версту распознать альфонса в клянчащем деньги "принце"!
08:15:54 16-01-2026
Гость (19:36:38 15-01-2026) Достаточно элементарно включить мозги, чтобы за версту распо...
Было бы что включать!
20:31:40 15-01-2026
Принцев мало.. и на всех их не хватает..
19:11:13 16-01-2026
Таких и не жалко. Пусть