Российских спортсменов могут допустить к Олимпийским играм в 2026 году
О готовности к этому заявила глава Международного олимпийского комитета
27 июля 2025, 19:25, ИА Амител
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что россиян могут допустить до Олимпиады-2026. Об этом сообщает РБК Спорт.
Отмечается, что спортсменам из России позволят участвовать в Олимпийских играх 2026 года по критериям, которые были сформированы в их отношении на Играх-2024 в Париже.
При этом окончательного решения МОК еще не принял.
«Мы еще не приняли окончательного решения. Что касается Олимпийских игр в 2026 году, я не собираюсь прогнозировать решение исполнительного комитета в сентябре и декабре, но я думаю, что мы, вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем», – отметила Ковентри.
Напомним, в 2024 году от России в нейтральном статусе выступили 15 спортсменов. При этом их не допустили до парада атлетов на церемонии открытия, а награды не отображались в медальной таблице.
20:47:27 27-07-2025
Простили ?
21:51:24 27-07-2025
Лучше вообще не участвовать, чем принимать такие подачки
22:30:07 27-07-2025
Алтаец (21:51:24 27-07-2025) Лучше вообще не участвовать, чем принимать такие подачки... Люто согл!
22:32:21 27-07-2025
Алтаец (21:51:24 27-07-2025) Лучше вообще не участвовать, чем принимать такие подачки... Тебя и не позовут не переживай
22:39:28 27-07-2025
Алтаец (21:51:24 27-07-2025) Лучше вообще не участвовать, чем принимать такие подачки...
Да нет лучше выцти, под любым флагом и всех победить.
У спортсмена век короткий
08:47:01 28-07-2025
Надо как с Евровидением...Послать в сторону моря и везде оспаривать результаты, мотивируя отсутствием конкуренции. При этом нужно создать свои соревнования, которые снизят роль олимпийских игр.
09:47:49 28-07-2025
Дюша (08:47:01 28-07-2025) Надо как с Евровидением...Послать в сторону моря и везде осп... В хоккее уже снизили роль. Россия-Белоруссия-Казахстан. Весь мир с придыханием смотрит. Да еще тренер Ротенберг.
11:35:09 28-07-2025
Пузырек (09:47:49 28-07-2025) В хоккее уже снизили роль. Россия-Белоруссия-Казахстан. Весь... Ты что-то имеешь против нашего Российского хоккея, а, засланный ?
14:00:48 28-07-2025
Гость (11:35:09 28-07-2025) Ты что-то имеешь против нашего Российского хоккея, а, заслан... Имею. Много чего
13:45:13 28-07-2025
Зачем за свои деньги быть всемирно ущербным? Не хотят пускать под триколором, то зачем ехать туда. Спортсмен вольная птица, хочет участвовать пусть за свой счет.
16:10:26 28-07-2025
8 (14:00:29 28-07-2025) Выступление так называемых спортсменов под нейтральным флаго... Аккуратнее, обнималась в свое время с кем надо. И поцелуйчики оставляла