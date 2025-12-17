Предновогоднее волшебство. Краевой шахматный турнир среди детдомов собрал 16 команд

Соревнования проводятся уже не в первый раз

17 декабря 2025, 08:00, ИА Амител

Турнир по шахматам среди детей, оставшихся без родителей / Фото: Виталий Уланов

Эти состязания проводят ежегодно, в них участвуют воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Три лучшие команды получают путевки в "Сириус" на всероссийские соревнования "Восхождение". Поехать туда – мечта каждого подростка, но и региональные турниры оставляют яркий след в их жизни.

Желания должны исполняться

Организацией соревнований занимается Федерация шахмат Алтайского края при поддержке Минобра и Минспорта региона, а также многочисленных партнеров. Это те самые волшебники, которые каждый год в середине декабря создают для детей красивую сказочную историю.

Погружение в нее начинается с церемонии открытия. В этот раз вокальный номер исполнила Ольга Семенова, затем внимание ребят захватили фокусник Виктор Першаков и команда "Мистер Фризи" со своим криошоу, в котором используется жидкий азот. Кульминацией стало появление Деда Мороза и Снегурочки, они водили с ребятами хоровод, пели, развлекались и, конечно, раздали всем сладкие подарки.

Одно из новогодних желаний исполнил благотворительный фонд "Мой Алтай". Заместитель директора организации Надежда Родионова вручила представителю Каменского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, шахматный набор: по десять комплектов фигур и электронных часов, а также демонстрационную доску.

«Наше событие уже связано с новогодним настроением, с верой в исполнение желаний, – отметил в приветственном слове заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко. – А любые желания, конечно же, связаны с надеждами, с победами. И вы как раз те люди, которые стремятся к новым достижениям, преодолевая трудности, возникающие в вашей юной жизни. Мы все это видим, понимаем и очень рады, что вы находите в себе силы сегодня представлять тех молодых людей – будущее нашего края, нашей страны, – которые ставят перед собой такие задачи. От губернатора Виктора Петровича Томенко и всего правительства приветствую вас и поздравляю с наступающим, надеюсь, счастливым Новым годом!»

Также перед юными шахматистами выступил заместитель министра спорта Алтайского края Иван Субочев:

«Долгая, кропотливая работа позволила нам собраться здесь, ощутить приближение Нового года, провести время вместе и окунуться в мир шахмат. Не забывайте мечтать. Пусть задуманное сбывается!»

Заместитель министра образования и науки Алтайского края Ирина Фукс отметила, что ведомство курирует работу 22 центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. И шахматы все активнее захватывают умы подростков: еще два года назад региональный турнир собирал семь команд, в прошлом – уже 14, а в нынешнем количество увеличилось до 16.

«Загадываю, чтобы их было еще больше, а лучше – чтобы играли все 22 центра. Уверена, с помощью наших волшебников – федерации шахмат, Минспорта и спонсоров – это осуществится. Шахматы формируют серьезные качества характера, помогают развитию личности», – сказала Ирина Фукс.

Президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов подчеркнул, что из всех региональных турниров, проводимых среди детских домов и интернатов, наш – самый крупный и массовый в стране. И это одна из причин, по которой Федерация шахмат России выделяет Алтайскому краю расширенную квоту на всероссийские соревнования "Восхождение": предоставляется не одна путевка, а три.

«Символично, что сегодня наши соревнования собрали 64 участника. На шахматной доске столько же клеток, – обратился к залу Артем Поломошнов. – Шахматы считаются индивидуальным видом спорта, но вы здесь представлены командами. Это другие ощущения, другая ответственность, другая стратегия. Дружбы вам, счастья и исполнения желаний!»

"Куриный бог" в помощь

Победу в краевых соревнованиях одержала команда Заринского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, им. А.П. Калабина. И хотя последние годы заринцы стабильно занимали места в первой тройке, этот успех все равно произвел ошеломительный эффект.

«Мы первые! Нет слов! – радовалась тренер заринской команды Любовь Кононова. – Конечно, это стало неожиданностью, потому что наша команда наполовину обновилась: кого-то усыновили, кого-то забрали опекуны. Наш капитан команды выиграл на турнире все партии, а ведь он начал заниматься шахматами только с сентября! Ребятишки очень серьезно готовились, посвящали шахматам каждую свободную минуту. Выбирались мы и на городские турниры, занимали там призовые места. Играем со всеми подряд – и с работниками завода, и с ветеранами морфлота. Местный шахматист Виталий Шестаков бывает у нас в гостях. "Алтай-Кокс" взял шефство над нами, подарил магнитную демонстрационную доску. С ней удобно проводить разборы, что-то объяснять».

Пятнадцатилетняя Дарья Согуренко достала из кармана камень с дыркой посередине: "Это наш талисман". В ноябре заринцы вместе с барнаульцами и бийчанами ездили на всероссийский турнир "Восхождение". Во время прогулки по черноморскому побережью ребята собрали такие камушки со сквозными отверстиями, сделанными природой. Теперь на удачу носят их с собой. В простонародье такие обереги называют "куриный бог". Получается, сработало!

