Румыния вошла в топ одного из главных "паспортных" рейтингов

В последние десятилетия румынский паспорт стал широко распространенным среди уроженцев стран бывшего СССР

25 февраля 2026, 18:00, ИА Амител

Чемодан. Аэропорт / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В начале 2026 года Румыния заметно выросла в рейтинге по привлекательности паспортов Nomad Passport Index ("Номад Паспорт Индекс"). Паспорт этой страны занял второе место, разделив его с Грецией и Ирландией. Выше оказалась только Мальта. Этот индекс оценивает не только количество безвизовых направлений, но и более широкий набор критериев — удобство использования гражданства в повседневной жизни, свободу перемещений, отношение к двойному гражданству и общее международное восприятие паспорта.

Как сообщает klerk.ru , результат Румынии не просто обычный рост в таблице. С одной стороны, в этом есть символический эффект — страна резко укрепила позиции в одном из самых цитируемых рейтингов, еще в прошлом году ей досталось место лишь в третьем десятке. С другой стороны, важен прикладной смысл: насколько гражданство помогает в реальных маршрутах и деловых задачах. Здесь сыграл роль и европейский контекст: после полного присоединения к Шенгену поездки внутри ЕС стали проще, с меньшим количеством формальностей.

На этом фоне среди выходцев из бывшего СССР снова вырос интерес к румынскому гражданству. Через упрощенный механизм за годы его работы второй паспорт получили миллионы человек. Наибольшая доля традиционно приходится на Молдову (до 1,5 млн обладателей), где румынское гражданство давно стало массовым явлением. Но география значительно шире, и заметную долю интереса формируют также граждане России.

По данным Минюста Румынии, в 2018–2024 годах зарегистрировано около 428 тыс. заявлений о гражданстве, а за 2022–2024 годы вынесено примерно 134 тыс. решений. Ежемесячно поступает около пяти тысяч новых заявлений, что показывает постоянный поток, а не единичные случаи.

Для российской аудитории важен и юридический аспект: второе гражданство в РФ разрешено, при этом требуется уведомить МВД в установленный срок. Это сохраняет понятную правовую рамку — человек остается гражданином России со всеми правами и обязанностями, а второй паспорт использует как дополнительный инструмент для поездок, учебы и семейной мобильности. В российской повестке это обычно воспринимается прагматично: речь не о смене гражданской принадлежности, а о легальном расширении возможностей при соблюдении требований закона.

