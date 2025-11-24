"Щас", "грит" и "нрав". Эксперты объяснили, почему россияне стали сокращать слова
Как отмечают филологи, за четверть века люди уже привыкли быстрее говорить
24 ноября 2025, 14:05, ИА Амител
Через 25 лет скорость речи жителей России еще больше возрастет. Главный редактор портала "Грамота.ру" Ксения Киселева сообщила РИА Новости, что люди уже начали активнее применять сокращения, в том числе чтобы экономить время.
Филолог подчеркнула, что нынешняя скорость нашей речи значительно выше, чем сто лет назад. Это заметно даже при сопоставлении с радио- и телепередачами полувековой давности. Киселева добавила, что в речи говорящих все чаще встречаются компрессированные формы, когда слово произносится в укороченном виде. Например, "щас" вместо "сейчас", "грит" вместо "говорит".
Подобные усечения используются не только в неформальном общении, но и в более официальных ситуациях. Эксперт также обратила внимание на то, что мы все реже используем отчества в разговоре, и с приходом новых поколений возможен полный отказ от них в будущем.
14:13:08 24-11-2025
Да это не сокращенные, а простонародные выражения (безграмотные). А про деловую переписку и говорить нечего, такая безграмотность и деградация, что ужас((
14:22:22 24-11-2025
Гость (14:13:08 24-11-2025) Да это не сокращенные, а простонародные выражения (безграмот... А мну сча нрав
14:29:00 24-11-2025
спс че чиркнули
14:33:59 24-11-2025
Русский язык не латынь. Живой и меняющийся язык. Ничего плохого в этом нет
16:01:06 24-11-2025
Гость (14:33:59 24-11-2025) Русский язык не латынь. Живой и меняющийся язык. Ничего плох... Классический ответ малограмотных селюков.
17:04:01 24-11-2025
Это ещё моя бабушка так говорила - щас, грит, тады (тогда) и пр.
17:19:32 24-11-2025
Гость (17:04:01 24-11-2025) Это ещё моя бабушка так говорила - щас, грит, тады (тогда) и... бабушка человек опытный, можно и поучиться у старшего поколения.
01:34:00 25-11-2025
так говорят уже лет 35, проснулись ыксперды