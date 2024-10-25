Самый большой. В Барнауле открывают третий ресторан TomYumBar

Торжественное открытие состоится в начале ноября

25 октября 2024, 12:55, ИА Амител erid: LjN8K1cN3

Суп том-ям / Фото: ресторан TomYumBar

В первые дни ноября в Барнауле произойдет событие, которое многие жители ждали с нетерпением. Свои двери распахнет новый ресторан сети TomYumBar* по адресу 65 лет Победы, 20. Новость для ценителей этой международной сети – не просто радостное событие, а настоящий праздник. TomYumBar давно стал частью жизни Барнаула, и каждое новое заведение превращается в гастрономическую достопримечательность города.

Излюбленное место

TomYumBar сразу покорил сердца барнаульцев: первое заведение на ул. Мало-Тобольской, 23, стало излюбленным местом для многих горожан. Ресторан довольно быстро обратил на себя внимание и завоевал любовь постоянных гостей. Успех первого ресторана вдохновил на расширение сети и летом 2024 года TomYumBar открыли на ул. Взлетной, 33, к. 1. И он был встречен с большим энтузиазмом.

Вопрос о дальнейшем расширении стал лишь делом времени. Спустя всего несколько месяцев TomYumBar снова радует своих поклонников новостью о предстоящем открытии третьего, самого большого ресторана сети в Барнауле. В новом заведении, расположенном на 65 лет Победы, 20, будет больше 100 посадочных мест, что сделает его крупнейшим среди всех ресторанов TomYumBar в городе.

Но главной его особенностью станет многофункциональная детская игровая зона – настоящая находка для семей с детьми. Теперь родители смогут спокойно наслаждаться вкусной едой, пока их дети с удовольствием играют.

Ресторан был продуман до мельчайших деталей, чтобы каждая категория гостей нашла здесь что-то для себя. Любите уединение? Вам подойдут уютные уголки, где можно провести романтический вечер. А для больших компаний и праздников здесь есть просторные залы. TomYumBar создает атмосферу, в которой каждый гость чувствует себя как дома.

Новый ресторан в Индустриальном районе будет удобен для встреч и отдыха прямо рядом с домом. Больше не нужно тратить время на поездки в центр, чтобы попробовать любимую паназиатскую кухню. TomYumBar точно станет место притяжения для всех, кто ищет комфорт и высокий уровень сервиса в удобной локации.

Новый ресторан TomYumBar и блюда сети / Фото: Влада Агапова

Пять миллионов порций TomYum

Этот ресторан никогда не разочаровывает, и одно из доказательств – пятимиллионная порция супа TomYum, проданная в день открытия одного из ресторанов сети. Представьте себе: пять миллионов порций одного из самых популярных блюд в мире приготовил TomYumBar с любовью и высоким мастерством. Это достижение подтверждает невероятное качество, которое сохраняется на протяжении всех лет работы. Миллионы гостей по всему миру приходят в TomYumBar снова и снова, чтобы ощутить этот потрясающий вкус.

Если вы еще не бывали в TomYumBar, вам обязательно стоит это исправить. Знаменитый суп TomYum стал визитной карточкой сети. А если вы любите эксперименты и гастрономические открытия, шеф-повар приготовит для вас авторские блюда, которые удивят даже гурманов.

TomYumBar всегда радует гостей, ярким будет и грядущее торжественное открытие. В этот день в ресторане проведут насыщенную программу для взрослых и детей. А уже сейчас TomYumBar проводит беспроигрышную лотерею**, где каждый участник гарантированно получает подарок.

Следите за новостями, точную дату открытия TomYumBar сообщит в своих социальных сетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важных сообщений, и станьте первыми, кто насладится атмосферой и вкусами нового заведения.

TomYumBar

Адреса в Барнауле: Мало-Тобольская, 23; ул. Взлетная, 33, к. 1; ​ 65 лет Победы, 20, ст. 1 ​, 1 этаж.

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** Информацию об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в группе во "ВКонтакте" TomYumBar.

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