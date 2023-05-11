Житель Славгорода поссорился с сыном и зарезал его
От полученных травм мужчина скончался
11 мая 2023, 11:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Славгороде перед судом предстанет местный житель, зарезавший собственного сына. Об этом рассказали в региональном СК.
Предварительно установлено, что в январе 2023 года между родственниками произошёл конфликт на бытовой почве. Мужчина взял нож и ударил своего 38-летнего сына в живот. От полученных травм он скончался в больнице.
Следователи собрали достаточно доказательств, дело с обвинительным заключением направили на рассмотрение в суд.
11:36:15 11-05-2023
Если тот нож "не относится к гражданскому холодному оружию, представляет собой холодное оружие произвольного типа" то отцу ещё и штраф в 5 тысяч припаяют.