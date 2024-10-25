Самый большой. В Барнауле открывают третий ресторан TomYumBar
Торжественное открытие состоится в начале ноября
25 октября 2024, 12:55, ИА Амител erid: LjN8K1cN3
В первые дни ноября в Барнауле произойдет событие, которое многие жители ждали с нетерпением. Свои двери распахнет новый ресторан сети TomYumBar* по адресу 65 лет Победы, 20. Новость для ценителей этой международной сети – не просто радостное событие, а настоящий праздник. TomYumBar давно стал частью жизни Барнаула, и каждое новое заведение превращается в гастрономическую достопримечательность города.
Излюбленное место
TomYumBar сразу покорил сердца барнаульцев: первое заведение на ул. Мало-Тобольской, 23, стало излюбленным местом для многих горожан. Ресторан довольно быстро обратил на себя внимание и завоевал любовь постоянных гостей. Успех первого ресторана вдохновил на расширение сети и летом 2024 года TomYumBar открыли на ул. Взлетной, 33, к. 1. И он был встречен с большим энтузиазмом.
Вопрос о дальнейшем расширении стал лишь делом времени. Спустя всего несколько месяцев TomYumBar снова радует своих поклонников новостью о предстоящем открытии третьего, самого большого ресторана сети в Барнауле. В новом заведении, расположенном на 65 лет Победы, 20, будет больше 100 посадочных мест, что сделает его крупнейшим среди всех ресторанов TomYumBar в городе.
Но главной его особенностью станет многофункциональная детская игровая зона – настоящая находка для семей с детьми. Теперь родители смогут спокойно наслаждаться вкусной едой, пока их дети с удовольствием играют.
Ресторан был продуман до мельчайших деталей, чтобы каждая категория гостей нашла здесь что-то для себя. Любите уединение? Вам подойдут уютные уголки, где можно провести романтический вечер. А для больших компаний и праздников здесь есть просторные залы. TomYumBar создает атмосферу, в которой каждый гость чувствует себя как дома.
Новый ресторан в Индустриальном районе будет удобен для встреч и отдыха прямо рядом с домом. Больше не нужно тратить время на поездки в центр, чтобы попробовать любимую паназиатскую кухню. TomYumBar точно станет место притяжения для всех, кто ищет комфорт и высокий уровень сервиса в удобной локации.
Пять миллионов порций TomYum
Этот ресторан никогда не разочаровывает, и одно из доказательств – пятимиллионная порция супа TomYum, проданная в день открытия одного из ресторанов сети. Представьте себе: пять миллионов порций одного из самых популярных блюд в мире приготовил TomYumBar с любовью и высоким мастерством. Это достижение подтверждает невероятное качество, которое сохраняется на протяжении всех лет работы. Миллионы гостей по всему миру приходят в TomYumBar снова и снова, чтобы ощутить этот потрясающий вкус.
Если вы еще не бывали в TomYumBar, вам обязательно стоит это исправить. Знаменитый суп TomYum стал визитной карточкой сети. А если вы любите эксперименты и гастрономические открытия, шеф-повар приготовит для вас авторские блюда, которые удивят даже гурманов.
TomYumBar всегда радует гостей, ярким будет и грядущее торжественное открытие. В этот день в ресторане проведут насыщенную программу для взрослых и детей. А уже сейчас TomYumBar проводит беспроигрышную лотерею**, где каждый участник гарантированно получает подарок.
Следите за новостями, точную дату открытия TomYumBar сообщит в своих социальных сетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важных сообщений, и станьте первыми, кто насладится атмосферой и вкусами нового заведения.
TomYumBar
Адреса в Барнауле: Мало-Тобольская, 23; ул. Взлетная, 33, к. 1; 65 лет Победы, 20, ст. 1, 1 этаж.
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* TomYumBar ("ТомЯмБар")
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12:58:19 25-10-2024
Не совсем дешевое заведение. На той же Малотобольской есть рядом заведения, где качество не хуже, ингредиенты те же, но ценник почти вдвое дешевле. Сеть себя переоценивает.
13:11:39 25-10-2024
Гость (12:58:19 25-10-2024) Не совсем дешевое заведение. На той же Малотобольской есть р... Не нравится, не ходи, в чем проблема то? Странно это...
18:26:20 25-10-2024
Гость (12:58:19 25-10-2024) Не совсем дешевое заведение. На той же Малотобольской есть р... Соседнее заведение подает сосиску в тесте? Но ведь и то и то еда, так зачем переплачивать?
15:13:03 26-10-2024
Гость (12:58:19 25-10-2024) Не совсем дешевое заведение. На той же Малотобольской есть р... Рядом, согласен, очень вкусно, но в это заведение разок сходить надо будет, чтобы сравнить
13:15:47 25-10-2024
А зачем нам азиатская кухня? Особенно так много?
19:54:45 25-10-2024
Гость (13:15:47 25-10-2024) А зачем нам азиатская кухня? Особенно так много?...
Узбечка гораздо лучше, да же?
15:15:18 26-10-2024
Гость (13:15:47 25-10-2024) А зачем нам азиатская кухня? Особенно так много?... А где вы видели много азиатской кухни? Очень хочу поесть азиатскую кухню, даже специально сходил в китайский ресторан, думал там будет вкусная китайская еда, но в реальности оказалась какая то непонятная адаптация. Очень интересно что будет в этом заведении, действительно как себя позиционируют Иля очередное гуано...
13:25:35 25-10-2024
фо или вьетнам кафешки?
13:50:43 25-10-2024
гость (13:25:35 25-10-2024) фо или вьетнам кафешки?... мне фо нравится, вьетнам чет не очень.
13:34:40 25-10-2024
Мы же россияне. Больше русского. Да и наш организм не приспособлен к острой азиатской еде.
