Санкт-Петербург потратит на празднование Нового года больше всех в России

Общие затраты превысят один миллиард рублей

27 ноября 2025, 17:41, ИА Амител

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Лидерами среди городов-миллионников России по затратам на создание новогодней атмосферы и организацию праздничных торжеств стали Санкт-Петербург и Москва. Об этом сообщает "Газета.ru".

Санкт-Петербург достиг беспрецедентного уровня расходов, выделив на эти цели 1,2 миллиарда рублей, что является максимальным показателем за все время ведения статистики. Основная часть этих средств направлена на приобретение новогодней иллюминации, создание ледовых скульптур и световых композиций, а также на украшение центральных городских пространств.

Москва, в свою очередь, после пиковых показателей 2024 года, сохранила стабильный уровень финансирования. В 2025 году объем средств, выделенных на новогодние закупки, составил приблизительно 427 миллионов рублей.

Самые крупные конкурсные торги в столице касаются декоративного оформления городских районов, установки праздничного освещения и предоставления комплексных услуг по новогоднему оформлению.

Увеличение расходов на подготовку к празднованию Нового года также наблюдается в Екатеринбурге, Челябинске, Краснодаре и Воронеже.