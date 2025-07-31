НОВОСТИНаука и образование

"Самый старый ребенок" родился из эмбриона, замороженного более 30 лет назад

Его биологической матери 62 года

31 июля 2025, 12:14, ИА Амител

В США на свет появился ребенок, зачатый из эмбриона, который провел в заморозке 30 лет, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на MIT Technology Review.

Дэниел Пирс родился 26 июля 2024 года из эмбриона, замороженного еще в 1994 году. Мальчика выносила суррогатная мать, а его биологическая мать, 62-летняя Линда Арчерд, в свое время не смогла использовать этот эмбрион из-за развода с мужем. Теперь у Пирса есть 30-летняя сестра, рожденная от тех же родителей.

Линда, которая когда-то воспользовалась технологией ЭКО из-за проблем с зачатием, хранила эмбрионы в надежде когда-нибудь родить снова, но в итоге передала их другим парам. Ежегодно она платила около тысячи долларов за хранение и теперь считает, что эти вложения полностью оправдались.

«Мальчика уже называют "самым старым ребенком" из-за рекордного срока криоконсервации», - отмечает издание.

Сама Линда признается, что произошедшее кажется ей сюрреалистичным, но она счастлива, что ее биологический сын наконец появился на свет.

Фото: unsplash.com

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

13:40:40 31-07-2025

бред какой-то, все-таки это как-то плохо пахнет

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:07:11 31-07-2025

Гость (13:40:40 31-07-2025) бред какой-то, все-таки это как-то плохо пахнет...
Ну так не нюхай. Две тысячи лет назад целую религию на подобном основали

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:34:27 31-07-2025

Гость (13:40:40 31-07-2025) бред какой-то, все-таки это как-то плохо пахнет... Главное чтобы за время заморозки генетические ошибки не накопились...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:55:57 31-07-2025

Гость (17:34:27 31-07-2025) Главное чтобы за время заморозки генетические ошибки не нако...
Вы в школе учились? Или только над учителями пенить ходили?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:51:01 01-08-2025

Роберт Хайнлайн это придумал, страшно представить, в 1947 году!!

  0 Нравится
Ответить
