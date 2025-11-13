До новогодних праздников цены на этот продукт, скорее всего, продолжат рост

13 ноября 2025, 15:26, ИА Амител

Красная икра / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Красная икра в России за год подорожала на 33%. Средняя цена за 200-граммовую банку достигла почти 3 тыс. рублей, пишут "Известия" со ссылкой на исследование "Контур. Маркета".

Аналитики при этом отмечают, что спрос на натуральную красную икру в России за год вырос всего на 3%. А вот продажи имитированной икры подскочили сразу на 18%, тогда как ее стоимость снизилась на 6%.

Что касается черной икры, цены на которую традиционно высокие, она тоже дешевеет. За год черная икра подешевела на 15%, сейчас средняя цена за 200 граммов данного продукта составляет 12,6 тыс. рублей.

«Черная икра стоит достаточно дорого и доступна далеко не каждому покупателю, поэтому в течение года сохраняется относительная стабильность стоимости и спроса, без заметных скачков. Икра лососевых рыб (красная) – более массовый продукт, на рост ее цены влияет ажиотажный спрос перед праздниками», – пояснили аналитики "Контур. Маркета".

Факт того, что красная икра дорожает, подтверждают и данные Росстата. Так, в сентябре цена на нее в годовом выражении выросла почти на 38%.

Вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин отмечает, что подорожание красной икры связано с ростом издержек производителей и инфляцией, которые нивелировали итоги удачной путины в 2025 году. Он также заявил, что до Нового года можно ожидать продолжение роста цен на красную икру, но после зимних каникул ее стоимость должна пойти вниз.

Ранее эксперты предупредили, что в России перед Новым годом подорожает не только икра, но и красная рыба.