В решающем матче турнира Заринск обыграл со счетом 3:1 команду Барнаульского центра помощи детям № 2, которая удерживала звание сильнейшей в крае на протяжении нескольких лет. В этот раз барнаульцы довольствовались серебром.

Любовь Кононова рассказала, что ее интерес к шахматам пробудился случайно:

«Когда сыну было семь лет, он победил в пионерском лагере, но когда вернулся домой, играть оказалось не с кем. Мне пришлось сесть и научиться. А восемь лет назад на пенсию ушла наша завуч, которая вела шахматный кружок. И вот с тех пор этим занимаюсь я. Даша у нас любит повторять: "Каждая пешка может стать ферзем". И я тоже остальным постоянно напоминаю: берегите пешки, не спешите с ними расставаться».

Конструктор успеха

Две путевки в "Сириус" еще за пару туров до финиша застолбили за собой Заринск и Барнаул – признанные лидеры последних лет. А вот за третью разгорелась нешуточная борьба. Выиграв заключительный матч со счетом 4:0 и воспользовавшись осечками конкурентов, бронзовые медали завоевал Рубцовский центр помощи детям. Любопытно, что в его составе три девчонки и только один парень, в большинстве других команд – ровно наоборот (по регламенту хотя бы на одной из четырех досок обязана играть девушка).

«Скоро наша команда может стать полностью женской. Мальчика я на следующий год "дисквалифицирую", потому что он балуется, недисциплинированный», – довольно жестко заметил рубцовский тренер Сергей Соколов.

Наставник в своих высказываниях и решениях крут, но он точно знает, как добиваться успеха. Сергею Ивановичу 78 лет, большую часть жизни он отработал ведущим конструктором на РМЗ – Рубцовском машиностроительном заводе.

«Как одного из лучших изобретателей оборонной промышленности меня наградили автомобилем "Москвич 412". Он и сейчас на ходу, ездит сын, на рыбалку и на огород выбираемся. В шахматах у меня первый разряд, в свое время выполнял кандидатский балл, но дальше не пошло: шахматами много не заработаешь, а мне нужно было кормить семью. Зато последние лет девять, после выхода на пенсию, как волонтер провожу занятия в библиотеках, школах, детских садах, детских центрах. У меня больше 200 учеников, готовлю я и судейскую команду, чтобы можно было проводить соревнования», – рассказал Соколов.

Под его руководством рубцовские ребята уже выигрывали краевой турнир среди центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Но им не повезло: началась пандемия, поездку на всероссийские соревнования отменили. Кстати, и региональный турнир тогда проводился в дистанционном формате. Так что судьба, можно сказать, вернула должок Сергею Соколову и его шахматным птенцам.

Ближайшие всероссийские соревнования "Восхождения" будут юбилейными – десятыми по счету. Они пройдут в "Сириусе" в марте.

Кто на новенького?

На турнире было много команд-дебютантов. На шахматной карте Алтая Камень-на-Оби является точкой роста, там играет все больше школьников и дошкольников, некоторые из них уже стучатся в двери сборной края. Было вполне логично, что в шахматную жизнь активно включились и воспитанники Каменского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

«Ребята занимаются с сентября. Они познали шахматные азы, у них были тренировочные и внутренние отборочные соревнования, по итогам которых формировалась команда. У меня вызвало удивление, как ребята преобразились на краевых соревнованиях в Барнауле. Я раньше их такими не видел! Даже на смартфоны почти не отвлекались, все мысли были заняты шахматами», – поделился тренер и организатор Дмитрий Лохматов.

Уже по ходу соревнований один из участников каменской команды заболел и пропустил несколько туров. Но и в численном меньшинстве подопечные Дмитрия Лохматова показали отличные результаты, в какой-то момент даже шли на третьем месте, но в итоге все же откатились ближе к середине таблицы.

«Мне нравится сам процесс игры, люблю ставить шахи, маты. Попадались сильные соперники, я сумел набрать 4 очка из 7 возможных. В целом доволен, как выступил. Планирую активно продолжать занятия шахматами», – рассказал пятнадцатилетний Тимур Сатлаев.

Дмитрий Лохматов отметил, что Тимур вообще не пропускает тренировки. А с новым инвентарем, который Каменский центр помощи детям получил в подарок от благотворительного фонда "Мой Алтай", занятия станут еще интереснее и эффективнее.

Кстати, во время перерывов между партиями участники краевого турнира могли вкусно поесть в специальном помещении, где их обслуживала кейтеринговая компания. А в другой комнате ребята мастерили различные поделки, помогали им в этом сотрудники АНО "Шаг в будущее 22" и ее руководитель Юлия Федорова.

Также партнерами мероприятия стали компании "Спортико" (директор Виктор Безматерных), "Стройберг" (руководитель Михаил Дыров), ТГВ (директор Алексей Ямщиков), "Алттранс" (гендиректор Сергей Карлов), АКТО (руководитель Вячеслав Неупокоев), "Алгрейн" (руководитель Роман Семашко), Msnavi (руководитель Сергей Миненков), депутат Барнаульской городской Думы Михаил Разливинский. Информационный партнер – FM-Продакшн (директор Максим Соклаков).

Текст: Виталий Уланов