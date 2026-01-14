"Как повышать демографию?" — сенатор Перминова о гибели младенцев в Новокузнецке

Председатель комитета Совфеда по социальной политике нашла множество жалоб от женщин на новокузнецкий роддом

14 января 2026, 13:15, ИА Амител

Трагедия в новокузнецком роддоме подрывает усилия по повышению рождаемости в стране. Такого мнения придерживается председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова, пишет РБК.

«Мы сейчас говорим о том, что нам нужно поднимать демографию в нашей стране. А как ее поднимать, если перинатальные центры, роддома не готовы к этому», – заявила сенатор, комментируя случаи гибели младенцев в новокузнецком роддоме.

Она выразила уверенность, что в городе должен быть немедленно наведен порядок, поскольку прием родов в неблагоприятных условиях недопустим. Также Перминова изучила соцсети и отметила многочисленные замечания рожениц к персоналу и состоянию учреждения.

Напомним, после гибели девяти младенцев в роддоме были возбуждены уголовные дела, а главврач отстранен от должности. По словам Перминовой, рано говорить о законодательных инициативах для исключения подобных ситуаций в будущем, сначала нужно разобраться в случившемся.