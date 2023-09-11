В регионе действуют программы по ускоренной регистрации долевок и "сверхбыстрой" ипотеки

11 сентября 2023, 09:20, ИА Амител

Квартира / Фото: "БесПосредника.ру"

В Алтайском крае уже несколько лет действует программа "Ипотека за 24 часа". Она работает при подаче документов в электронном виде. С каждым годом популярность проекта росла, и в 2023-м 92% всех обращений регистрируют за сутки. Это на 10% больше, чем в 2022 году.

"Если представленные документы не вызывают замечаний и заявители уплатили государственную пошлину, то регистрация проводится в кратчайшие сроки", – ранее на пресс-конференции заявил заместитель начальника управления Росреестра Андрей Рерих.

Удобство программы оценили и специалисты по недвижимости. Президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина отметила, что сейчас набирает популярность и другая программа.

"Второй "подарок" – регистрация договоров долевого участия за 60 минут. Это реально, это работает. Раньше в бумажном виде в Росреестре регистрировали четыре дня, а если через МФЦ – до семи дней. В электронном виде такие сроки", – отметила Марина Ракина в программе "Переговорка" на amic.ru.

Регистрировать новостройки за час стали чуть более трех месяцев назад – с 1 июня 2023 года. Пока в пилотном проекте участвуют 10 застройщиков Алтайского края. Доплачивать за сверхкороткие сроки регистрации ни покупателям, ни девелоперам не нужно.

Полный выпуск программы "Переговорка" с Мариной Ракиной смотрите в ближайшие дни на сайте amic.ru.