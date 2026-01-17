НОВОСТИЭкономика

С февраля 2026 года маткапитал вырастет почти на 40 тысяч рублей

Увеличится и единовременное пособие, выплачиваемое при рождении ребенка

17 января 2026, 17:45, ИА Амител

С 1 февраля размер материнского капитала при рождении первенца увеличится почти до 729 тысяч рублей. Для семей с двумя детьми эта сумма составит 963 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

Размер выплаты по сертификату на первого ребенка возрастет более чем на 38,6 тысячи рублей, достигнув 728 921,9 рубля. При появлении второго ребенка семья, уже оформившая сертификат ранее, получит дополнительно 234 321,23 рубля.

В случае если родители не использовали материнский капитал при рождении первого ребенка, размер выплаты на второго составит 963 тысячи рублей. Это превышает текущий уровень более чем на 51 тысячу рублей.

Гость

19:32:27 17-01-2026

я считаю на каждого ребенка должны выплачивать ежемесчно по 50 тыс. независимо от дохода семей и пр. Страна крайне очень жирно богата ресурсами, а гражданам с них...гулькин нос! А нужно как у арабов! КАЖДОМУ РЕБЕНКУ выплаты до 21 года

Гость

21:32:51 17-01-2026

Гость (19:32:27 17-01-2026) я считаю на каждого ребенка должны выплачивать ежемесчно по ...
Вот и выплачивай из своих доходов. Считает она. Свои заработанные деньги считай, а не пособия.

