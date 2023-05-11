Рубцовчанин убил квартиранта и заявил о том, что он уехал

Тело мужчина спрятал в подпол дома

11 мая 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

В Рубцовске перед судом предстанет мужчина, подозреваемый в убийстве. Об этом рассказали в региональном СК.

Мужчина вместе с квартирантом распивал спиртное, а в ходе ссоры убил его, после чего пошёл спать. Проснувшись, он скинул тело в подпол.

Когда родственники стали узнавать, куда подевался их близкий, хозяин квартиры заявил, что тот уехал на заработки в другой регион.

Правоохранители в ходе расследования безвестной пропажи нашли тело, убийцу задержали.

Рубцовчанин предстанет перед судом.