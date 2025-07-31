"Самый старый ребенок" родился из эмбриона, замороженного более 30 лет назад

Его биологической матери 62 года

31 июля 2025, 12:14, ИА Амител

Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В США на свет появился ребенок, зачатый из эмбриона, который провел в заморозке 30 лет, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на MIT Technology Review.

Дэниел Пирс родился 26 июля 2024 года из эмбриона, замороженного еще в 1994 году. Мальчика выносила суррогатная мать, а его биологическая мать, 62-летняя Линда Арчерд, в свое время не смогла использовать этот эмбрион из-за развода с мужем. Теперь у Пирса есть 30-летняя сестра, рожденная от тех же родителей.

Линда, которая когда-то воспользовалась технологией ЭКО из-за проблем с зачатием, хранила эмбрионы в надежде когда-нибудь родить снова, но в итоге передала их другим парам. Ежегодно она платила около тысячи долларов за хранение и теперь считает, что эти вложения полностью оправдались.

«Мальчика уже называют "самым старым ребенком" из-за рекордного срока криоконсервации», - отмечает издание.

Сама Линда признается, что произошедшее кажется ей сюрреалистичным, но она счастлива, что ее биологический сын наконец появился на свет.

