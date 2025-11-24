"Щас", "грит" и "нрав". Эксперты объяснили, почему россияне стали сокращать слова

Как отмечают филологи, за четверть века люди уже привыкли быстрее говорить

24 ноября 2025, 14:05, ИА Амител

Школьник читает книгу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Через 25 лет скорость речи жителей России еще больше возрастет. Главный редактор портала "Грамота.ру" Ксения Киселева сообщила РИА Новости, что люди уже начали активнее применять сокращения, в том числе чтобы экономить время.

Филолог подчеркнула, что нынешняя скорость нашей речи значительно выше, чем сто лет назад. Это заметно даже при сопоставлении с радио- и телепередачами полувековой давности. Киселева добавила, что в речи говорящих все чаще встречаются компрессированные формы, когда слово произносится в укороченном виде. Например, "щас" вместо "сейчас", "грит" вместо "говорит".

Подобные усечения используются не только в неформальном общении, но и в более официальных ситуациях. Эксперт также обратила внимание на то, что мы все реже используем отчества в разговоре, и с приходом новых поколений возможен полный отказ от них в будущем.