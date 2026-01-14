"Как повышать демографию?" — сенатор Перминова о гибели младенцев в Новокузнецке
Председатель комитета Совфеда по социальной политике нашла множество жалоб от женщин на новокузнецкий роддом
14 января 2026, 13:15, ИА Амител
Трагедия в новокузнецком роддоме подрывает усилия по повышению рождаемости в стране. Такого мнения придерживается председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова, пишет РБК.
«Мы сейчас говорим о том, что нам нужно поднимать демографию в нашей стране. А как ее поднимать, если перинатальные центры, роддома не готовы к этому», – заявила сенатор, комментируя случаи гибели младенцев в новокузнецком роддоме.
Она выразила уверенность, что в городе должен быть немедленно наведен порядок, поскольку прием родов в неблагоприятных условиях недопустим. Также Перминова изучила соцсети и отметила многочисленные замечания рожениц к персоналу и состоянию учреждения.
Напомним, после гибели девяти младенцев в роддоме были возбуждены уголовные дела, а главврач отстранен от должности. По словам Перминовой, рано говорить о законодательных инициативах для исключения подобных ситуаций в будущем, сначала нужно разобраться в случившемся.
во дает. щас весь провал демографический на Новокузнецк спишут.
Под губернатора и мэра Новокузнецкого копают. Иначе бы шумиха в СМИ не поднялась.
Смысл жизни и так очень сомнителен, а государство его во всем дискредитирует.
Задержан главврач новокузнецкой больницы №1, в роддоме которой умерло 9 новорождённых малышей. Виталию Хераскову грозит до семи лет колонии
Вместе с ним задержан заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых и недоношенных детей. Обоим предъявлены обвинения по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность) и ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).
ВВП (13:50:03 14-01-2026) Задержан главврач новокузнецкой больницы №1, в роддоме котор... Стрелочники установлены, расходимся.