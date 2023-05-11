Рубцовчанин убил квартиранта и заявил о том, что он уехал
Тело мужчина спрятал в подпол дома
11 мая 2023, 16:05, ИА Амител
Фото: СК по Алтайскому краю
В Рубцовске перед судом предстанет мужчина, подозреваемый в убийстве. Об этом рассказали в региональном СК.
Мужчина вместе с квартирантом распивал спиртное, а в ходе ссоры убил его, после чего пошёл спать. Проснувшись, он скинул тело в подпол.
Когда родственники стали узнавать, куда подевался их близкий, хозяин квартиры заявил, что тот уехал на заработки в другой регион.
Правоохранители в ходе расследования безвестной пропажи нашли тело, убийцу задержали.
Рубцовчанин предстанет перед судом.
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