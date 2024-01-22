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Рубцовчанин лишился велосипеда из-за застрявшего ключа при кормлении кошки

Соседка пояснила, что днем покормила кошку, однако не смогла вытащить ключ

22 января 2024, 10:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае полицейские оперативно раскрыли кражу велосипеда, сообщает региональное МВД.

21-летний житель Рубцовска оставил ключи 80-летней соседке и попросил покормить кошку, пока он будет на работе. После возвращения домой обнаружил пропажу велосипеда. Сумма ущерба составила более 10 тыс. рублей.

Соседка пояснила, что днем покормила кошку, однако не смогла вытащить ключ из замка и оставила его в замочной скважине.

"Сама периодически посматривала за дверью соседа", – рассказали в МВД.

Правоохранители выяснили, что велосипед украл 51-летний безработный мужчина, проживающий в соседнем доме. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы за кражу.

Фото: unsplash.com

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Рубцовск Криминал питомцы

Комментарии 4

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Гость

10:53:30 22-01-2024

Это Рубчик, детка!

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Гость

10:58:12 22-01-2024

По названию новости, сначала подумал, что кошка съела ключ от пристегнутого велосипеда

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Гость

18:48:21 22-01-2024

такой велосипед не жалко. Вот за 100тыр это уже потеря серьёзная.

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Гость

19:54:08 22-01-2024

Ключ застрял при кормлении. Однако!

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