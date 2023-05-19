С перспективными спортсменами будут заниматься известные специалисты

19 мая 2023, 11:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Юного рубцовчанина позвали в тренировочный лагерь Российской Федерации баскетбола. Как сообщает "Алтайский спорт", список перспективных игроков публикует пресс-служба организации.

Всего в тренировочный лагерь пригласили 24 перспективных баскетболиста со всей страны. Среди них – 14-летний воспитанник рубцовского отделения спортшколы "АлтайБаскет" форвард Антон Фраймут. Сбор юных баскетболистов пройдёт с 10 по 14 июня в московской спортшколе "Тринта".

Там с перспективными спортсменами будут заниматься известные специалисты, среди которых бывший баскетболист сборной России Валерий Дайнеко.