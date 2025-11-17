Сбербанк предупреждает о росте мошенничества с участием детей

Злоумышленники используют популярные игры, соцсети и звонки

В Сбере фиксируют рост случаев, когда дети и подростки становятся участниками мошеннических схем. По данным банка, за два года число вовлеченных несовершеннолетних увеличилось более чем на 30%. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Популярные игры, соцсети и мессенджеры стали удобной площадкой для обмана. Злоумышленники искусно пользуются неопытностью детей, создают ощущение срочности, придумывают драматические истории и заставляют ребенка действовать тайком – обычно в ущерб родителям.

Самые распространенные схемы:

мошенники входят в доверие к ребенку, предлагая обмен игровой валюты, скинов или виртуальных предметов "по выгодной цене" в игровых чатах или соцсетях. Затем убеждают тайно взять телефон родителей, зайти в банковское приложение и выполнить ряд действий. Так дети переводят деньги или даже оформляют кредиты;

на телефон звонят "представители" государственных структур, чаще – Росфинмониторинга или ФНС, и сообщают, что у родителей якобы есть "недекларированные ценности". Ребенка просят никому не рассказывать, а ради "спасения семьи" передать деньги и украшения курьеру;

третья схема рассчитана на подростков старше 14 лет. Злоумышленники звонят под бытовым предлогом – от имени "Почты России" или маркетплейса – и выманивают СМС-код для входа на "Госуслуги". Другой участник преступной схемы, представляясь сотрудником госпортала, запугивает жертву тем, что из-за раскрытого кода на него прямо сейчас оформляют кредиты для финансирования экстремизма или ВСУ, а это чревато уголовной ответственностью. Жертву вынуждают "спастись", переведя деньги на "безопасный счет" или отдать их курьеру.

Эксперты подчеркивают: предотвратить такие ситуации можно только через постоянный диалог с детьми. Родителям рекомендуют объяснять, что пароли, СМС-коды и банковские карты – личная информация, которую нельзя никому передавать. Также важно придумать семейное кодовое слово и создать атмосферу доверия, в которой ребенок не испугается рассказать о подозрительном звонке или сообщении.

«Финансовое воспитание и киберграмотность – это не контроль, а формирование осознанности. Мы в Сбере разработали целый ряд образовательных инструментов, которые помогают детям прокачать навыки финансовой безопасности. В первую очередь – полезный просветительский контент, который поможет защититься от уловок мошенников, есть на портале "Кибрарий". Также обучающие ролики и игры есть в нашем приложении СберKids* – в нем также есть ИИ-ассистент СберКот, который расскажет, как действовать при подозрении на мошенничество. Это и бесплатные обучающие курсы на портале финансовой грамотности СберСова для всей семьи», – отметил Станислав Кузнецов.

И добавил, что специалисты банка готовы проводить лекции и мастер-классы в школах и колледжах, поскольку безопасность детей – общая задача, требующая участия и родителей, и педагогов, и специалистов по кибербезопасности.

