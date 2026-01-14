НОВОСТИПроисшествия

"Как повышать демографию?" — сенатор Перминова о гибели младенцев в Новокузнецке

Председатель комитета Совфеда по социальной политике нашла множество жалоб от женщин на новокузнецкий роддом

14 января 2026, 13:15, ИА Амител

Новорожденный / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Новорожденный / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Трагедия в новокузнецком роддоме подрывает усилия по повышению рождаемости в стране. Такого мнения придерживается председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова, пишет РБК.

«Мы сейчас говорим о том, что нам нужно поднимать демографию в нашей стране. А как ее поднимать, если перинатальные центры, роддома не готовы к этому», – заявила сенатор, комментируя случаи гибели младенцев в новокузнецком роддоме.

Она выразила уверенность, что в городе должен быть немедленно наведен порядок, поскольку прием родов в неблагоприятных условиях недопустим. Также Перминова изучила соцсети и отметила многочисленные замечания рожениц к персоналу и состоянию учреждения.

Напомним, после гибели девяти младенцев в роддоме были возбуждены уголовные дела, а главврач отстранен от должности. По словам Перминовой, рано говорить о законодательных инициативах для исключения подобных ситуаций в будущем, сначала нужно разобраться в случившемся.

Младенец / Фото: Omar Lopez / Unsplash

Что известно о массовой гибели младенцев в роддоме Новокузнецка?

В соцсетях женщины неоднократно жаловались на медучреждение
Демография
Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

13:19:41 14-01-2026

во дает. щас весь провал демографический на Новокузнецк спишут.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:22:17 14-01-2026

Под губернатора и мэра Новокузнецкого копают. Иначе бы шумиха в СМИ не поднялась.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:59 14-01-2026

Смысл жизни и так очень сомнителен, а государство его во всем дискредитирует.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

13:50:03 14-01-2026

Задержан главврач новокузнецкой больницы №1, в роддоме которой умерло 9 новорождённых малышей. Виталию Хераскову грозит до семи лет колонии

Вместе с ним задержан заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых и недоношенных детей. Обоим предъявлены обвинения по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность) и ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:31:33 14-01-2026

ВВП (13:50:03 14-01-2026) Задержан главврач новокузнецкой больницы №1, в роддоме котор... Стрелочники установлены, расходимся.

  3 Нравится
Ответить
Новости партнеров