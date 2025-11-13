НОВОСТИЭкономика

Красная икра в России за год подорожала на 33%

До новогодних праздников цены на этот продукт, скорее всего, продолжат рост

13 ноября 2025, 15:26, ИА Амител

Красная икра / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Красная икра / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Красная икра в России за год подорожала на 33%. Средняя цена за 200-граммовую банку достигла почти 3 тыс. рублей, пишут "Известия" со ссылкой на исследование "Контур. Маркета".

Аналитики при этом отмечают, что спрос на натуральную красную икру в России за год вырос всего на 3%. А вот продажи имитированной икры подскочили сразу на 18%, тогда как ее стоимость снизилась на 6%.

Что касается черной икры, цены на которую традиционно высокие, она тоже дешевеет. За год черная икра подешевела на 15%, сейчас средняя цена за 200 граммов данного продукта составляет 12,6 тыс. рублей.

«Черная икра стоит достаточно дорого и доступна далеко не каждому покупателю, поэтому в течение года сохраняется относительная стабильность стоимости и спроса, без заметных скачков. Икра лососевых рыб (красная) – более массовый продукт, на рост ее цены влияет ажиотажный спрос перед праздниками», – пояснили аналитики "Контур. Маркета".

Факт того, что красная икра дорожает, подтверждают и данные Росстата. Так, в сентябре цена на нее в годовом выражении выросла почти на 38%.

Вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин отмечает, что подорожание красной икры связано с ростом издержек производителей и инфляцией, которые нивелировали итоги удачной путины в 2025 году. Он также заявил, что до Нового года можно ожидать продолжение роста цен на красную икру, но после зимних каникул ее стоимость должна пойти вниз.

Ранее эксперты предупредили, что в России перед Новым годом подорожает не только икра, но и красная рыба.

Фото предоставлено компанией

Алтайский завод по производству икры из водорослей увеличил выпуск продукции

В "Амейзин Фуд" подвели итоги участия в федеральном проекте по повышению производительности труда
НОВОСТИАлтай

цены Продукты

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

15:28:45 13-11-2025

Хватит связывать цены на икру с инфляцией!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:30:27 13-11-2025

сами и жрите ее тогда

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:42:46 13-11-2025

Гость (15:30:27 13-11-2025) сами и жрите ее тогда... Это вы к горбуше обращаетесь?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:16 13-11-2025

Гость (15:42:46 13-11-2025) Это вы к горбуше обращаетесь?... К торгашам и замещателям

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:41:51 13-11-2025

Как говорится "на уровне инфляции"

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:20:52 13-11-2025

Вы серьезно??? В Барнауле за 5т можно спокойно организовать около 1 кг икры и кг 7 горбуши. И хоть заминуситесь))

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:47:46 13-11-2025

гость (16:20:52 13-11-2025) Вы серьезно??? В Барнауле за 5т можно спокойно организовать... Это которая имитированная? ;-)

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:49 14-11-2025

Гость (16:47:46 13-11-2025) Это которая имитированная? ;-)... Это горбушу непотрошеную покупаешь, внутри икра.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Петр

18:51:24 13-11-2025

при СССР икоркой наедаться надо было

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:16:58 13-11-2025

Петр (18:51:24 13-11-2025) при СССР икоркой наедаться надо было... при сссыре ее не было. Как и красной рыбы, не ври!

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:23:28 13-11-2025

Гость (20:16:58 13-11-2025) при сссыре ее не было. Как и красной рыбы, не ври!... как не было?Была...

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:46 14-11-2025

Гость (21:23:28 13-11-2025) как не было?Была...... Вво влажных мечтах, если только.

  8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров