Житель Славгорода поссорился с сыном и зарезал его

От полученных травм мужчина скончался

11 мая 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Славгороде перед судом предстанет местный житель, зарезавший собственного сына. Об этом рассказали в региональном СК.

Предварительно установлено, что в январе 2023 года между родственниками произошёл конфликт на бытовой почве. Мужчина взял нож и ударил своего 38-летнего сына в живот. От полученных травм он скончался в больнице.

Следователи собрали достаточно доказательств, дело с обвинительным заключением направили на рассмотрение в суд.