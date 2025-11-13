Красная икра в России за год подорожала на 33%
До новогодних праздников цены на этот продукт, скорее всего, продолжат рост
13 ноября 2025, 15:26, ИА Амител
Красная икра в России за год подорожала на 33%. Средняя цена за 200-граммовую банку достигла почти 3 тыс. рублей, пишут "Известия" со ссылкой на исследование "Контур. Маркета".
Аналитики при этом отмечают, что спрос на натуральную красную икру в России за год вырос всего на 3%. А вот продажи имитированной икры подскочили сразу на 18%, тогда как ее стоимость снизилась на 6%.
Что касается черной икры, цены на которую традиционно высокие, она тоже дешевеет. За год черная икра подешевела на 15%, сейчас средняя цена за 200 граммов данного продукта составляет 12,6 тыс. рублей.
«Черная икра стоит достаточно дорого и доступна далеко не каждому покупателю, поэтому в течение года сохраняется относительная стабильность стоимости и спроса, без заметных скачков. Икра лососевых рыб (красная) – более массовый продукт, на рост ее цены влияет ажиотажный спрос перед праздниками», – пояснили аналитики "Контур. Маркета".
Факт того, что красная икра дорожает, подтверждают и данные Росстата. Так, в сентябре цена на нее в годовом выражении выросла почти на 38%.
Вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин отмечает, что подорожание красной икры связано с ростом издержек производителей и инфляцией, которые нивелировали итоги удачной путины в 2025 году. Он также заявил, что до Нового года можно ожидать продолжение роста цен на красную икру, но после зимних каникул ее стоимость должна пойти вниз.
Ранее эксперты предупредили, что в России перед Новым годом подорожает не только икра, но и красная рыба.
Хватит связывать цены на икру с инфляцией!
15:30:27 13-11-2025
сами и жрите ее тогда
15:42:46 13-11-2025
Гость (15:30:27 13-11-2025) сами и жрите ее тогда... Это вы к горбуше обращаетесь?
15:59:16 13-11-2025
Гость (15:42:46 13-11-2025) Это вы к горбуше обращаетесь?... К торгашам и замещателям
15:41:51 13-11-2025
Как говорится "на уровне инфляции"
16:20:52 13-11-2025
Вы серьезно??? В Барнауле за 5т можно спокойно организовать около 1 кг икры и кг 7 горбуши. И хоть заминуситесь))
16:47:46 13-11-2025
гость (16:20:52 13-11-2025) Вы серьезно??? В Барнауле за 5т можно спокойно организовать... Это которая имитированная? ;-)
10:11:49 14-11-2025
Гость (16:47:46 13-11-2025) Это которая имитированная? ;-)... Это горбушу непотрошеную покупаешь, внутри икра.
18:51:24 13-11-2025
при СССР икоркой наедаться надо было
20:16:58 13-11-2025
Петр (18:51:24 13-11-2025) при СССР икоркой наедаться надо было... при сссыре ее не было. Как и красной рыбы, не ври!
21:23:28 13-11-2025
Гость (20:16:58 13-11-2025) при сссыре ее не было. Как и красной рыбы, не ври!... как не было?Была...
09:20:46 14-11-2025
Гость (21:23:28 13-11-2025) как не было?Была...... Вво влажных мечтах, если только.