15:19:58 25-10-2024
Гость (13:34:40 25-10-2024) Мы же россияне. Больше русского. Да и наш организм не присп... Мы россияне все верно, но вот зачем только русскую кухню? Поехал ты например в Казань, неужели не захочешь попробовать татарские национальные блюда? Или в Улан-Удэ бузами себя не побалуешь? так и с азиатской кухней. Кроме того не все могу поесть блюда в той стране в которой они появились, а вам дают возможность не выезжая хотя бы примерно понять что это такое...
16:39:49 25-10-2024
Гость (15:19:58 25-10-2024) Мы россияне все верно, но вот зачем только русскую кухню? П... так то оно так, но вот приехал ты в Россию, в край Алтайский, и....что местного то ты попробуешь? зато узбеков и японцев на каждом шагу.
18:36:36 25-10-2024
Гость (16:39:49 25-10-2024) так то оно так, но вот приехал ты в Россию, в край Алтайский... вилка-ложка, сковородовна, куча столовых не? Да и в каждом не национальном ресторане, к примеру Бочкари, можно попробовать русские блюда. Или ты вот прям пареной репы хочешь? Из колонок исключительно Дронов?
16:26:57 25-10-2024
вот узбечки на каждлом углу, япошки тоже, а русска якухня у нас в барнауле есть? Много людей знает где можно отведать? ... - вот с этого и начниаются ценности нации... точнее заканчиваются *(
16:04:50 27-10-2024
Гость (16:26:57 25-10-2024) вот узбечки на каждлом углу, япошки тоже, а русска якухня у ... Дома кушайте русскую кухню!!!
16:38:46 25-10-2024
Так есть же уже даже не одна, а две точки что бы попробовать. Вряд ли в Алтайском крае много любителей этих блюд. К
18:48:47 25-10-2024
Гость (16:38:46 25-10-2024) Так есть же уже даже не одна, а две точки что бы попробовать... Да-да. В Алтайском крае все любят тюрю, репу и каши покушать за деньги. Вы русскую кухню каждый день дома готовите. Вот я не готов за пюрешку 200-300 рублей отдавать. (да и картошка с загнивающего запада, кстати, Вас не тошнит от неё?) А хачапури, том-ям, утка в тыкве - это то, за что можно заплатить раз в месяц.
19:21:16 25-10-2024
Гость (18:48:47 25-10-2024) Да-да. В Алтайском крае все любят тюрю, репу и каши покушать..А хачапури, том-ям, утка в тыкве - это то, за что можно заплатить раз в месяц.. Хачапури приготовить дома быстрее, чем доехать до ресторана. Том-ям и утка в тыкве - очень на любителя. Азиатский супчик тоже прост в готовке, только купить нужные ингредиенты, а тыкву с уткой не хочу, лучше курицу с рисом и лучком-чесночком запихаю в тыкву, да в духовку.)))
19:43:48 25-10-2024
Гость (19:21:16 25-10-2024) Хачапури приготовить дома быстрее, чем доехать до ресторана.... Вы знаете, можно перетащить шкаф, а можно нанять тех, кто перетащит шкаф. Может Вы дома и замешиваете бездрожжевое тесто на мацони, а вот я нет. А картошечку вкусно жарю, да и манты с тыквой огонь. Холодец вообще бомба. Но то, что я могу приготовить дома вкусно, не отменяет тот факт, что раз в месяц я хочу сходить куда-то, покушать то, что дома я не готовлю. Тут был один фрукт, утверждающий, что можно и дома стричься - зачем платить? Вы из той же категории?
13:56:34 26-10-2024
Гость (16:38:46 25-10-2024) Так есть же уже даже не одна, а две точки что бы попробовать... Я про азиатскую кухню
19:50:07 30-10-2024
Гость (16:38:46 25-10-2024) Так есть же уже даже не одна, а две точки что бы попробовать... Ахаха, да паназия сейчас становится все популярнее так что спрос точно есть, я лично за том ямчиком гоняю в том ям бар, у них суп то что надо редко такое встречаю
19:36:59 25-10-2024
В тыкву уткой никто не желает?)))
20:02:11 25-10-2024
Гость (19:36:59 25-10-2024) В тыкву уткой никто не желает?)))... Что уткой по тыкве, что по утке тыквой))
20:38:27 25-10-2024
Гость (19:36:59 25-10-2024) В тыкву уткой никто не желает?)))... Мечтпйте
В травматологии встретимся
20:05:34 25-10-2024
Ну реклама же это просто, прям вот многие барнаульцы с нетерпением ждут)), я вот не знаю куда себя деть до открытия ресторации, потом только туда)))
21:42:57 25-10-2024
Задрали эти названия на латинице типа TomYumBar, сколько можно, впрочем ТУЗЕМЦАМ нравится.
23:04:06 25-10-2024
Нс Взлетке рестик совсем отстой 😏
19:47:08 30-10-2024
Елена (23:04:06 25-10-2024) Нс Взлетке рестик совсем отстой 😏... Была на Взлетке, мне понравилось, интерьер свеженький. Посидеть с семьей самое-то
21:16:48 26-10-2024
Ценник конский, еда так себе
12:56:26 30-10-2024
Мой любимый ресторан! Наконец-то с детской, как в Томске и Перми. Самый вкусный том ям и рамен именно в этих ресторанах
13:00:35 30-10-2024
Гость (12:58:19 25-10-2024) Не совсем дешевое заведение. На той же Малотобольской есть р... Если бы они себя переоценивали, не стали бы сетью. Судя по тому, что вчера вечером просто не было ни одного свободного столика , а у соседей почти никого потребитель свой выбор сделал в пользу TomYumBar