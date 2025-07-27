Российских спортсменов могут допустить к Олимпийским играм в 2026 году

О готовности к этому заявила глава Международного олимпийского комитета

27 июля 2025, 19:25, ИА Амител

Фото: Douglas Schneiders / unsplash.com

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что россиян могут допустить до Олимпиады-2026. Об этом сообщает РБК Спорт.

Отмечается, что спортсменам из России позволят участвовать в Олимпийских играх 2026 года по критериям, которые были сформированы в их отношении на Играх-2024 в Париже.

При этом окончательного решения МОК еще не принял.

«Мы еще не приняли окончательного решения. Что касается Олимпийских игр в 2026 году, я не собираюсь прогнозировать решение исполнительного комитета в сентябре и декабре, но я думаю, что мы, вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем», – отметила Ковентри.

Напомним, в 2024 году от России в нейтральном статусе выступили 15 спортсменов. При этом их не допустили до парада атлетов на церемонии открытия, а награды не отображались в медальной таблице.